Solaredge & BuildYourDreams: Die Aktientipps der Woche

Geldanlage Warum ESG-Anlagen noch immer eine schwierige Wette sind – und die wichtigsten Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch unter anderem, wieso Solaredge trotz fallendem Kurs-/Gewinnverhältnis eine Empfehlung bleibt und welche turbulente Aktie das Depot klingeln lässt. François Bloch 04.06.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Wie der Blitz eingeschlagen hat meine nochmalige Empfehlung vor zwei Wochen in Sachen Solaredge (SEDG US): +25,6%, während der lokale Hauptindex in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 6,5% verbuchen konnte. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2023 auf unter 36 Punkte fällt, gilt es nun, keine weiteren Positionen beim 15 Milliarden US-Dollar schweren Champion in Sachen Photovoltaik zu erwerben. Seit der erstmaligen Empfehlung Ende Januar 2020 hat das Papier um satte 191,2% zugelegt, während der S&P 500 Index (lokaler Hauptindex) nur ein Kursplus von 24,90% erzielte. (ESG nur mit Topqualität)

Einen Ritterschlag der Extraklasse gibt es für meine Empfehlungen von der Zürcher Privatbank Julius Bär (BAER SW): Erstmalige Aufnahme in die Kaufliste für den chinesischen Titel BuildYourDreams (1211 HK). Der Spezialist für batteriebetriebene Autos ist keine eigentliche Neuheit. Gewöhnungsbedürftig sind beim 117-Milliarden-Franken-Titel die teils abrupten Kursbewegungen, die sich nicht mit dem ruhigen Verlauf einer Swisscom-Aktie vergleichen lassen. Innert drei Jahren konnte das Papier einen Zuwachs von 499,7% an der Börse von Hong Kong verbuchen. Laut meinen Quellen gehen Marktspezialisten von einem Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2022 aus, womit sogar die Erfolgsstory von Elon Musk mit seinen Teslas verblasst. (Maximale «ESG»-Rendite aus Asien)

Dieser Tage hatte ich ein längeres Gespräch mit einer Leserin, die unter allen Umständen einen ESG-Fonds erwerben wollte. Wochenlang wurde ich per Email und Telefon in die Mangel genommen. Aus berufsethischen Gründen musste ich Sie über die Risiken orientieren, denn in ESG-Fonds sind zu 95% Titel drinnen, die auf Jahre hinaus finanzielle Verluste schreiben werden. Daher habe ich ihr mitgeteilt, dass aus meiner Warte eine grosse Vermögenseinbusse auf dem Investment fast schon garantiert sei. Sie hat sich für den Hinweis mehr als bedankt und nimmt nun Abstand von dieser Anlagemöglichkeit. (Geht es um den eigenen Geldbeutel, ist die ESG-Herrlichkeit auf einmal vorüber)

Ein Leser hat mich aufgefordert, in Sachen Verteilpraxis beim Anlagetipp der Woche näher einzugehen, weil der Abonnent beim Julius-Bär-Wunderprodukt von letzter Woche leer ausging. In der Zwischenzeit haben sich weitere Leser, die bei der Bank den identischen Auftrag platziert haben, gemeldet, die mit dem gleichen Status «abgefertigt» wurden. Unter absoluter Schweigepflicht bin ich der Sache nachgegangen und erhielt sogar schriftliche Statements dazu. Leser 1 bekam eine Vollzuteilung von 100%, Leser 2 und 3 erhielten am Montagmorgen keine Zuteilung, nicht einmal eine (Teil)-Ausführung! Was ist passiert? Das gesamte Auftragsvolumen von Leser 2 und Leser 3 wurde auf Leser 1 umgeleitet, womit dieser konsequenterweise eine Vollzuteilung erhielt. (Totale Dreistigkeit)

Ich bin interessierter Leser Ihrer Börsenkolumne in der «Schweiz am Wochenende». Nun gelange ich mit der Bitte um Rat zur Erneuerung unserer Hypothek per 1. Mai 2023 an Sie. Genau jetzt steigen die Zinsen und es ist nicht absehbar, in welche Richtung sich diese im kommenden Jahr entwickeln werden. Sollten wir schnellstmöglich noch eine langjährige Hypothek abschliessen oder haben Sie dazu eine andere Empfehlung?

Wenn Sie einem gewissen Finanzierungsrisiko nicht abgeneigt sind, gilt es, 70 Prozent Ihrer Hypothek mit einer SARON-Struktur zu bestreiten. Vor drei Wochen konnte ich einem Leser in einem gleichgelagerten Fall zu einem Satz von 0,45 Prozent verhelfen. Die restlichen 30 Prozent würde ich mit einer siebenjährigen Fixhypothek bestreiten. Sicherlich ist der 1. Mai 2023 auf der Zeitachse noch weit entfernt. Gerne stelle ich Ihnen meine besten Adressen ür meinen Testlauf zur Verfügung. Sie dürfen sich vollkommen sicher sein, dass ich von keinem Anbieter irgendwelche Retrozessionen erhalte, um vollkommen neutral in Ihrem Sinne agieren zu können.

Dank dem verrückten Volumen, welches für die Leserschaft im Jahr 2021 abgewickelt werden konnte, kann ich nochmals Tempo bei diesen Instituten machen, damit die Konditionen atemberaubend für Sie sind. Seien Sie versichert, dass diese Zinsniveaus extrem unter den offiziellen Niveaus der Institute liegen (bis zu 65 Prozent), und daher der Namen des Anbieters offiziell nicht publiziert werden darf. Wir haben auf diesem Weg im Jahr 2021 Leser für Hypotheken im Umfang zwischen 150 000 Franken und 30 Millionen Franken eng begleitet. Wenn Sie die aktuellen Zinsniveaus betrachten, sehen Sie, dass diese Abonnenten eine enorme Ersparnis erhalten haben.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Novartis, Roche und Lonza setze ich diese Woche bewusst auf ein Trio von Schweizer Topwerten aus dem SMI mit Hauptsitz in Basel. In der historischen Rückbetrachtung über die letzten fünf Jahre hätte das von der Banque Cantonale Vaudoise (AA-Rating) garantierte Produkt (Valor: 119 496 178) Ihnen eine hunderprozentige Trefferquote (Quelle: PrivatAm) auf die maximale Laufzeit von 12 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Zins von fabulösen 12,32 Prozent in Schweizer Franken erhalten Sie absolute Top-Konditionen: Bewusst habe ich mich dazu entschieden, die Barriere auf extrem tiefe 54,94 Prozent zu fixieren und damit die Sicherheitskomponenten im Vergleich zum Konkurrenzprodukt nochmals zusätzlich für Sie zu erhöhen.

Der Renditeaufschlag gegenüber dem Referenzprodukt liegt zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit des Produktes bei extremen 105 Prozent. Damit erreichen wir mit diesem Produkt eine neue Dimension in Sachen Bewertungsaufschlag, bei dem sämtliche Titel aus dem gleichen Branchensektor stammen. Sämtliche Titel weisen auf zwölf Monate hinaus Kursziele auf, welche weit über dem aktuellen Preisniveau liegen. Drängen Sie Ihre Bank, in den frühen Morgenstunden am Dienstag den Auftrag zu platzieren, um den Anlagetipp zum Originalpreis von 100 Prozent zu erhalten.

Note: 10/10 (maximale Konditionen)

