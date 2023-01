Digitalbörse: nur ein kostspieliger Werbegag?

Finanzplatz Bahnbrechende Weltneuheit oder kostspieliger Werbegag? An der Schweizer Digitalbörse scheiden sich die Geister Drei Emissionen in eineinhalb Jahren. Die Six leistet sich ein Vorzeigeprojekt, das auf seine Nutzer wartet. «Wir sehen ein stärker werdendes Momentum», sagte CEO Jos Dijsselhof. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 17.01.2023, 17.00 Uhr

Seine Aktionäre sind die Banken und Teilnehmer der Schweizer Börse: Six-CEO Jos Dijsselhof hat ihren Rückhalt. Christian Beutler/Keystone

Die Schweizer Börsenbetreiberin Six hatte sich 2018 aufgemacht, die weltweit erste, vollständig regulierte Plattform zum Handel von digitalisierten Vermögenswerten zu schaffen. Das ehrgeizige Ziel hat die Six Digital Exchange (SDX) schon vor mehr als einem Jahr erreicht. Inzwischen fragt sich aber manch ein Beobachter, wie es mit dem Vorzeigeprojekt weitergehen soll.

Aufhorchen liess in der vergangenen Woche der überraschende Rücktritt des Geschäftsleitungsmitglieds Thomas Zeeb, der die Six nach 14 Jahren bereits auf Ende Januar verlassen wird. Zeeb hatte die Vision der Schweizer Digitalbörse entwickelt und diese in der Konzernleitung als treibende Kraft vorangetrieben.

Warum hat der langjährige Börsenchef Knall auf Fall gekündigt? Ein nicht genannt sein wollender Berater im internationalen Börsengeschäft vermutet, dass einigen Banken, denen die Six gehört, der Geduldsfaden gerissen sein könnte. Die in den vergangenen vier bis fünf Jahren getätigten Investitionen stünden in einem ungünstigen Verhältnis zum Erfolg, findet der Beobachter, der auch für SDX-Konkurrenten tätig ist.

CH Media hat sich mit Six-CEO Jos Dijsselhof getroffen und mit ihm über die Digitalbörse geredet. Der Niederländer räumt ein, diese sei «vielleicht nicht ganz so schnell vorangekommen, wie ursprünglich gedacht». Doch Zeebs Rücktritt habe damit gar nichts zu tun. Dieser wolle seine Erfahrungen nutzen, um in einem anderen Umfeld noch einmal ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, hiess es in der Pressemitteilung, die Six in der vergangenen Woche verschickt hatte.

Knapp eineinhalb Jahre, nachdem die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) den SDX-Infrastrukturen die Bewilligung zum Handel und zur zentralen Verwahrung von digitalisierten Vermögenswerten erteilt hatte, konnte die Börse vergangene Woche ihre dritte Emission vermelden.

Es handelt sich um eine Anleihe der Stadt Lugano über 100 Millionen Franken. Die Stadt sieht die Emission als Bestandteil ihres «Plans B», mit dem sie zu einem internationalen Zentrum für die Entwicklung und Nutzung von blockchainbasierten Technologien werden möchte. Lugano hofft, mit Hilfe der Digitalstrategie die seit Jahren rückläufige Bedeutung des lokalen Finanzplatzes auszugleichen.

Lugano hat eine Anleihe über 100 Millionen Franken auf der Six Digital Exchange emittiert und so den eigenen Anspruch als Fintechmetropole untermauert. Milo Zanecchia/Getty

Im November hatte auch die UBS eine dreijährige Anleihe über 375 Millionen Franken via SDX ausgegeben, um zu zeigen, dass die Bank die Technologie «nicht nur als Enabler einsetzt, sondern sie zu einem echten Unterscheidungsmerkmal für UBS macht». Die erste Emission hatte die Six im November 2021 gleich selbst durchgeführt und damit den Beweis für die Funktionsfähigkeit der Digitalbörse geliefert.

Von einem Durchbruch lässt sich angesichts der bescheidenden Aktivität auf der SDX-Plattform aber beileibe nicht sprechen. Zum Vergleich: Auf der konventionellen Börsenplattform der Six Swiss Exchange werden rund 46’000 Wertschriften gehandelt. Die Plattform zählt um die 200 registrierte Teilnehmer, die für einen liquiden Handel und damit für tiefe Kosten und günstige Transaktionspreise sorgen.

«Die Aufnahmefähigkeit des Marktes für tokenisierte Vermögenswerte hat grosses Potenzial», beschreibt Dijsselhof die Situation der SDX. Die Formulierung ist beschönigend. Auf der Plattform tummelt sich erst eine Handvoll Teilnehmer, unter ihnen die Grossbanken UBS, Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank.

Trotzdem sagt der Six-Chef, die SDX sei für die Banken als Eigentümer der Six-Gruppe von einer «sehr grossen strategischen Bedeutung». Was er damit meint, ist der Umstand, dass die Digitalisierung der Finanzmärkte das Potenzial besitzt, Intermediäre wie die Six und die mit ihr verbundenen Banken teilweise oder gar vollständig obsolet zu machen.

Dijsselhof sagt. «Wir sehen ein stärker werdendes Momentum bei der SDX.» Man erwarte in den nächsten Monaten weitere Emissionen aus unterschiedlichen Branchen und man rechne auch mit einer Zunahme der teilnehmenden Banken. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass die SDX dem Eigentümer der Six ab 2025 keine Verluste mehr einbrockt, wie es der aktuelle Businessplan vorsieht.

Doch die wahre Reifeprüfung hat die Schweizer Digitalbörse erst dann bestanden, wenn sie sich auch als effizienter Handelsplatz für nicht bankfähige Vermögenswerte etablieren kann, räumt auch Dijsselhof ein.

Nicht bankfähig sind nicht nur so exotische Dinge wie Kunstwerke oder Oldtimersammlungen, sondern zum Beispiel auch Eigenkapitalanteile an nicht börsengehandelten Unternehmen. Diese naturgemäss illiquiden Privatmarktanlagen lassen sich nur schwerlich oder gar nicht als Sicherheiten für einen Kredit hinterlegen, daher der Begriff «nicht bankfähig».

Kritiker glauben, dass es für den Handel solcher Vermögenswerte keine zentralisierten Digitalbörsen brauchen werde. «Die Wertschöpfungskette der Finanzindustrie wird der digitalen Disruption zum Opfer fallen, wie das auch anderen Geschäftsmodellen passiert», prophezeit ein Six-Kenner.

«Die Entwicklung eines fairen und geordneten Marktes kann man nicht einfach einem Algorithmus überlassen», kontert Dijesselhof im Wissen, mit dem Argument bei Behörden und Politik gerade jetzt auf viel Zuspruch zu stossen. Doch sein kritischer Widersacher warnt: «Die Taxigewerkschaften haben einen schweren Stand gegen Uber, die Detailhändler verlieren Marktanteile an Amazon und Netflix gräbt den TV-Sendern zunehmend das Wasser ab – Regulierung hin oder her.»

