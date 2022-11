WM im Kino: Hier gibt es Tickets - das sagen Betreiber zur Kritik

Fussball-WM Wer verdient Geld mit der Katar-WM? Swisscom zeigt viele Spiele in Kinos – andere Firmen distanzieren sich Kinobetreiber wie die Swisscom-Tochter Blue zeigen Spiele der Fussball-WM in ihren Kinos. Sie stecken in einem Dilemma: Wollen sie mit der kritisierten Veranstaltung Geld verdienen – oder sie mit ungewissem Nutzen boykottieren? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Fussball im Kino: Die Swisscom profitiert von der WM in Katar. Bild: Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Die am Sonntag beginnende Fussballweltmeisterschaft in Katar stellt Firmen vor ein Dilemma: Sollen sie versuchen, von der Beliebtheit der Sportart zu profitieren? Oder halten sie die Füsse still angesichts der Kritik am Ausrichterstaat, in dem in den vergangenen Jahren Tausende von Menschen auf Baustellen gestorben sind und in dem Frauen und Homosexuelle diskriminiert werden? Die Swisscom hat sich entschieden – und zwar fürs Geld.

In Kinos ihrer Kette Blue in Muri bei Bern, Biel, Chur, Luzern, St.Gallen, Winterthur und Zürich zeigt sie das Eröffnungsspiel, alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft, die Abendspiele ab dem Achtelfinale und alle Spiele ab dem Halbfinal. Erwachsene bezahlen 17 Franken pro Eintritt, Kinder 13 Franken, Inhaberinnen und Inhaber der Blue-Mitgliedskarte 12 Franken. Gezeigt werden die Übertragungen des SRF.

Gefragte Spiele im Kino

Ein Blick auf das Buchungsportal zeigt: Die Nachfrage ist gross. Für das Spiel Serbien – Schweiz am 2. Dezember wurden im Zürcher Abaton am Mittwochnachmittag schon fast 100 Tickets abgesetzt, für das Spiel gegen Brasilien am Montag in einer Woche schon fast 120. Der Vorverkauf sei gut angelaufen, sagt Blue-Sprecherin Olivia Willi. Doch wie rechtfertigt es die Firma im mehrheitlich staatlichen Besitz, mit der umstrittenen Fussball-WM Geld zu verdienen?

Es gehe «um das Verbindende, nicht das Trennende», betont Willi. Das Angebot schaffe die Möglichkeit, «einen Moment der Freude und Fussball-Leidenschaft bewusst teilen zu können»: «Wir sprechen ein anspruchsvolles, kritisches und mündiges Publikum an, das jederzeit in der Lage ist, die ambivalente Situation dieses Grossanlasses individuell einzuschätzen.» Zudem würden auf den Infobildschirmen der Kinos Nachrichten des Blue-Nachrichtenportals gezeigt, das «ausgewogen über die politische, ökonomische und soziale Situation in Katar berichtet».

Kinos stecken in der Krise

Die Blue-Kinos sind nicht die einzigen, die Spiele der Fussball-WM zeigen. Auch das Kino Excelsior im Brugg oder das Kino Aarau bieten Fans die Möglichkeit, die Spiele auf der grossen Leinwand zu schauen, und erst noch günstiger. In diesen aargauischen Kinos kostet der Eintritt für einen Erwachsenen 10 respektive 11 Franken, bei letzterem inklusive Popcorn und Getränk.

Die Sportübertragungen in den Kinosälen haben nicht nur mit der Sportbegeisterung der Menschen in der Schweiz zu tun. Sie sind auch Ausdruck der schwierigen Situation, in der das Kino steckt. Viele Produktionen wurden während der Coronakrise verschoben. Das Angebot neuer Filme ist noch immer kleiner als üblich.

Viele Firmen profitieren

Die Inhaltskrise geht so weit, dass Kinos vermehrt auf «Re-Releases» setzen: Im Herbst zeigten sie den ersten «Avatar» aus dem Jahr 2009 noch einmal, ab dem 1. Dezember dreht der bisher erfolgreichste Film des Jahres «Top Gun: Maverick» eine Ehrenrunde und nächsten Februar schippert die «Titanic» im Film aus dem Jahr 1997 noch einmal auf der grossen Leinwand ihrem Ende entgegen. Erst am 14. Dezember startet hierzulande mit «Avatar: The Way Of Water» der nächste potenzielle Strassenfeger.

Die Flaute an neuen Stoffen bedeutet für die Kinos nach coronabedingten Einbussen einen weiteren Rückschlag. Auch dieses Jahr dürften sie weniger einnehmen als vor der Coronakrise. Insofern ist nicht erstaunlich, dass sie mit der Fussball-WM das Defizit zumindest ein bisschen auszugleichen versuchen. Zudem profitieren auch unzählige andere Firmen vom Grossereignis – seien es Verkäufer von Panini-Bildern, Fernsehgeräten oder Bieren. Das Medienunternehmen CH Media, zu dem dieses Portal gehört, wird ebenfalls über die Fussball-WM berichten und damit Einnahmen generieren.

Coop und Migros halten sich zurück

Der Fall der Blue-Kinos ist insofern speziell, als dass die Firma via Swisscom mehrheitlich dem Bund gehört und dafür Geld bezahlen muss. Dieses geht an die Verwertungsgesellschaft Suisa. Für ein Public Viewing mit einem Bildschirm mit einer Diagonale von über 12 Metern für maximal 30 Tage werden gemäss dem gültigen Tarif knapp 2500 Franken pro Standort fällig, bei sieben Standorten wären dementsprechend 17'500 Franken fällig.

Wie schwierig das Thema Katar ist, zeigt sich auch daran, dass Schweizer Firmen deutlich weniger Geld in die Hand nehmen als für frühere Weltmeisterschaften. Gegenüber der «Sonntagszeitung» teilten etwa Migros und Coop mit, sie würden nur wenig investieren – auch wegen der «kontroversen Diskussionen».

Bars verzichten auf Boykott

Nicht einmal die Credit Suisse, die seit 30 Jahren Hauptsponsorin der Fussball-Nati ist, schaltet eine Kampagne. An ihrem Beispiel zeigt sich allerdings auch, dass die Zurückhaltung nicht immer echter Sorge um die Situation vor Ort geschuldet ist. Schliesslich gehören dem Staatsfonds von Katar rund fünf Prozent der Bank, ohne dass sich diese bisher erkennbar daran gestört hätte.

Auch Bars und Pubs verzichten nur vereinzelt auf die Übertragungen. Die WM in Katar sei problematisch und bei künftigen Vergaben müsse die Nachhaltigkeit eine grössere Rolle spielen, sagte Beni Pfister, Geschäftsführer der Basler Fussballbar «Didi Offensiv» kürzlich. Einen Boykott werde es aber in seinem von Corona angeschlagenen Betrieb nicht geben: «Wir können nicht auf diese Einnahmen verzichten.»

