François Blochs Börsentipps: Tesla, Buildyourdream, Glencore

Geldanlage Der sagenhafte Traum des chinesischen Auto-Herstellers – und die wichtigsten Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch unter anderem, wer der deutschen Volkswagengruppe Beine macht - und weshalb Tesla-Besitzerinnen und -Besitzer auf Glencore achten sollten. François Bloch Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der Titel des chinesischem Autoherstellers BYD überzeugt derzeit an der Börse. Marco Ratschiller

Kein Halten gibt es für die Papiere von BuildYourDreams (1211 HK): +55,2 % innert drei Monaten, während der lokale Index nur auf einen Zuwachs von 3,4 % in der gleichen Periode kommt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 128 Milliarden Franken gilt der chinesische Börsenchampion nun als drittwertvollster Automobilhersteller der Welt und hat damit auch europäische Giganten wie die Volkswagengruppe von den Spitzenpositionen verdrängt. Bei einer Gesamtrendite von 562 % innert drei Jahren geht Ihre Rechnung beim asiatischen ESG-Wert perfekt auf. Jetzt müssen Sie sich in Zurückhaltung üben: Das Kurs-/Gewinnverhältnis von 70,2 Punkten per 2023 ist in meinen Augen zu hoch, um weitere Zukäufe zu tätigen. (Halten und geniessen)

Der dänische Diabetes Spezialist Novo Nordisk (NOVO B) gilt seit Jahren für meine Leserschaft wie ein Fels in der Brandung: +211 % innert fünf Jahren. Mit einer Marktkapitalisierung von 258 Milliarden Franken hat das stark expandierende Unternehmen eine stattliche Bewertung erreicht. Laut meinen Hochrechnungen wird die Umsatzrendite 2023 die neue Rekordmarke von 43,8 % erreichen, was im weltweiten Branchenvergleich eine absolute Sensation darstellt. Per 2024 wird das Kurs-/Gewinnverhältnis die Marke von 24,8 Punkten erreichen, womit Sie vor der Präsentation des Halbjahresergebnis am 4. August 2022, weitere Positionen erwerben sollten. (Nachladen)

Wer hätte das vor Jahren gedacht, dass der Zuger Rohstoffkonzern Glencore (GLEN LN) den deutschen Turnschuhhersteller Adidas (ADS GY) aus dem Stoxx-50 Index verdrängt? Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ESG-Fanatiker keine Freude an dieser Erfolgsmeldung haben, aber Sie müssen dann auch konsequent sein, dass Sie in Zukunft keine Tesla-Fahrzeuge fahren, denn grosse Teile der elektronischen Antriebsbatterie werden von Glencore geliefert. Mit einer Performance von +73,8 % innert einem Jahr geht die Rechnung glänzend auf. Unter der Führung des neuen CEO, Gary Nagel, wird der umweltgerechten Exploration verstärkte Beachtung geschenkt. (ESG im Fokus)

Mancher Investor verstand die Welt nicht mehr als ich auf die Karte Tractor Supply (TSCO US) gesetzt habe. Heute sind die Zweifler wie vom Erdboden verschluckt. Der 22,6-Milliarden-US-Dollar-Titel, konnte innerhalb von fünf Jahren um 287.,7 % zulegen, was eine absolute Sensation darstellt. Laut meinen Hochrechnungen, wird sich das Betriebsergebnis zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppeln. Geniessen Sie den Höhenflug, aber machen Sie sonst keinen Wank. (Halten)

Machen Sie sich bereit, denn in einer Woche kommt es zum grossen Verfalltermin für gedeckte Calls. Ich gehe davon aus, dass 70 % aller Optionen nicht ausgeübt werden, womit wir mit einer sorgsam ausgewählten Strategie nochmals weitere Performanceprozente für Sie herausholen können. Wichtig ist in diesem Fall, dass Sie mir die genaue Anzahl Ihrer Aktienbestände mitteilen, damit wir effizient und schnell zu Ihrem Wohl agieren können. Zum Einsatz kommt exklusiv für Sie ein umfassendes quantitatives Modell der absoluten Spitzenklasse. Auf Knopfdruck erhalte ich im Fall von Tesla (TSLA US) bis zu 1'200 Strategien mit prozentualen Erfolgsaussichten, basierend auf historischen Daten. (Performance Attacke für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Wie Sie wissen, verfolge ich Ihre Informationen seit Jahren und erfahre aus meinem Bekanntenkreis wie viel diese gelesen und auch diskutiert werden. Gestützt auf Ihren Bericht in der Ausgabe der «Luzerner Zeitung» vom 4. Juni 2022 erlaube ich mir eine Anfrage im Zusammenhang mit der Erneuerung von Hypotheken. Persönlich werden bei mir auf anfangs Oktober gerundet 1,7 Millionen Franken an Hypotheken fällig. Ich beabsichtige, diese mit Saron-Geldmarkthypotheken für eine Dauer von 3 Jahren abzuschliessen, da kaum jemand verbindlich bestätigen kann, wie sich die Hypothekarzinse entwickeln, beziehungsweise wie hoch der Hypothekarzins in 5 oder 10 Jahren sein wird. In Ihrer letzten Information habe ich von Ihrer Empfehlung mit einem Finanzierungsmodell von 70 % mit Saron und 30 % mit einer Festhypothek gelesen. Ferner haben Sie auf einen Anbieter hingewiesen, den Sie jedoch nicht veröffentlichen dürfen. Daher die folgenden zwei Fragen: Was spricht gegen eine volle Finanzierung mit der Saron-Struktur? Besteht die Möglichkeit, dass Sie mir den Kontakt zu diesem Anbieter vermitteln können?

Offen gesagt, wissen wir ja nicht, wie sich die Zinsen in den kommenden Jahren entwickeln werden. Die Strategie mit 70 % zu 30 % ist bewusst so gewählt, dass wir im Falle eines brutalen Anstieges der Saron-Hypothek auf eine langfristige Hypothek wechseln können. Mit meinem Produktvorschlag erhalten Sie optimale Konditionen und sind nicht nur fixiert auf eine Strategie. Sicher erhalten Sie die Adressen meiner Anbieter, einfach nicht offiziell, um sie von Attacken von Mitbewerbern zu schützen, denn die Konditionen sind wirklich extrem.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Novartis, Roche, Nestlé und Richemont setze ich bewusst auf ein Quartett von Schweizer Topwerten aus den SMI. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das von der Luzerner Kantonalbank (AA Rating) garantierte Produkt (Valor: 118 130 178) Ihnen eine Trefferquote von 99,46 % (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Zins von phänomenalen 13,40 % in Schweizer Franken erhalten Sie absolute Top-Konditionen: Bewusst habe ich mich dazu entschieden die Barriere auf extrem tiefe 54,94 % zu fixieren und damit die Sicherheitskomponenten im Vergleich zum Konkurrenzprodukt nochmals zusätzlich für Sie zu erhöhen.

Der Renditeaufschlag gegenüber dem Referenzprodukt auf den ersten Rückzugstermin nach sechs Monaten liegt bei +106 %. Sämtliche Titel weisen auf 12 Monate Kursziele, welche weit über dem aktuellen Preisniveau liegen. Drängen Sie Ihre Bank in den frühen Morgenstunden am Montag, den Auftrag zu platzieren, um den Anlagetipp zum Originalpreis von 100 % zu erhalten. Warnhinweis: Eine Schweizer Bank, erzählt Ihrer Kundschaft, dass unser Produkt längst ausverkauft sei, obwohl die Zeichnungsfrist noch am Laufen ist.

Note: 10/10 (Fabulöse Konditionen)

