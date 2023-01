Höhere Margen für die Banken, kaum mehr Zins für die Sparer

Finanzplatz Es sieht wieder besser aus: Schweizer Banken schielen auf deutlich höhere Margen im Hypothekengeschäft Der Zinswende sei's gedankt: Die Kreditwirtschaft ist so optimistisch wie noch nie ‒ ein Hoffnungsschimmer für die Credit Suisse. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.01.2023, 16.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sonnenschein am Zürcher Paradeplatz: es sieht für die Banken wieder besser aus Gaetan Bally / KEYSTONE

Trotz Krieg und Rezessionsgefahr in Europa wittern die Schweizer Banken Morgenluft. Das zeigt die jährliche Umfrage der Beratungsfirma EY in beispielloser Deutlichkeit. Von den 100 befragten Geschäftsleitungsmitgliedern in ebenso vielen verschiedenen Banken zeigen sich 98 überzeugt, dass der Geschäftserfolg des eigenen Instituts binnen drei Jahren um bis zu 10 Prozent oder mehr zunehmen werde.

«Die Banken werden sehr viel mehr Geld mit dem Zinsgeschäft verdienen», prophezeite auch EY-Partner Patrick Schwaller anlässlich der Präsentation des «Bankenbarometers» in Zürich. Der Grund für diesen überbordenden Optimismus ist ganz einfach die Zinswende. Die Nationalbank hatte diese im Juni mit der ersten Leitzinserhöhung seit über 15 Jahren eingeleitet und mit zwei weiteren Leitzinserhöhungen auf aktuell ein Prozent fortgeführt.

In diesen 15 Jahren ist der Hypothekarkreditbestand der Banken in der Schweiz von etwas mehr als 600 Milliarden Franken auf, sage und schreibe, über 1100 Milliarden Franken hochgeschnellt. Und trotzdem sind die Gewinne der Banken nicht explodiert. In der Finanzkrise wurde auch das Schweizer Notenbankgeld zu einem Gut ohne Preis.

Die Kreditzinsen sanken deshalb auf historische Tiefstände, während Normalsparer auf ihren Bankguthaben immerhin nie Negativzinsen entrichten mussten. Als Folge schrumpften die Zinsmargen der Banken von rund 1,8 Prozent im Jahr 2007 auf nur mehr gut 1 Prozent im vergangenen Jahr zusammen. Allein die Expansion der Kreditvolumina verhinderte einen dramatischen Gewinneinbruch.

Die Bankiers haben allen Grund, sich auf bessere Zeiten zu freuen. Trotz Inflation drängen die Sparer nicht mit aller Macht auf höhere Zinsen. Laut dem Vergleichsdienst Moneyland gibt es auf einem UBS-Sparkonto nach wie vor keinen Zins. Die Credit Suisse gewährt mickrige 0,01 Prozent und Raiffeisen empfiehlt ihren Mitgliedsbanken bescheidene 0,1 Prozent. Die Postfinance ist grosszügiger (0,4 Prozent), obschon diese die Spargelder nicht zur Finanzierung von eigenen Hypotheken einsetzen kann.

Und das Hypothekengeschäft wird angesichts der steigenden Zinsen wieder deutlich lukrativer werden. Kredit mit fünf- oder zehnjähriger Laufzeit kosten bei den meisten Banken jetzt deutlich mehr als zwei Prozent. Sie hatten vor einigen Monaten auch schon mehr als drei Prozent gekostet.

Hohe Abschreibungen nach der Krise

Bei einem Hypothekarkreditbestand von über 1100 Milliarden Franken nimmt der Gewinn der Banken mit jedem gewonnen Prozentpunkt Zinsmarge um elf Milliarden Franken zu. Das sind ganze 15 Prozent gemessen an den 71 Milliarden Franken, welche die Banken in der Schweiz 2021 zusammen verdient hatten.

Die Margenexpansion wird freilich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, denn viele Schuldner ersetzen ihre auslaufenden Festhypotheken jetzt noch durch kurzfristig kündbare Saron-Hypotheken, die es bereits für etwas mehr als 1,5 Prozent zu haben gibt. Aber selbst bei diesen Sätzen können viele Banken ihre Margen steigern, denn das Geld, das Herr und Frau Schweizer auf ihren Transaktionskonti liegen haben, wird an den meisten Orten weiterhin nicht verzinst.

Dass höhere Zinsen manche Schuldner auch in Schwierigkeiten bringen können, ist eine Gefahr, die viele jüngere Bankangestellte nur noch aus der Theorie kennen. So war es aber zwischen 1991 und 1996, als die Banken Immobilienkredite in Höhe von um die 30 Milliarden Franken abschreiben mussten. Der Grund dafür war, dass sich die Nationalbank veranlasst sah, den Leitzins auf sieben Prozent zu verdoppeln, nachdem die Inflation in ungesunde Höhen gestiegen war und die Immobilienpreise zwischen 1980 und 1990 eine Verdoppelung erfahren hatten. Die scharfe Rezession, die jener Leitzinserhöhung nachfolgte, brachte viele Schuldner in Zahlungsnöte.

Hoffnungsschimmer für die Credit Suisse

Mit einer solchen Situation rechnen die Banken heutzutage aber nicht. Zwar erwarten immerhin 22 von 100 befragten Bankern kurzfristig eine negative Geschäftsentwicklung und fast dreimal mehr Banken als im Vorjahr (31 Prozent) rechnen mit höheren Wertberichtigungen auf Wohnbaukredite. Aber diese zunehmenden Risiken sind im Urteil von EY-Berater Schwaller nur Ausdruck einer Rückkehr «in die Normalität des Schweizer Bankgeschäftes». Über die Prognosequalität der befragten Banker ist sich Schwaller offenbar aber nicht so sicher: «Sie sind per se Optimisten.»

Die Zuversicht in der Branche ist dennoch ein Hoffnungsschimmer für die angeschlagene Credit Suisse. Die Bank hat schon genug damit zu tun, ihre misstrauisch gewordenen Kunden mit Sonderkonditionen bei der Stange zu halten. Immerhin muss sie nicht befürchten, im Kampf um einen kleiner werdenden Gewinnkuchen von der Konkurrenz aufgerieben zu werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen