Die Hypothekenfrage und andere Börsentipps der Woche

Geldanlage Wieso Festhypotheken sich jetzt ausgezahlt haben – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso es sich lohnt, genau hinzuschauen – und wo grosse Vorsicht geboten ist. François Bloch Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mich Woche für Woche mit den weltbesten Anbietern in Sachen Anlagetipp messe, um Ihnen einen massiven Renditeaufschlag bei einem nahezu identischen Produkt zu präsentieren. Dieser Tage konnte ich bei der vertieften Analyse des Referenzproduktes mit grösster Genugtuung feststellen, dass einer der renommiertesten Mitbewerber, seine Gesamtmarge gegenüber der Vorwoche um nahezu 35% reduziert hat, obwohl die maximale Laufzeit des Zielobjektes sich verdoppelt hat. Was bedeutet dies für Sie, wenn sich diese Tendenz in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen würde? Die Gelder gelangen auf Ihr Konto in Form erhöhter Zinseinnahmen, weil ein Grossteil der strukturierten Produkte (Depotbestand: 265 Milliarden Franken) in der Schweiz stets mit garantierten Auszahlungsprofilen versehen sind. (Neue Milliarden für Sie: Mission erfüllt!)

Interessant, war die Anfrage eines Lesers dieser Tage, welcher sich erkundigt hat, ob meine Favoriten vor zwei Jahren, noch immer meine aktuellen Topanbieter in Sachen Hypothekenvergabe seien? Natürlich, könnte ich es mir alles sehr einfach machen und als Antwort geben: «Never change a winning team». Doch dem ist nicht so! Im Rahmen meiner monatlichen Analyse der Topanbieter sind ganz neue Akteure aufgetaucht, welche mit sagenhaften Angeboten für Furore sorgen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle verraten, dass ab dem 1. Juli 2022 zwei neue Kantonalbanken auf der Liste stehen, welche niemand bislang auf der Fokusliste hatte und Zinssätze der Superlative offerieren. Erinnern wir uns kurz noch, als ich vor rund eineinviertel Jahren mit ultralangen Fixhypotheken von 8 bis 10 Jahren als Strategieratschlag in Erscheinung trat: Heute würde diese Lesergruppe im Schnitt einen fixen Zinssatz bezahlen, welcher um bis zu 500% höher liegt als im März 2021. Damals stand meine Empfehlung einsam in der Bankenlandschaft, aber seit dem Zinsentscheid der Nationalbank vom Donnerstag haben die Abonnentinnen und Abonnenten, die meinem Rat gefolgt sind, den ultimativen Jackpot bei der Hypothekenvergabe erwischt. (Ungewöhnliche Strategie zeigt Erfolg)

Leider gehört es zu meinen traurigen Pflichten, fast auf wöchentlicher Basis, Sie vor undurchsichtigen Finanzprodukten zu warnen. Natürlich könnte ich einfach wegschauen, aber dies würde meiner Ethik nicht entsprechen. Detailliert erkläre ich meiner Leserschaft, weshalb diese Investments beim besten Willen nicht sauber sein können. Vor kurzem machte dabei eine Anlagestrategie die Runde in der Nordwestschweiz, welche den Investoren eine monatliche Auszahlung von 15% verspricht, also 180% aufs Jahr. Seien Sie sich einfach eines bewusst, dass bei derartigen Anlagen investierte Gelder auf Gerichtsweg zurückzuholen, leider ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen darstellt. Sorry für die Transparenz, aber ich darf Ihnen keine unberechtigten Hoffnungen machen. (Warnungen für Sie)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Durch den Verkauf meiner Firma komme ich nächstes Jahr zu Cash von 5 bis 10 Millionen Franken. Wie soll ich dieses Vermögen mit Blick auf die kommenden 20 Jahre vernünftig investieren? Für die Börse interessiere ich mich nicht und für Investitionen in Immobilien als Renditeobjekte ist der Betrag doch eher an der unteren Grenze? Und: Gibt’s Unterschiede in der Strategie, wenn ich nur 5 oder die ganzen 10 Millionen Franken investiere?

Ob Sie mit 5 oder 10 Millionen Franken starten, macht keinen grossen Unterschied. Der einzige Pluspunkt ist, dass Ihre Verhandlungsmacht bei 10 Millionen Franken gegenüber Finanzanbietern sich nochmals nachhaltig verbessert. Entschuldigen möchte ich mich, dass die Antwort länger gedauert hat, weil Sie eine aussergewöhnliche Lösung benötigen, welche Ihrem Anforderungsprofil vollkommen entspricht.

Von Immobilienprojekten, gilt es im aktuellen Marktumfeld abzuraten, da die Margen abgrundtief sind und sich auf ein gutes Projekt mehr als 30 finanzkräftige Investoren balgen und Sie in einem Bieterkampf keinen Stich haben. Empfehlen würde ich Ihnen den Anbieter Ufenau Capital Partners aus Pfäffikon ZH, welcher mit smarten Lösungen im Beteiligungsmanagement für signifikante Renditen über dem Marktdurchschnitt sorgt. Zusätzlich würde ich das Gespräch mit den Experten der Progressive Capital Partners Ltd. in Baar ZG suchen, welche bei Hedgefonds seit Jahren mit Toprenditen begeistern. Hier gefällt mir der Tulip Trend Fonds in Euro: +51,5% in drei Jahren. Seien Sie sich den erhöhten Investitionsrisiken einfach bewusst. Dieser Hinweis muss zwingend erfolgen bei derartigen Produkten, da hier nur erfahrene Investoren angesprochen werden.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit den Papieren von Novartis, Roche und Nestlé setze ich bewusst nochmals auf ein Trio von Schweizer Topwerten aus dem Swiss Market Index (SMI). In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre, hätte das von der Luzerner Kantonalbank (AA Rating) garantierte Produkt (Valor: 118130213) Ihnen eine Trefferquote von 100% (Referenz; Autocall bei 90%) auf die maximale Laufzeit von 24 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Jahreszins von phänomenalen 6,68% in Schweizer Franken, 13,36% auf die maximale Laufzeit, falls das Produkt nicht vorzeitig gekündigt wird, erhalten Sie absolute Top-Konditionen: Bewusst habe ich mich dazu entschieden, die Barriere auf extrem tiefe 49,94% zu fixieren und damit die Sicherheitskomponenten im Vergleich zum Konkurrenzprodukt nochmals zusätzlich für Sie zu erhöhen. Der Renditeaufschlag gegenüber dem Referenzprodukt auf den ersten Rückzugstermin, welcher erst nach zwölf Monaten erfolgt, liegt bei +106%. Sämtliche Titel weisen auf ein Jahr Kursziele, welche weit über dem aktuellen Preisniveau liegen.

Drängen Sie Ihre Bank in den frühen Morgenstunden am Montag den Auftrag zu platzieren, um den Anlagetipp zum Originalpreis von 100% auch wirklich zu erhalten.

Note: 10/10 (Fabulöse Konditionen aus Luzern)

