US-Inflation ist tiefer als erwartet – die Börsen freuts

Finanzmärkte In den USA sinkt die Inflation stärker als erwartet: Darum schiessen nun die Börsenkurse in die Höhe, und der Dollar verliert an Wert Mit 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich ist die Inflation zwar noch immer nahe von einem 40-Jahre-Rekord – dennoch ist an den Börsen die Stimmung überschwänglich. Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.29 Uhr

Erleichterung nach Veröffentlichung der neuen Inflationszahlen: Trader an der Wall Street. Bild: Michael Nagle/ Bloomberg

Die Inflation in den USA hat sich im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt. Im Vorjahresvergleich stiegen die Konsumentenpreise um 7,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt nur mit einem Rückgang auf 7,9 Prozent gerechnet. Im Juni hatte die Inflationsrate noch 9,06 Prozent betragen. Im September waren es 8,2 Prozent. Damit verzeichnet die Inflationsrate nun den vierten Rückgang in Folge.

Die Kerninflation, ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise, fiel von 6,6 auf 6,3 Prozent. Auch hier war der Rückgang stärker als erwartet. Die guten Neuigkeiten schlugen an den Finanzmärkten sofort durch. Der US-Dollar gab nach den Zahlen auf breiter Front nach. Zum Franken verlor er sogleich gut 2 Prozent, zum Euro gar noch etwas mehr. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gerieten unter Druck.

Neue Inflationszahlen lösen sogleich Kurssprünge aus

Auf den europäischen Börsenplätzen lösten die neuen Inflationszahlen sogleich Kursgewinne aus. Der Schweizer Bluechip-Index (SMI) sprang um 1 Prozent hoch und damit über die Marke von 11'000 Punkten:

Freudensprung an der Schweizer Börse nach Veröffentlichung der US-Inflationszahlen: Leitindex SMI. Bild: Google Finance/Screen Shot

Der deutsche Leitindex Dax ist mit 14'111 Punkten auf das höchste Niveau seit Juni geklettert. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 zog um fast 2,5 Prozent an. Noch grösser waren die Kurssprünge in den USA. Der Leitindex S&P 500 ging im frühen Handel um 3,3 Prozent in die Höhe; der Nasdaq, welcher die Titel der grossen US-Techkonzerne enthält, legte gar um 4,7 Prozent zu.

Denn der etwas abgeschwächte Preisauftrieb deutet auf künftig weniger starke Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin, die ihren Leitzins im laufenden Jahr schon stark erhöht hat. Mit dieser Geldpolitik stemmt sie sich gegen die hohe Teuerung. Die Anleger dürfen sich nun berechtigte Hoffnungen machen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Tempo der Zinswende der US-Notenbank abnimmt.

Die Gefahr sinkt, dass etwas kaputtgeht

Zuvor war die Befürchtung gross, dass die amerikanische Notenbank mit ihrem rekordschnellen Tempo der Zinserhöhungen würde fortfahren müssen. Dabei könnte Fed-Chef Jerome Powell auch einen Crash an den Finanzmärkten auslösen oder die USA in eine Rezession treiben. Das Magazin «The Economist» drückt es so aus:

«Je höher die Zinsen steigen, desto härter wird die Prüfung für die globalen Märkte und desto wahrscheinlicher wird es, dass etwas kaputtgeht.»

Die nächste Runde von Zinsentscheiden steht im Dezember an. Unter anderem wird die Fed ihre Leitzinsen neu festlegen, und auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte Anpassungen vornehmen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält ebenfalls ihre nächste geldpolitische Lagebeurteilung ab. Beim Versicherer Swiss Life wird erwartet, dass die SNB-Zinsschritte insgesamt weniger aggressiv sein werden als bei anderen Zentralbanken. Dies, weil die Inflation hierzulande vergleichsweise tief sei, im Oktober betrug sie bloss 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Ökonomen der Swiss Life gehen gleichwohl von einer Leitzinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten aus. (nav/dpa)

