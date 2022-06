Gastronomie Kellner und Köchinnen verzweifelt gesucht: Personalmangel in der Gastronomie wird immer schlimmer Restaurants und Cafés müssen ungewollt schliessen: Die Personalnot in der Gastronomie erreicht neue, bisher unbekannte Dimensionen. Florence Vuichard, Pascal Michel, Stefan Ehrbar, Chiara Stäheli 1 Kommentar 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der Markt für Servicefachpersonal ist ausgetrocknet. Keystone

WANTED. In Grossbuchstaben. Das Café Monnier unweit des Berner Bahnhofs sucht «ab sofort» einen Serviceangestellten und eine Buffetmitarbeiterin. Bei weitem kein Einzelfall, wie ein Blick in die Jobportale und die zahlreichen Schaufenster der Cafés und Restaurants zeigt. Das Zürcher Café «Z am Park» etwa sucht dringend eine Köchin oder einen Koch sowie zwei Angestellte im Service.

Das Berner Café Monnier sucht seit mehreren Wochen nach Personal. CH Media

Bis es so weit ist, bleibt das Café seit Mai einen zusätzlichen Tag geschlossen. «Vor allem, um die bestehenden Mitarbeitenden zu schonen», sagt die Inhaberin Vania Kukleta. Es ist wohl derzeit das landauf, landab weitverbreitetste Rezept der Gastrobranche gegen den Personalmangel. Ob an der Türe der Lieblingsbar, des Quartierrestaurants oder der Ausflugsbeiz, überall steht die gleiche Botschaft: «Wegen Personalengpässen geschlossen.»

Auch Grossunternehmen sind nicht vor Personalmangel gefeit: «Wir haben momentan einige Vakanzen im Service und in der Küche», sagt Rudi Bindella junior, Chef des gleichnamigen Gastrounternehmens. Und so müssen auch einige seiner Gastbetriebe die Öffnungszeiten reduzieren. Andere Gastronomen gehen gar noch einen Schritt weiter – etwa das Restaurant Hirschen im St. Gallischen Wittenbach. Es hatte den Betrieb vorübergehend gleich ganz eingestellt. «Der Personalmangel in der Küche lässt uns keine andere Wahl», hält die Beiz auf Facebook fest – und blieb den ganzen Mai geschlossen.

Auch bei Tibits-Kette braucht’s Verstärkung. CH Media

Bewerbungen auf die Hilferufe aus dem Gastrogewerbe sind dünn gesät. Tiefe Löhne, Wochenende- und lange Abendschichten sowie eine nicht immer ganz einfache und anspruchsvolle Kundschaft: Solche Aussichten locken heute immer weniger.

Überangebot an Bars und Restaurants

Restaurants und Bars sind ein emotionales Geschäft, viele hegen im Geheimen den Wunsch, selbst ein Lokal zu eröffnen. Nicht wenige tun es dann auch. Doch hinter der coolen Fassade steckt vor allem sehr viel Anstrengung: lange Schichten, unattraktive Arbeitszeiten und vergleichsweise wenig Lohn. Ganz nach dem Motto: Beizer werden ist nicht schwer, Beizer sein dagegen sehr. Das jedenfalls lässt sich aus den Zahlen des neusten Branchenspiegels von Gastrosuisse herauslesen: Demnach schrieben 2019 - also noch vor den coronabedingten Schliessungen - rund 60 Prozent der Betriebe in der Schweiz rote Zahlen, die Branche als Ganzes weist einen faktischen Jahresverlust von knapp 10 Prozent aus. «Unsere Branche ist krank», sagt Adrian Iten, der in der Berner Innenstadt die Bar Adriano's führt. «Wir haben seit Jahren ein massives Überangebot, es gibt rund 30 Prozent zu viele Restaurants.»

Zu viele Beizen und Bars reissen sich also um zu wenig Fachkräfte. Die Situation an der Personalfront jedenfalls ist dramatisch: Im April gaben fast 40 Prozent der Gastronomieunternehmen an, der Mangel an Arbeitskräften behindere den Geschäftsgang. Das geht aus einer Auswertung der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich hervor, die CH Media vorliegt. Das ist ein neuer Rekordwert für diese Branche, wie es im Institut heisst, das seit 20 Jahren regelmässig Firmen aus allen Branchen zur konjunkturellen Lage befragt.

Lieber zu Lonza als ins Restaurant

Adriano's-Betreiber Iten selbst hat kein Personalproblem, er hat seine Leute auch während der Lockdown-Monate behalten, wie er betont. «Wer hingegen sein Personal entlassen hat, muss jetzt neues finden.» Denn das alte ist weitergezogen. Viele Gastro-Angestellte, die während der Coronakrise auf die Strasse gestellt wurden, haben der Branche den Rücken gekehrt und eine Stelle in einer anderen Branche gefunden - im Wallis etwa bei Lonza.

Der investitionsfreudige Impfstoffhersteller soll mehr oder weniger das gesamte Gastropersonal abgezogen haben, heisst es in der Beizenszene. André Roduit, Präsident von Gastrovalais, formuliert es so: «Alles, was sich bewegt, wird im Oberwallis von Lonza angestellt.»

Für den KOF-Arbeitmarktsexperten Michael Siegenthaler ist die aktuelle Personalnot teilweise das Resultat früherer Entscheide, die sich nun möglicherweise rächen. «Einige Gastronomen haben während der Pandemie fähiges Personal entlassen und sind nun vom starken Aufschwung überrascht worden.» Zwar habe bessere Karten, wer mit attraktiven Arbeitsbedingungen punkten könne. Doch damit löse sich das Problem nicht vollständig, Restaurants würden sich so auch untereinander das Personal abjagen.

Die Suche nach neuem Personal ist jedenfalls nicht einfach, schliesslich steht die Gastrobranche mit ihrem Fachkräftemangel nicht allein da, wie Siegenthaler ausführt: «Auf dem Arbeitsmarkt herrscht Hochkonjunktur. Die meisten Unternehmen schaffen neue Stellen. Wer auf Jobsuche ist, hat aktuell gute Möglichkeiten.» Und ist die Gastronomie im ohnehin schon ausgetrockneten Arbeitsmarkt bei vielen ganz offensichtlich nicht die erste Wahl.

Nach dem Lockdown: Nun wollen alle in die Beiz

Über fehlende Kundschaft kann sich die Branche jedenfalls nicht beklagen. «Die Nachfrage ist extrem hoch», sagt Adrian Iten. «Jede coole Beiz ist voll.» Konsumentinnen und Konsumenten holen nach, was zu Coronazeiten nicht möglich war. In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach dem Abendessen im Restaurant oder Hotelübernachtungen sprunghaft angestiegen, was wiederum den Kampf um Fachkräfte in der Branche verstärkt. «Die Lage hat sich nach der Pandemie zugespitzt – auch weil die Ristoranti wieder sehr gut laufen», sagt auch Bindella junior.

Arbeitgeber mussten also rasch reagieren und ihr Angebot wieder hochfahren – nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Folglich kämpfen die Gastrounternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien mit den gleichen Problemen. Die Rekrutierung von Kellner, Köchinnen oder Barkeeper im Ausland ist nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit – oder ohne «die richtigen Kontakte» praktisch unmöglich, wie Adrian Iten ergänzt.

Hinzu kommt, dass mit der Pandemie die Migration grundsätzlich ins Stocken geraten ist – und folglich auch die Einwanderung in die Schweiz. Die Gastronomie als klassische Einsteigerbranche hat lange vom Zustrom ausländischer Arbeitskräfte profitiert – und sie möchte es auch weiterhin tun. Weil das Rekrutierungsbecken in Europa ziemlich ausgetrocknet ist, fordert Gastrosuisse nun, dass die Drittstaatenkontingente auch für gastgewerbliche Berufe geöffnet werden sollten.

Diese Gewissheit, bei Bedarf aufs Ausland zurückgreifen zu können, hat aber letztlich dazu geführt, dass die Branche die Ausbildung im Inland vernachlässigt hat. Dafür ist es mit Blick auf die aktuelle Sommersaison nun zu spät. «Möglicherweise werden einige Betriebe nicht darum herum kommen, das Restaurant an gewissen Tagen zu schliessen oder das Angebot zu reduzieren», meint Siegenthaler.

Es braucht mehr Lohn – und vor allem mehr Kreativität

Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe ist kein neues Phänomen, wie auch Gastrosuisse einräumt. Schon im Dezember 2019, also noch vor Ausbruch der Covid-Krise, hätte die Branche einen Höchststand an offenen Stellen vermeldet. Nun, zweieinhalb Jahre später, hat der Branchenverband den Handlungsbedarf erkannt. «Wir müssen die Attraktivität unserer Berufsbilder und unserer Branche steigern», betont Gastrosuisse-Direktor Daniel Borner. Mit einem 5-Punkte-Plan gegen den Fachkräftemangel soll das Image der Gastroberufe aufgebessert und die Wertschätzung gegenüber dem Personal gesteigert werden. Und vor allem sollen die Arbeitsbedingungen aufgewertet werden. Denn die Ansprüche und Erwartungen der jungen Generationen hätten sich gewandelt.

Kurzfristig gibt es nun schon mal mehr Geld: Die Sozialpartner haben sich geeinigt, die Mindestlöhne ab 2023 real anzuheben. Die Mitarbeitenden erhalten demnach nicht nur den vollen Teuerungsausgleich, sondern eine zusätzliche Lohnerhöhung von 10 bis 40 Franken pro Monat. Doch bis die Branche das Image ihrer Stellen aufpoliert hat, wird es Jahre dauern. Gastrosuisse spricht von drei bis vier Jahren. So lange mögen die kreativsten Beizer nicht warten – und werben mit neuen, attraktiveren Arbeitszeitmodellen um Arbeitswillige – etwa mit einer 4-Tage-Woche.

Auch Vania Kukleta, die Inhaberin des Cafés «Z am Park», hat nun reagiert: Die Branche befinde sich an einem Wendepunkt, sagt sie und will künftig den Angestellten mehr Wertschätzung zeigen. Weiterbildungen wie Barista-Kurse oder einer 4-Tage-Woche für den Koch bietet das Café bereits. Jetzt passt die Inhaberin die Preise an, um höhere Löhne zahlen zu können und mehr Angestellten eine Festanstellung zu bieten. «Es muss wieder klar werden, dass die Gastro-Angestellten einen hochkomplexen Job erledigen und dass dies kein Beruf ist, den nur Studentinnen und Studenten nebenbei am Wochenende erledigen.»

