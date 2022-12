Tourismus: Diese Schweizer Orte sind beliebt und unbeliebt

Ferien in der Schweiz Diese Gemeinden sind bei Touristen beliebt, diese werden gemieden: Die überraschenden Gewinner und Verlierer Fachleute prognostizieren dem Schweizer Tourismus einen guten Winter. Doch nicht alle Orte, die vor der Krise gefragt waren, sind es immer noch. Das zeigen neue Zahlen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.00 Uhr

Jahresgewinner: Die Gemeinde Disentis/Mustér im Kanton Graubünden. Axel Flasbarth / Getty

Auf stolze 10 Prozent mehr Logiernächte gegenüber dem Vorjahr können sich hiesige Hoteliers im Winter freuen. Das prognostizierten diese Woche Ökonomen der Credit Suisse. Das Niveau des Jahres 2019 vor der Pandemie werde damit nur knapp verfehlt.

Die hohe Inflation, Rezessionsängste und ein starker Franken würden zwar Risiken bergen. Doch gestützt werde die Branche von Nachholeffekten und den einheimischen Gästen. Im Winter machen diese üblicherweise etwa die Hälfte der Logiernächte aus. «Während der Pandemie haben viele Schweizer die Vorzüge von Inlandferien entdeckt. Daher erwarten wir, dass die Schweizer Gäste auch diesen Winter trotz dem starken Franken ihre Ferien zahlreich im Inland verbringen», heisst es in der Analyse.

Die Credit Suisse rechnet damit, dass ausländische Gäste in den nächsten Monaten vor allem dem Städtetourismus helfen werden, sich weiter zu erholen. So sind etwa europäische und US-amerikanische Touristen wieder vermehrt in der Schweiz unterwegs. Die Bergdestinationen hingegen dürften stärker von der Gunst der einheimischen Gäste abhängig sein.

Davon dürften nicht alle gleichermassen profitieren. In den ersten 10 Monaten zeigt sich ein eindeutiges Bild: Im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2019 vor der Coronakrise legten vor allem kleinere Orte zu. Das legt den Schluss nahe, dass viele heimische Gäste Gemütlichkeit dem Rummel vorziehen. In Disentis/Mustér im Kanton Graubünden wurden zwischen Januar und Oktober etwa 271 Prozent mehr Logiernächte gezählt als im Jahr 2019. In Quarten am Walensee betrug das Plus 157 Prozent, in Laax 151 Prozent.

In den 10 grössten Tourismusdestinationen sieht es auf den ersten Blick weniger rosig aus. Zermatt und Davos verzeichneten dieses Jahr bisher weniger Logiernächte als noch vor der Krise. Auch die Grossstädte Zürich, Genf, Basel und Bern sind im Minus.

Allerdings zeigt sich dort eine starke Erholung in den letzten Monaten, während der Anfang des Jahres schwach war. Zürich, Basel als auch Bern lagen zwischen August und Oktober deutlich über dem Jahr 2019, während in Zermatt und Davos das damalige Niveau zuletzt nicht erreicht wurde.

Das hängt einerseits damit zusammen, dass die in den Städten wichtigen Geschäftsreisenden erst mit etwas Verzögerung zurückkamen – und die Städte zuvor weniger von Gästen aus dem Inland profitieren konnten als die Bergdestinationen. Wer im Mittelland wohnt, will in den Winterferien über die Nebeldecke. Bei ausländischen Touristen sind andererseits Städte und die Flughafenregion beliebt: Die kleine Grösse des Landes ermöglicht es, mit Tagesausflügen von dort aus viel zu sehen – und trotzdem ist die nächste Starbucks-Filiale um die Ecke und das Shopping-Angebot grösser.

Hat keinen Lauf: Fribourg zählte dieses Jahr bis Ende Oktober 47 Prozent weniger Logiernächte als im Jahr 2019. Didier Marti / Getty

Die Statistik wird weiterhin davon beeinflusst, dass Reisende aus dem asiatischen Raum rar gesät sind. Das dürfte noch eine Weile so bleiben. «Mit einer Rückkehr der asiatischen Touristen, besonders aus China, auf das Vor-Pandemie-Niveau ist in den kommenden Monaten aufgrund der Zero-Covid-Regeln noch nicht zu rechnen», schreibt die Credit Suisse.

Darunter leiden dürfte unter den grössten Tourismusdestinationen besonders die Stadt Luzern, die sich auf den asiatischen Raum ausgerichtet hat. In einer Betrachtung der relativen Veränderung in den 100 grössten Tourismus-Destinationen zeigt sich dieser Effekt ebenfalls: Mit Engelberg, Matten bei Interlaken oder Wilderswil waren in den ersten 10 Monaten Gemeinden besonders stark im Minus, die vor der Coronakrise viele Gäste aus dem asiatischen Raum begrüssten.

