Reisen: Welche Länder offen sind und wo es das Zertifikat braucht

Ferien In welche Länder kann ich reisen – und was passiert, wenn mein Zertifikat ausläuft? Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Sommerferien stehen bevor. Doch das Coronavirus, Affenpocken und auslaufende Zertifikate erschweren das Reisen. Hinzu kommen chaotische Zustände an europäischen Flughäfen. Was Sie jetzt wissen müssen.

Endlich wieder Ferien: Touristen auf Santorini. Unsplash

Dieses Wochenende verreisen viele Menschen wieder und die Sommerferien folgen bald darauf. Welche Länder sind problemlos bereisbar, wohin zieht es die meisten Menschen und was passiert, wenn mein Zertifikat nicht mehr gültig ist? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Mit dem Reiseveranstalter Hotelplan reisen die meisten Kundinnen und Kunden über Pfingsten in den Europapark in Süddeutschland, nach Mallorca, Zypern und Kreta. Bei den Städtereisen sind Paris, Mailand und Stockholm hoch im Kurs.

Bei DER Touristik mit Marken wie Kuoni und Helvetic Tours sind zentraleuropäische Länder und insbesondere Städtereisen beliebt, aber auch Ziele in der Schweiz weisen über Pfingsten eine traditionell hohe Nachfrage auf. Der Reiseveranstalter Tui wiederum spürt neben Städtetrips in europäische Metropolen für den «Klassiker» New York eine hohe Nachfrage – und auch Badedestinationen rund ums Mittelmeer wie die griechischen Inseln, die Balearen und die Südtürkei sind gefragt.

Der Reiseveranstalter Tui wiederum spürt für den «Klassiker» New York eine hohe Nachfrage. J. David Ake / AP

Bei der Airline Swiss sind über Pfingsten Mittelmeerdestinationen wie Mallorca, Barcelona und Porto stark nachgefragt, besonders beliebt sind zudem Städte wie London, Berlin oder Stockholm. Auf der Langstrecke sind Tel Aviv, Chicago und Sao Paulo die bestgebuchten Destinationen.

Die SBB verzeichnen über Pfingsten eine besonders starke Nachfrage nach Paris, Wien, Venedig, Parma und Bologna – alles Destinationen, die ab der Schweiz ohne Umsteigen mit dem Zug erreichbar sind.

Bei DER Touristik führen im Sommer Griechenland, Spanien, Italien, die USA und Kanada und im Herbst Ägypten, Spanien und dabei insbesondere die Kanaren sowie die Karibik und die Türkei die Rangliste an.

Hotelplan nennt als aktuelle Top-Destinationen für die Sommerferien auf der Kurzstrecke Zypern, Kreta und die Türkische Ägäis, auf der Mittelstrecke Hurghada, Teneriffa und Madeira und auf der Langstrecke die USA, Malediven und Mauritius. Tui-Sprecherin Constanze Andrianello sagt, Badeferien seien weiterhin sehr beliebt.

Top-Destinationen seien die griechischen Inseln, die Balearen sowie die Südtürkei. «Zudem kehrt die Vielfalt des Reisens zurück und auch die Buchungen von Städtereisen und Rundreisen sowie von Mietwagen und Campern sind deutlich angestiegen.»

Nachtzug-Reisen werden immer beliebter. ÖBB

Bei der Swiss sind im Sommer und im Herbst Ziele im Mittelmeerraum etwa in Spanien, Italien, Portugal oder Griechenland stark nachgefragt – neben Städtereisen in Metropolen wie London oder Berlin. Wie Sprecherin Meike Fuhlrott sagt, seien auf der Langstrecke unter anderem die USA und Thailand besonders populär, im Sommer aber auch weniger bekannte Städte wie Tallinn und Vilnius.

Bei den SBB heisst es mit Blick auf den Sommer und Herbst, besonders die klassischen Destinationen wie Paris, Mailand, Venedig und München legten deutlich zu, aber auch bei weiter entfernten Bahndestinationen wie Wien und Berlin sei eine Zunahme spürbar. Ein anhaltender Trend sei bei Nachtzügen auszumachen, sagt Sprecher Martin Meier: «An Spitzentagen im Juli sind beispielsweise Destinationen wie Hamburg oder Wien zu einem grossen Teil bereits ausgebucht».

In Portugal steigt die Zahl der Corona-Fälle derzeit wieder stark an. Deshalb wird über eine Wiedereinführung der Maskenpflicht diskutiert, schreibt der «Tagesspiegel».

Allerdings sind die Corona-Zahlen derzeit nur wenig aussagekräftig, weil in vielen Ländern – die Schweiz inklusive – kaum mehr getestet wird und dementsprechend kein realistisches Bild über die epidemiologische Situation besteht. Grundsätzlich gilt überall auf der Welt: Das Corona-Virus zirkuliert weiterhin. Wer sicher gehen will, sollte sich weiterhin impfen lassen, eine FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen sowie schlecht gelüftete Räume meiden.

Affenpocken-Fälle nehmen in ganz Europa schnell zu. Belgien hat eine Quarantänepflicht für Infizierte eingeführt. Auch Grossbritannien oder Spanien haben zuletzt immer mehr Fälle der Krankheit gemeldet, die auch die Schweiz erreicht hat.

Panik ist aber auch beim Reisen fehl am Platz: Über 50-Jährige, die in Kindertagen gegen Pocken geimpft wurden, sind noch geschützt, zudem sind die Viren harmloser als Pockenviren (CH Media berichtete).

Diverse Länder verlangen keinerlei Nachweise für die Einreise mehr – etwa Deutschland, Dänemark, die Dominikanische Republik, Österreich, Irland, Italien, Island, Israel, Kroatien, die Malediven Mexiko, Griechenland, Grossbritannien, Norwegen oder die Niederlande.

Für die Einreise nach Frankreich, Portugal, Spanien, Malta, Südafrika, Thailand, in die Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Ägypten, Zypern und Indien benötigen Sie einen Covid-Test oder eine gültige Genesenen-Bescheinigung. Diese gilt in der Regel für 180 Tage.

Weiterhin geschlossen für nicht Geimpfte sind Länder wie die USA, Neuseeland und Australien. Eine aktuelle Übersicht für jedes Land bietet beispielsweise das Portal travelnews.ch.

An Flughäfen wie Amsterdam-Schiphol kam es zuletzt wegen Personalmangel zu chaotischen Szenen (30. April 2022). Keystone

Die EU hat die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten nach zwei Impfungen auf 270 Tage beschränkt. Relevant ist das nur für wenige Länder, etwa Frankreich. Wenn ihr Zertifikat nach zweifacher Impfung abgelaufen ist, benötigen sie für die Einreise in unser westliches Nachbarland einen negativen Covid-Test. Dasselbe gilt für Spanien.

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen: Für die Gültigkeit des Zertifikats gelten die Regeln der jeweiligen Länder. Ein Zertifikat kann also in der Schweiz abgelaufen, aber im Ausland weiterhin gültig sein. Eine Booster-Impfung gilt in Europa, aber etwa auch in den USA oder Ägypten, ohne zeitliche Beschränkung.

Wer in die USA einreisen will, muss doppelt geimpft sein. Eine Beschränkung der Gültigkeitsdauer gibt es nicht, ein hierzulande abgelaufenes Zertifikat nach der Impfung sollte von den USA akzeptiert werden. Dennoch muss ein negativer Covid-Test vorgelegt werden. Weiterhin ausgefüllt werden muss auch das Einreiseformular ESTA.

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC stellt einen Online-Check für Reisende zur Verfügung (auf Englisch).

Die letzten Tage brillierte die Aviatik-Branche nicht mit Effizienz: Am Flughafen Dublin mussten Fluggäste selbst mitten in der Nacht stundenlang anstehen, die Airline KLM musste zeitweise sogar den Ticketverkauf aussetzen, weil ihr Heimatflughafen Amsterdam Schiphol wegen Personalmangels überlastet war. Die Airline Easyjet wiederum musste Hunderte Flüge streichen – auch, weil der Krankenstand an ihrer Berliner Basis nach Ankündigung eines Stellenabbaus explodierte.

Am Flughafen Zürich hat die für die Sicherheit zuständige Kantonspolizei mehr temporäres Personal eingestellt. Walter Bieri / Keystone

Die Ursachen waren immer ähnlich: In den letzten Monaten wurden krisenbedingt viele Mitarbeitende an den Flughäfen und Airlines entlassen. Gleichzeitig benötigen Dokumentenchecks in Zeiten von Corona mehr Zeit. In Kombination führt das zu langen Warteschlangen.

Am grössten Schweizer Flughafen Zürich hat die für die Sicherheit zuständige Kantonspolizei reagiert und mehr temporäres Personal eingestellt (CH Media berichtete). Trotzdem warnt sie vor teils bis zu dreimal so langen Wartezeiten im Sommer wie vor der Krise.

Swiss-Sprecherin Meike Fulhrott sagt, gegenüber dem Vorjahr seien die Check-In-Zeiten um einiges reduziert worden, weil weniger Dokumentenkontrollen anfallen. «Dennoch ist aufgrund des hohen Aufkommens gerade im Sommer mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Wir empfehlen unseren Gästen, möglichst früh an den Flughafen zu kommen.»

Tui-Sprecherin Constanze Andrianello sagt, die Buchungen für die Sommerferien seien seit einiger Zeit über dem Niveau von 2019: «Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Entwicklung». D

Rom zählt zu den beliebtesten Städte-Destinationen. Unsplash

DER Touristik spricht von einem im Europageschäft im Sommer mit 2019 vergleichbarem Buchungsvolumen. Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler sagt, der Nachholbedarf sei «sehr hoch». Zwischen März und April sei der Eingang von Neubuchungen für Juni bis August verglichen mit 2019 um mehr als 10 Prozent höher gewesen – und auch im Mai werde mehr gebucht als zum gleichen Zeitraum 2019.

Die Swiss spricht von einem «insgesamt sehr positiven Buchungstrend», die Zahlen lägen aber nach wie vor unter dem Wert von 2019. Das Ziel der Airline ist es, im Hochsommer 70 bis 80 Prozent des Angebots des Vorkrisenniveaus anzubieten.

Die SBB haben im Jahr 2019 mit internationalen Bahnreisen einen Umsatz von 348 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Jahr 2020 waren es pandemiebedingt nur noch 100 Millionen Franken, letztes Jahr 149 Millionen Franken. In den letzten Wochen hätten sich die Buchungszahlen teilweise wieder auf dem Niveau von 2019 bewegt, sagt Sprecher Martin Meier. Ein Renner sei auch das Europa-Abo Interrail: «Wir sind mit den Buchungszahlen bereits über dem Niveau von 2019», so Meier. Der März sei sogar ein Interrail-Rekordmonat gewesen.

Bei Hotelplan heisst es, besonders Dubai habe während der Pandemie gewonnen. Grund dafür sei unter anderem, dass Dubai die Grenzen für den Tourismus bereits im Juli 2020 wieder geöffnet und die Einreisebestimmungen seit dann kaum geändert habe. «Die kurze Flugzeit, der geringe Zeitunterschied sowie das gute Wetter haben dazu beigetragen, dass Dubai in den letzten Monaten bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt war», sagt Sprecherin Bianca Gähweiler. Für den Sommer gilt das allerdings nicht, weil es dann in Dubai sehr heiss ist.

Markus Flick von DER Touristik sagt, den grössten Schub erführen derzeit Destinationen, die in den vergangenen zwei Jahren kaum bereisbar gewesen seien, etwa die USA und Kanada. Weiterhin werde eine Reiseberatung öfters als vor der Krise in Anspruch genommen. Auch Tui beobachtet Verschiebungen im Buchungsverhalten, wie Sprecherin Constanze Andrianello sagt: «Allgemein beobachten wir bei vielen Reiseformen einen Trend zu längeren Reisen und höherwertigen Angeboten.»

