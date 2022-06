Sonnenschein mit Fotovoltaik-Anbieter und andere Börsentipps

Geldanlage Viel Sonnenschein mit dem Fotovoltaik-Anbieter – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Anleger ihre Solaredge-Aktien behalten sollten – und was schlaue Investoren und Investorinnen mit den Prämien aus gedeckten Calls machen. François Bloch Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Ratschiller

Auf absolutem Rekordkurs befindet sich die Wunderaktie Build Your Dreams (1211 HK): +46.5% innert drei Monaten, und ein Ende des Höhenflugs des 133-Milliarden-Franken-Titels mit Sitz in Shenzhen (China) ist noch nicht in Sicht. Die Nachfrage wurde diesen Donnerstag nochmals zusätzlich angeheizt, als die Julius Bär Bank mit einem erhöhten Preisziel in Erscheinung trat. Mit einem erwarteten Kurs-/Gewinnverhältnis von sehr sportlichen 71 Punkten per 2023, ist dieses Papier bei aller Wachstumseuphorie kein mehr Börsenschnäppchen. (Halten)

Der israelische Wachstumschampion Solaredge (SEGD US) steht vor einem absoluten Rekordjahr: Erstmals in der Firmengeschichte wird ein Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar für ein Geschäftsjahr (2022) angepeilt. Im 2019 lag diese Kennzahl noch bei 1,426 Milliarden Dollar Trotz der mehr als glänzenden Aussichten beim Weltmarktchampion in Sachen Photovoltaik, sollten Sie permanent mit gedeckten Calls agieren. Die erhaltene Prämie, gilt es auf keinen Fall zu reinvestieren, sondern als Wertschwankungspuffer auf Ihrem Konto stehen zu lassen. Seien Sie sich eines bewusst: Bei einer Anlagerendite von +377.4% über die letzten drei Jahre, sind erhöhte Kursschwankungen an der Tagesordnung. (Gedeckte Calls, eine Pflicht)

Hervorragend unterwegs sind die Papiere von Tractor Supply (TSCO US): +302.1% innerhalb der letzten fünf Jahre. Der Gemischtwarenladen wird auch im 2022 einen neuen Rekordgewinn schreiben. Bei einer erwarteten Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 59.7% im 2023, dürfen Sie sich bei diesen Börsenbullen der Extraklasse nicht abschütteln lassen. (Halten)

Zum europäischen Börsenstar der Extraklasse mutiert der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk (NOVO B): +207.4% innert fünf Jahren, was mehr als ausgezeichnet ist. Trotzdem dürfen Sie als langfristiger Anleger, nochmals zusätzliche Papiere erwerben. Der fundamentale Bewertungsabschlag liegt bei 36.7%, was enorm ist. Die Begründung: Der Umsatz wird sich zwischen 2019 und 2024 von 122 Milliarden auf 208 Milliarden DKK erhöhen. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 42.6%, verstehen Sie nun, weshalb ich Feuer und Flamme für den 234 Milliarden Franken Titel bin. (Nachladen)

Auf Hochtouren laufen die Aktivitäten meiner Leserinnen und Leser in Sachen gedeckte Calls. Immer mehr Investoren, zeigen sich vom Renditepotential in diesen struben Börsenzeiten regelrecht begeistert. Wichtig ist, dass Sie unter keinen Umständen die erhaltenen Prämien sofort wieder reinvestieren, sondern eröffnen bei Ihrer Bank ein zweites Konto, das nie angetastet wird. Damit erschaffen Sie sich einen Wertschwankungspuffer, der mit der Zeit Ihre Anlagerendite massiv nach oben schrauben wird. Vor allem die LUKB besticht hier mit einem Topservice. (Performanceturbo auf Jahre)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich bin ein eifriger Leser ihrer samstäglichen Beiträge in der «Schweiz am Wochenende». Nun habe ich auch eine Frage: Auf den 18. August 2023 werden unsere beiden Hypotheken im Wert von 250000 Franken und 350000 Franken zur Erneuerung fällig. Sie schreiben jeweils, dass Sie einen Zugang zu sehr guten Konditionen vermitteln können. Wie ist dafür das Vorgehen? Welche Unterlagen benötigen Sie dafür?

Das Vorgehen ist eigentlich relativ einfach. Sie erhalten von mir per Email diverse Links zu den besten Anbietern für Ihr Hypothekenprojekt. Sie müssen dann sämtliche Dokumente meinen Angebotspartnern zustellen, welche aufgrund dieser Angaben ein auf Sie zugeschnittenes Angebot machen werden. Dank diesem Vorgehen wird Ihr Finanzierungs- projekt an bis zu 120 Hypo- thekargebern zur Analyse freigegeben. Innert weniger Tage erhalten Sie verschiedene Offerten, welche zur Unterschrift bereitstehen. Aus Fairnessgründen würde ich in der letzten Runde auch Ihren bisherigen Hypothekarpartner «begrüssen», ob er ein attraktives Angebot Ihnen unterbreiten kann. Als Grundregel, würde ich nur zu einem Wechsel drängen, wenn die Zinsdifferenz mehr als 12 Basispunkte pro Jahr beträgt. Seien Sie sich einfach eines bewusst: Der Wechsel des Anbieters ist auch immer mit vielen Umständen verbunden.

Vom Timing her sind Sie eigentlich zu früh, aber eine kleinere Kantonalbank ist bereit, schon heute auf den Termin im August 2023, ein sehr attraktives Angebot ohne Zinsaufschlag zu unterbreiten. Leider werden die Zinsen auf absehbare Zeit eher nach oben gehen, wenn ich mir die Inflationsszenarien genauer anschaue. Die Auswahl der Partner war noch nie so gross wie heute. Mit Ihrem Volumen sind Sie ein gern gesehener Kunde. Gerne unterstütze ich Sie von der Seitenlinie aus.

Anlage-Tipp: Moderates Risiko

Mit Sika, Holcim und ABB setze ich bewusst nochmals auf ein neues Trio von Schweizer Topwerten aus dem SMI. In der historischen Rückbetrachtung über die vergangenen fünf Jahre, hätte das von der Julius Bär Bank (A Rating) garantierte Produkt (Valor: 119674643) Ihnen eine Trefferquote von 100% (Referenz: Autocall bei 90%) auf die maximale Laufzeit von 15 Monaten ermöglicht. Mit dem garantierten Jahreszins von phänomenalen 14.30% in Schweizer Franken, erhalten Sie absolute Top Konditionen. Der Renditeaufschlag gegenüber dem Referenzprodukt auf den ersten Rückzugstermin, welcher erst nach sechs Monaten erfolgt, liegt bei +128.8%. Mit der bewussten Wahl einer Barriere bei 50%, habe ich in Anbetracht der aktuellen Marktlage den Sicherheitspuffer nochmals signifikant erhöht, um das Anlagerisiko für Sie zu reduzieren, was vollkommen in Ihrem Sinn ist. Sämtliche Titel verfügen auf ein Jahr über Kursziele, welche massiv höher liegen als das aktuelle Preisniveau.

Drängen Sie Ihre Bank in den frühen Morgenstunden am Montag den Auftrag zu platzieren, um den Anlagetipp zum Originalpreis von 100% auch wirklich zu erhalten.

Note: 10/10 (Bärenstarke Konditionen)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen