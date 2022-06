Inflation: wie Sie sich dagegen schützen können

Geldentwertung Fast alles wird teuer – so können Sie Gegensteuer geben: Die besten Tipps, die Ihre Kaufkraft verbessern Das Leben wird auf einmal teurer, die Löhne verlieren Kaufkraft. Zugleich ist der Arbeitsmarkt so gut wie seit Jahrzehnten nicht – das bringt neue Chancen. Niklaus Vontobel und Gabriela Jordan 3 Kommentare 08.06.2022, 16.45 Uhr

Die Inflation ist überraschend stark gestiegen. Im Mai lag der Landesindex für Konsumentenpreise bereits um 2,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit liegt die Inflation nun über der Marke von 2 Prozent, unter welcher sie die Schweizerische Nationalbank langfristig haben möchte. Nachdem es in der Schweiz über zehn Jahre lang so gut wie keine Inflation gab, ist sie nun zurückgekehrt.

Wie das die Schweiz verändert, wie man dem Wandel begegnen kann und wer dabei ein unerwarteter Verbündeter sein kann:

Es sind vor allem die Energiepreise, die durch die Decke gehen. Gas, Benzin und Heizöl verzeichnen allesamt Zunahmen im zweistelligen Prozentbereich. Der Strompreis wird 2022 gleich hoch bleiben, doch für 2023 geht die Strombehörde Elcom ebenfalls von einer Zunahme aus. Der nächste Preisschock könnte bei den Lebensmitteln kommen. In Deutschland wurden sie um 11 Prozent teurer.

Zuerst war dies eine Folge der unerwartet schnellen Wirtschaftserholung nach der Coronapandemie. Die Nachfrage nach Rohstoffen war auf einmal hoch, was die Preise in die Höhe trieb. Der Putin-Schock kam obendrauf. Als der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine angreifen liess, wurden gleich zwei wichtige Rohstoffexporteure weitgehend vom Weltmarkt abgetrennt. So verknappte sich das Angebot, die Preise erhielten zusätzlich Schub. Die Weltbank warnt in einem neuen Bericht, es könne nun eine längere Phase der Stagflation anbrechen: Die Wirtschaft wächst kaum; die Preise steigen hingegen kräftig.

Inflation heisst, dass man für das gleiche Geld weniger Waren oder Dienstleistungen kaufen kann. Der gleiche Lohn hat dann weniger realen Wert, es geht Kaufkraft verloren. Über längere Zeit werden solche Verluste von den Arbeitgebern eigentlich ausgeglichen. Doch für das Lohnjahr 2022 kam der Ukraine-Krieg dazwischen. Die allermeisten Betriebe passten ihre Löhne zur üblichen Zeit an, im Dezember 2021 und im Januar 2022. Damals zeichnete sich der Putin-Schock noch nicht ab. Niemand rechnete mit einem Inflationsschub. So kam für 2022 eine Lohnzunahme von nur 1 Prozent zu Stande, während die Inflation 2 oder gar 3 Prozent beträgt. Es gibt also einen Kaufkraftverlust von 1 oder gar 2 Prozent.

Dabei wird es längerfristig nicht bleiben, so die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). In der Lohnrunde für 2023 wird die höhere Inflation erfahrungsgemäss berücksichtigt werden. Die KOF erwartet darum für 2023 eine Lohnzunahme nahe von 2 Prozent – womit der Kaufkraftverlust von 2022 ausgeglichen wäre. Ein Grund zur Freude ist dies nicht. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 gibt es unter dem Strich keine Zunahme der Kaufkraft. Korrigiert um die Inflation, bleibt eine Stagnation der Löhne.

Der Kaufkraftverlust von 1 oder 2 Prozent gilt im Durchschnitt: Millionäre werden zusammengepackt mit Familien am Existenzminimum. Dahinter gibt es viel Bewegung. Es kann Familien stark treffen, die zur Arbeit pendeln müssen und daheim mit Öl oder Gas heizen. Die Grossbank Credit Suisse meldet den Mieterinnen und Mietern, es gebe «kein Entrinnen vor steigenden Nebenkosten». Zuvor hatte der Mieterverband vor einem Kostenschub gewarnt. Das kann Privathaushalte in finanzielle Not bringen.

Bei der Berner Schuldenberatung berichtet die Rechtsanwältin Olivia Nyffeler, aktuell würden ihre Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nicht feststellen, dass wegen der Teuerung mehr oder andere Leute als sonst anrufen. «Allerdings zeigen sich solche Entwicklungen immer erst verzögert. Bei der Coronapandemie dauerte es auch eine Weile, bis sich erste Betroffene bei uns meldeten.» Die hohen Rohstoffpreise könnten auch dem Mittelstand nun Geldsorgen bereiten, sagt Nyffeler. In Zahlungsschwierigkeiten könnte vor allem kommen, wer die Nebenkostenabrechnung unterschätzt, die dieses Jahr sicher höher ausfallen wird.

Die Berner Schuldenberatung empfiehlt, für Heizkosten et cetera unbedingt heute schon mehr Geld auf die Seite zu legen. Und Einsparungen seien häufig beim Einkaufen möglich. Nyffeler sagt: «Eine Einkaufsliste zu machen, lohnt sich. So kauft man nur die Waren ein, die man wirklich braucht.» Spontaneinkäufe, die man später bereut, wird vorgebeugt. Als Standardtipp gilt zudem, ein Budget zu machen und dabei mögliche Ansprüche zu prüfen. Ansprüche sind zum Beispiel Stipendien für Kinder in Ausbildung, Prämienverbilligungen sowie Steuererlasse oder Teilerlasse.

Zugleich stehen aktuell jedoch auch die Chancen besonders gut, dass man seinen finanziellen Spielraum vergrössern kann.

Das ist natürlich von Person zu Person anders, aber das wirtschaftliche Umfeld ist so gut wie lange nicht mehr, um am Arbeitsplatz etwas für sich herauszuholen – laut einem Indikator gar so gut wie seit 50 Jahren nicht.

Der Arbeitsmarkt sei in einer «hervorragenden Verfassung», vermeldete diese Woche das Staatssekretariat für Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote liegt nur noch bei 2,1 Prozent. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen liegt unter der Marke von 100'000 – das ist weniger als die Zahl der offenen Stellen. Diese liegt erstmals über 100'000 Stellen, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Es gab nie mehr offene Stellen.

Sehr gut sind auch die Aussichten – das zeigt der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle KOF. Der steht auf einem Allzeithoch: Noch nie seit dem Jahr 1972 wollen so viele Unternehmen neue Stellen schaffen. Dies gilt besonders für die Gastronomie, wo besonders viele Betriebe neue Jobs schaffen wollen.

Wenn man gute Leistungen gebracht hat, kann man also versuchen, eine Lohnerhöhung auszuhandeln. Wenn man schon zuvor sein Pensum erhöhen wollte, könnte dies dem Arbeitgeber aktuell gelegen kommen. Und wenn die Chefin sagt, sie würde ja gerne, habe aber kein Budget dafür, kann sie vielleicht anders entgegenkommen: Ein besser klingender Jobtitel könnte zum Beispiel weiterhelfen. Damit erhöht man die Chancen, bei einem Jobwechsel einen besseren Lohn aushandeln zu können. Ein Jobwechsel ist ein weiterer Weg zu einem höheren Lohn.

Die allerwenigsten Menschen sprechen gerne über den Lohn, noch weniger mit ihrem Chef. Man könnte geldgierig wirken. In der «Financial Times» berichtet ein Angestellter, wie er das Gespräch dennoch gesucht hat, dabei Empfehlungen von Experten umsetzte – und so eine sensationelle Lohnerhöhung von 36 Prozent erreichte. Was ihm dabei half, war diese Erkenntnis: In den meisten Fällen ist es nicht der Chef selbst, der die Lohnerhöhung bewilligt. Der Chef steht bloss eine Stufe höher in einer Hierarchie, in der irgendwo weiter oben ein Antrag auf eine Lohnerhöhung bewilligt wird oder nicht. Hingegen ist es oft der Chef, der es ausbaden muss, wenn seine Mitarbeitenden kündigen.

Sie oder er muss Ersatz finden und einarbeiten, bis das Team wieder funktioniert wie zuvor. In der Zwischenzeit muss er womöglich selber mehr arbeiten. Und ihr Team bringt weniger gute Leistungen. Die Chefin oder der Chef kann ein möglicher Verbündeter sein – wobei natürlich nur dann, wenn die Leistung stimmt. Ist dem so, müssen der Chefin einige Argumente geliefert werden, mit denen sie weiter oben die Lohnerhöhung rechtfertigen kann.

Die Testperson in der «Financial Times» schaute zunächst, was für ihren Job eine richtige Stellenbeschreibung ist. Denn der Arbeitgeber hatte kein korrektes Bild von ihren Aufgaben. Dann machte sie sich auf die Suche nach Infos, was in ihrer Branche die übliche Bezahlung für ihr Stellenprofil war. Dabei half ihr Beziehungsnetz oder auch Kontakte auf Plattformen wie Linked-in.

Dann argumentierte sie bei der Chefin, sie müsse am oberen Ende der Lohnbandbreite für ihre Stelle sein, denn sie habe die letzten Jahre sehr gute Bewertungen bekommen. Mit diesen Argumenten konnte die Chefin weiter oben in der Hierarchie überzeugen, zumal der Arbeitgeber selber wusste, was üblicherweise in der Branche bezahlt wird. Es gelang – jedoch wohl vor allem deshalb, weil in der Branche der Testperson grosser Personalmangel herrschte und zuvor einige Mitarbeitende abgesprungen waren.

