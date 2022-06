Amerika-Ferien: Preisschock für Schweizer Touristen

Tourismus In den USA kostet alles mehr, vom Hotdog bis zum Broadway-Ticket: So können Reisende aus der Schweiz Geld sparen Schweizer Touristinnen und Touristen müssen sich bei der diesjährigen Amerika-Reise auf einen Preisschock gefasst machen. Es zahlt sich aus, den Wechselkurs zum US-Dollar im Auge zu behalten. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ausblick aus dem Empire State Building kostet dieses Jahr mehr. Keystone

Alles ist teurer. Wenn Schweizer Touristinnen und Touristen in diesem Sommer oder Herbst erstmals seit Beginn der Pandemie wieder über den «grossen Teich» fliegen und durch die USA reisen, dann müssen sie sich auf höhere Preise gefasst machen – bei kleinen und grossen Transaktionen.

Ein paar Beispiele: Der «Chili Dog» in einem Wurst-Restaurant im East Village in New York City kostet nun 6,50 Dollar, oder 1 Dollar mehr als vor drei Jahren. Für einen Bootsausflug zur ikonischen Freiheitsstatue an der Spitze von Manhattan muss eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern nun 73,20 Dollar ausgeben, 18 Dollar und 20 Cents mehr als im Sommer 2019.

So schön wie teuer: Der Rocky Mountain National Park. Unsplash

Der Eintritt in den atemberaubend schönen Rocky Mountain National Park in Colorado ist in den vergangenen drei Jahren um 5 Dollar auf 30 Dollar gestiegen. Für einen Besuch in der Graceland-Villa, in der Elvis Presley bis zu seinem Tod im Jahr 1977 in Memphis (Tennessee) wohnte, müssen erwachsene Touristinnen und Touristen nun mindestens 77 Dollar pro Ticket ausgeben – dies entspricht einem Plus von 26 Prozent gegenüber dem Frühjahr 2019.

Boomender Job-Markt führt zu höheren Löhnen

Für diese Preissteigerungen auf breiter Front gibt es, vereinfacht gesagt, zwei Gründe. Erstens: Der US-amerikanische Job-Markt boomt, mit landesweit mehr als 11 Millionen offenen Stellen. Arbeitgeber sehen sich deshalb gezwungen, die Gehälter zu erhöhen, gerade im Dienstleistungssektor, in dem oft Hungerlöhne bezahlt werden. Viele Arbeitgeber überwälzen diese höheren Ausgaben nun auf die Konsumentinnen und Konsumenten.

Wird teuer: Der Ausflug zur Freiheitsstatue in New York City. Unsplash

Hinzu kommen, zweitens, die deutlich gestiegenen Energiekosten. So stieg der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin von Juni 2019 bis Juni 2022 um 1,86 Dollar auf mehr als 4,71 Dollar, wobei es regional grosse Unterschiede gab und gibt. Umgerechnet auf einen Liter ist das Benzin mit 1,23 Dollar zwar für Schweizer Touristen immer noch recht günstig. In der Heimat jedenfalls kostet der Liter heute umgerechnet rund 1 Franken mehr. Für ein Flächenland wie den USA sind solch rekordverdächtige Benzinpreise aber Gift, weil sich damit automatisch sämtliche Warenlieferungen massiv verteuern.

Ähnlich wie die EU leiden die USA deshalb unter einer hohen Inflation. So stiegen in den amerikanischen Grossstädten die Kosten für Nahrungsmittel allein von April 2021 bis April 2022 um 9,4 Prozent. Die Preise für Kleider legten gemäss der offiziellen Statistik der Bundesregierung um 5,4 Prozent zu. Und die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder die Uber-Fahrt stiegen in den vergangenen zwölf Monaten um 8,5 Prozent. Alles ist damit teurer, vom Drink an der Bar über das Hotelzimmer bis hin zum Flugticket.

Der Cable Car in San Francisco gehört zu einem Must für US-Touristen in Kalifornien. Unsplash

Immerhin, einen Trumpf haben die reisefreudigen Schweizerinnen und Schweizer in der Tasche – der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und dem Schweizer Franken. Mitte Mai sackte der Franken zwar einige Tage lang unter die 1-Dollar-Marke. Seither hat die Schweizer Währung aber wieder einige Prozentpunkte zugelegt. Hält dieser Trend bis zu den Sommer- oder Herbstferien an, dann könnte dies den Preisschock für Schweizer Touristen abmildern.

Ein Rechnungsbeispiel: Im Frühjahr 2019 belief sich der Durchschnittspreis für ein Broadway-Ticket in New York auf 116,25 Dollar. Weil der Dollar vor drei Jahren bereits mit der Parität zum Schweizer Franken flirtete, bezahlte ein Schweizer Musical-Freund damit umgerechnet etwa 118 Franken.

Das Broadway-Ticket kostet dieses Jahr mehr. Unsplash

Heute kostet der Eintritt in eine Broadway-Show durchschnittlich 124,26 Dollar, was einer Preissteigerung von fast 7 Prozent entspricht. Dank dem stärkeren Franken aber belief sich dieses Plus in absoluten Zahlen bloss auf 2 Prozent.

Wer sich also auf einen US-Trip in den kommenden Monaten freut, ist gut beraten, den Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem Franken im Auge zu behalten. Das kann sich auszahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen