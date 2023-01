Lohn, Kaufkraft und Einkommen: So entwickeln sie sich

Geld Millionäre, Prämien, Frauen: So entwickeln sich jetzt unsere Löhne – die 5 wichtigsten Punkte Dank Lohnerhöhungen von durchschnittlich 2,5 Prozent bekommen Angestellte in der Schweiz fast einen kompletten Teuerungsausgleich. Wieso es für viele trotzdem nicht rosig aussieht. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 09.01.2023, 10.56 Uhr

Während die Reallöhne der Bestverdiener steigen, müssen Niedrigverdienerinnen Lohneinbussen hinnehmen. Keystone

Immer mehr Lohnmillionäre, grosse Belastung durch höhere Krankenkassen-Prämien, Berufslehre unter Druck: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat analysiert, wie es in der Schweiz um Löhne, Vermögen, Steuern und Abgaben steht. Die Resultate des jährlich erscheinenden Verteilungsberichtes 2023 hat der SGB am Montag an einer Medienkonferenz vorgestellt. Das sind die wichtigsten Punkte.

Die Lohnverhandlungen für 2023 waren für die Gewerkschaften unter dem Strich erfolgreich: Mit Lohnerhöhungen von durchschnittlich 2,5 Prozent sei man «nicht weit weg von einem kompletten Teuerungsausgleich», sagt SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard. Dennoch gebe die Lohnentwicklung in den letzten Jahren «Anlass zur Sorge». Seit 2016 öffne sich die Lohnschere wieder. Wie im SGB-Verteilungsbericht steht, haben die unteren und mittleren Einkommen heute real weniger Lohn als 2016. Am grössten sind die Einbussen bei den niedrigsten Löhnen, während die Reallöhne der Bestbezahlten gestiegen sind.

Gerechnet wird mit höchstens 4100 Franken im Monat bei den untersten Löhnen, gut 6200 Franken bei den mittleren Löhnen und 11'000 Franken bei den obersten Löhnen. Für die Bestverdienenden geht es laut dem SGB seit 2014 aufwärts. Selbst in der Coronakrise hätten die obersten Löhne zugelegt.

Wer einen Jahreslohn von mindestens einer Million Franken kassiert, zählt zu den «Lohnmillionären». Die Zahl dieser Personen stieg in der Schweiz an: 2020 gab es 3549 Lohnmillionäre, das sind etwa 35 Prozent mehr als noch 2010. Über einen Lohn von mindestens einer halben Million durften sich 15'637 Personen freuen – rund 32 Prozent mehr als 2010.

Die Zahl der Lohnmillionäre und Lohnhalbmillionäre steigt an. AHV-Einkommensstatistik BSV

Seit 2012 haben die Frauen den Lohnrückstand kaum aufholen können, so die Analyse des Gewerkschaftsbundes. Die Hälfte der Frauen verdient weniger als 4500 Franken pro Monat, bei den Männern liegt diese Grenze bei 6645 Franken. Dies, weil Frauen viel häufiger Teilzeit arbeiteten und in besser bezahlten Stellen untervertreten seien, so die Analyse.

Oft fliesst ihre Zeit in unbezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung oder Hausarbeit: Frauen leisten fast 30 Stunden wöchentlich, während es bei den Männern nur rund 18 Stunden sind. Für SGB-Vizepräsidentin Vania Alleva sind das «erschreckende Zahlen»: Es gehe «eher rückwärts als vorwärts» bei der gerechten Verteilung der Care-Arbeit.

Erfreulich ist laut dem SGB dafür, dass sich der geschlechterbedingte Lohnunterschied oder Gender Pay Gap bei Stellen ohne Kaderfunktion etwa halbiert hat. Lag er 2008 noch bei knapp 13 Prozent, waren es 2020 nur noch knapp 7 Prozent.

Die Lohnentwicklung bei den Berufstätigen, die eine Lehre absolviert haben, bezeichnet der SGB als «beunruhigend». Von 2016 bis 2020 seien die Reallöhne gesunken. Ein Viertel der Arbeitnehmenden verdient nach einer Lehre weniger als 5000 Franken, darunter Bäckerinnen, Verkäufer und Hochbauzeichnerinnen. Es stellt sich laut dem SGB immer mehr die Frage, ob der bildungspolitische Glaubenssatz der «Lehre als Königsweg» überhaupt noch zutrifft.

Sogar bei jenen, die nach der Lehre eine Zusatzausbildung in der höheren Berufsbildung machen, sind die Löhne in den letzten Jahren real gesunken.

Die Reallöhne von Berufstätigen mit Lehre sind von 2016 bis 2020 gesunken – selbst nach einer höheren Berufsbildung. Daten: verschiedene Erhebungen des Bundes

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Prämienlast mehr als verdoppelt. Die Prämienverbilligung hielt mit der Kostensteigerung nicht Schritt: Während die Prämien real rund 140 Prozent teurer wurden, stieg die Verbilligung um 40 Prozent – die durchschnittlichen Reallöhne gar nur um 15 Prozent.

Für Paare mit unteren und mittleren Einkommen bedeutet dies laut der SGB-Analyse: Im Modell mit freier Arztwahl fliessen 13 bis 15 Prozent des Einkommens in die Prämien. Im Hausarztmodell sind es gut 10 Prozent. Ein Paar mit zwei Kindern muss demnach bei einer Normalfranchise von 300 Franken erstmals über 1000 Franken im Monat bezahlen.

Die Löhne und Prämienverbilligungen bleiben hinter den Prämien zurück. Krankenkassenstatistik, SGB-Berechnungen

Das Fazit des Gewerkschaftsbundes: Die Prämienlast wiegt heute viel schwerer auf den Haushaltsbudgets als vor der Jahrtausendwende. Diese Belastung werde zunehmend «untragbar». Es brauche deshalb dringend mehr Prämienverbilligungen.

Mehrere Studien haben sich mit der Einkommensverteilung in verschiedenen Ländern befasst. Die Schweiz liegt bei der Einkommensungleichheit im europäischen Mittelfeld. Sie steht schlechter da als Frankreich und Schweden, aber besser als Grossbritannien.

Bei den Vermögen ist die Ungleichheit generell grösser als bei den Einkommen. Dies trifft laut der SGB-Analyse besonders stark auf die Schweiz zu. 2003 besassen drei Prozent der Bevölkerung die Hälfte aller Vermögen. 2019 waren es noch 1,6 Prozent – sie besitzen also gleich viel wie die restlichen 98,4 Prozent zusammen.

