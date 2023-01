Dieser Jahrhundertverlust ist wie Wasser auf die Mühle der Nation

Geldpolitik Dieser Jahrhundertverlust ist wie Wasser auf die Mühle der Nationalbank-Chefs Im politischen Ringen um die Verwendung der Notenbank-Gewinne bekommen Thomas Jordan & Co jetzt ein starkes Argument in die Hand. Der Kampf dürfte aber noch viele Jahre andauern. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Die mächtige Bilanz der Nationalbank ist grösser als die jährliche Gesamtleistung der Schweizer Wirtschaft. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Schweizerische Nationalbank wird für 2022 einen Jahresverlust in der Grössenordnung von 132 Milliarden Franken ausweisen. Das definitive Ergebnis will das Noteninstitut zwar erst am 22. März publizieren. Doch klar ist schon jetzt: Die Nationalbank hat 2022 den grössten Verlust seit ihrer Gründung vor über 115 Jahren eingefahren. Ihr Eigenkapital beträgt jetzt weniger als acht Prozent der Bilanzsumme.

Doch die Nachricht ist nicht ganz so schrecklich wie sie tönt ‒ jedenfalls nicht für die Nationalbank-Chefs. Tatsächlich kann eine Notenbank nötigenfalls auch mit einem negativen Eigenkapital operieren, vorausgesetzt, das Land und seine Institutionen geniessen auch im Ausland das Vertrauen der Investoren.

Für die Schweiz ist dies eindeutig der Fall, wie die starke Frankennachfrage auch im vergangenen Jahr gezeigt hat. Die Verluste, welche die Nationalbank 2022 allein aufgrund der Aufwertung des Frankens erlitten hat, belaufen sich gemäss einer Schätzung der UBS auf 30 Milliarden Franken. Dem Nationalbank-Chef Thomas Jordan und seinen fünf Kolleginnen und Kollegen im Direktorium könnte der Jahrhundertverlust die Arbeit in nächster Zukunft sogar etwas erleichtern.

Ist Ausschüttung «unentbehrlich»?

Zum zweiten Mal in der Geschichte setzt die Nationalbank die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone aus und verzichtet auf die Zahlung einer Dividende an Aktionäre. Dies, nachdem die Ausschüttungsreserve vollständig aufgezehrt wurde und ein hoher Bilanzverlust zurückgeblieben ist.

Für viele Kantone kommt dieser Zahlungsausfall einem Schock gleich. In einer Umfrage von CH Media vor fünf Jahren hatten 12 von 23 Finanzdirektoren die jährliche Gewinnausschüttung als «unentbehrlich» und alle anderen als «wichtig» für die Kantonsfinanzen bezeichnet. Die Nationalbank lebt seit Jahren mit dem politischen Druck, hohe Gewinne erzielen und ausschütten zu müssen.

Thomas Jordan & Co betonen zwar unablässig, die Gewinne der Nationalbank seien nur das zufällige Ergebnis der übergeordneten Geldpolitik und der Auftrag der Nationalbank sei die Sicherung der Preisstabilität und nicht das Erwirtschaften von Gewinnen.

«Big Point» für Nationalbank

Doch die politischen Akteure wissen natürlich, dass die immense Nationalbank-Bilanz langfristig und systematisch auch erhebliche Gewinne produziert. Schliesslich legt die Nationalbank ihre Devisenreserven in Höhe von rund 800 Milliarden Franken nicht in den Tresor, sondern investiert sie in ertragsbringende Aktien und Obligationen. Auf diesen kann es zwar bisweilen auch grosse Kursverluste geben, wie 2022 geschehen. Langfristig rechnet aber auch die Nationalbank selbst mit einem strukturellen Bilanzgewinn. Und dieser ergibt sich nach dem Prinzip: je grösser die Bilanz, je grösser die Erträge.

Aktuell läuft deshalb die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative des Gewerkschaftsbundes, die das Ziel einer Finanzierung der AHV ohne Erhöhung des Rentenalters mit Hilfe von Nationalbank-Gewinnen verfolgt. Gut gemeinte Ratschläge erhält die Nationalbank aber auch von renommierten Ökonomen: Yvan Lengwiler, Professor an der Universität Basel, Charles Wyplosz, emeritierter Professor am Graduate Institut in Genf, und Stefan Gerlach, Chefökonom der EFG und Ex-Vizegouverneur der Central Bank of Ireland, hatten der Nationalbank schon vor Jahresfrist vorgeschlagen, ihre Devisenreserven mindestens teilweise in einen Staatsfonds zu stecken, um politischen Ballast abzuladen.

Jordan und seine Mitstreiter wehren sich nach Kräften gegen solche Einmischungsversuche. Mit dem vorliegenden Jahrhundertverlust können sie nun stichhaltig belegen, dass die Nationalbank keine Gewinnmaschine ist und mit ihrer Bilanz sorgfältig umgehen muss. Das ist wie Wasser auf die Mühle von Thomas Jordan & Co. In der Tennissprache würde man wohl von einem «Big Point» sprechen. Ein Big Point ist ein Punkt, der vielleicht matchentscheidend werden könnte. So sieht es im Moment auch aus. Doch der Match zwischen Politik und Nationalbank könnte noch sehr lange dauern. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die aufgeblähten Notenbankbilanzen kein vorübergehendes Phänomen bleiben werden.

