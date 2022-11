Uhren: Exporte in die USA boomen. US-Markt überholt China

Export auf Rekordhoch Rolex, Omega oder Cartier: Amerikaner lieben Schweizer Uhren – USA verdrängen China als Hauptmarkt Die Uhrenbranche wird 2022 ein Rekordjahr schreiben. Das enorme Wachstum im US-Markt dürfte sich fortsetzen – laut der Branche auch in den kommenden Jahren. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Rolex ist in den USA die mit Abstand beliebteste Marke. Hier ein Ladenschaufenster in Manhattan/New York. Bild: Alamy

Als US-Präsident Joe Biden bei seiner Amtseinführung eine Rolex trug, wurde das vielfach kommentiert. In Foren von Uhrenliebhabern mit Wohlwollen, in einigen US-Medien hingegen mit Kritik. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine solche Luxusuhr zu tragen, kann heikel sein – und schwierig war die Lage im Januar 2021 wegen der Covid-Krise allemal.

Bei Joe Bidens Inauguration blitzte die Rolex an seinem Ärmel auf. Bild: Saul Loeb/AP Pool AFP (20. Januar 2021)

Doch Biden ist keine Ausnahme, US-Präsidenten haben häufig Schweizer Uhren getragen, von Truman über Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan und zuletzt auch Trump. In der amerikanischen Gesellschaft sind Rolex, Omega und Co. als Statussymbole seit jeher sehr populär. Und sie werden immer populärer: Der Uhrenmarkt USA wächst enorm.

USA, China und Hongkong sind die wichtigsten Märkte

Im Jahr 2021 übertrafen die Schweizer Uhrenexporte in die USA wieder die Exporte nach China. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt bieten sich seit rund zehn Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze des Rankings – zusammen mit Hongkong, das jedoch ein Spezialfall ist: Die Zollfreizone dient vor allem als Logistikdrehscheibe. In den Hongkong-Zahlen verstecken sich also Verkäufe, die letztlich in anderen (asiatischen) Ländern abgewickelt werden.

In Zahlen: Die Ausfuhren in die USA stiegen laut dem Bundesamt für Zoll 2021 um 55 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Franken. Die Ausfuhren nach China nahmen etwas weniger steil um 24 Prozent auf rund 3 Milliarden zu. In Hongkong scheint der durch die politischen Unruhen bedingte Negativtrend vorläufig gestoppt, die Schweizer Uhrenexporte in die chinesische Sonderverwaltungszone wuchsen um knapp 26 Prozent auf einen Wert von 2,1 Milliarden Franken.

Die goldenen Zeiten Hongkongs als Uhrenmekka scheinen laut Fachleuten allerdings vorbei zu sein. Denn wirklich beruhigt hat sich die politische Lage dort nicht. Zudem erhält das Duty-Free-Paradies Konkurrenz von neuen Zollfreizonen, die die chinesische Regierung beispielsweise auf der Urlaubsinsel Hainan schafft. Die Regierung will, dass die Bevölkerung Luxusgüter im Inland statt in Hongkong kauft.

Exporte nach China waren wegen Null-Covid zuletzt sinkend

Für Schweizer Hersteller wird Hongkong als Drehscheibe zweifellos wichtig bleiben. Der Hauptfokus dürfte aber auf den USA und China liegen. Im laufenden Jahr könnten die USA den Abstand zu China weiter ausbauen. Während die Schweizer Uhrenexporte in Richtung Westen zugenommen haben, waren sie in Richtung Osten zumindest im letzten Monat rückläufig (–4,3 Prozent), was mehrheitlich zweifelsohne auf Xi Jinpings restriktive Null-Covid-Politik zurückzuführen ist.

«Der aktuelle Boom in den USA ist kein kurzfristiger Trend», sagt Uhrenexperte Oliver Müller gegenüber CH Media. Er hat früher lange für die Marke Omega gearbeitet und ist heute bei der unabhängigen Beratungsfirma Luxeconsult tätig. «Das Luxussegment hat dort eine hohe Bedeutung und wird künftig noch stärker gefragt sein.»

Über alle Märkte hinweg – also inklusive China und Co. – rechnet der Branchenverband FH 2022 mit einem Wachstum von 12 Prozent und somit mit einem Rekordjahr. Angesichts der weltweit hohen Inflation und gesunkenen Kaufkraft – auch in den USA – mutet das zunächst eigenartig an. Gegen solche Ausschläge ist die Luxusgüterbranche allerdings relativ robust, spricht sie doch in erster Linie reichere Gesellschaftsschichten an.

Laut Uhrenexperte Oliver Müller ist es jedoch «gut möglich, dass die Entwicklung bald auch Luxusgüter tangieren wird». Einen solchen Dämpfer dürfte die sonst von zweistelligen Wachstumszahlen verwöhnte Branche verkraften. Mit einem Exportvolumen von total 22 Milliarden Franken ist die Uhrenindustrie heute die drittwichtigste Exportindustrie der Schweiz – vor 20 Jahren war das Volumen noch halb so gross.

Dominante Marken sind Rolex, Omega, Breitling und Tag Heuer

Wie hoch der Umsatz einzelner Marken wie Omega, Audemars Piguet oder Tissot ist, erfährt man von der für ihre Verschwiegenheit bekannten Branche offiziell nicht. Bekannt ist die ungeheure Dominanz der Marke Rolex – laut Uhrenexperte Müller beträgt ihr geschätzter Marktanteil 40 Prozent. Stark verbreitete Marken seien ausserdem Omega, Breitling oder Tag Heuer.

«Rolex ist für Amerikaner der Inbegriff von Status und Luxus. Will eine Person zeigen, dass sie etwas erreicht hat, kauft sie sich eine Rolex», sagt Müller. Davon profitiert der Schweizer Uhrenhändler Bucherer – er ist einer der offiziellen Rolex-Fachhändler und gilt als grösster Uhrenhändler der westlichen Welt.

Auf wiederholte Anfragen von CH Media reagierte das in Luzern ansässige Familienunternehmen nicht. Dass es in den USA eine Expansionsstrategie verfolgt, ist indes offensichtlich. 2018 übernahm es den grössten US-Luxusuhrenhändler Tourneau, im Oktober dieses Jahres folgte die Übernahme des kalifornischen Juweliers Leeds & Son.

Die beiden Übernahmen bezeichnet Experte Müller als klugen Schachzug, ist der Aufbau eines eigenen Filialnetzes doch enorm kostenintensiv. «Die Herausforderung im US-Markt ist, dass die Konsumenten über das ganze, riesige Land verteilt sind.» Hohe Summen flössen deshalb stets in die Kommunikation – also in Werbung in Filmen, an Sportwettkämpfen oder mit Markenbotschaftern.

Der Schweizer Uhrenhändler Bucherer ist in den USA stark präsent. Sein Flagship-Store befindet sich in Manhattan in der Nähe des Central Park. Bild: Alamy

