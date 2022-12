Inflation ist hartnäckig: Nationalbank hebt Zinsen an

Geldpolitik Zäher Kampf: Die Nationalbank erwartet nur einen langsamen Rückgang der Inflation Nach der dritten Leitzinserhöhung im laufenden Jahr könnte im Frühjahr ein weiterer Zinsschritt folgen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 15.12.2022, 16.37 Uhr

Nationalbank-Chef Thomas Jordan: «Unser Szenario für die Wirtschaft unterliegt bedeutenden Risiken» Anthony Anex / EPA

Die Nationalbank hat am Donnerstag, anlässlich ihrer letzten geldpolitischen Lagebeurteilung in diesem Jahr, eine weitere Erhöhung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt auf ein Prozent vorgenommen. Die Massnahme war erwartet worden, obschon sich die Teuerungsentwicklung im November auch in der Schweiz abgeschwächt hat und mit aktuell drei Prozent auf einem im internationalen Vergleich immer noch sehr niedrigen Niveau bewegt.

Doch die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht ihren Auftrag, die Preisstabilität zu gewährleisten, erst dann erfüllt, wenn die Teuerung unter die Marke von zwei Prozent gefallen ist. Dass der Weg dahin noch ziemlich lang ist, zeigt das Noteninstitut anhand seines wichtigsten geldpolitischen Orientierungsinstrumentes, der bedingten Inflationsprognose.

Gemäss dieser Prognose wird die Teuerung in der Schweiz im kommenden Jahr noch immer bei 2,4 Prozent verharren und erst 2024 knapp unter die von der SNB festgelegte Obergrenze zurückgleiten (1,8 Prozent). «Ohne die heutige Zinserhöhung wäre die Inflationsprognose in der mittleren Frist noch höher», erklärt die Nationalbank in der Medienmitteilung das Konzept der bedingten Inflationsprognose.

Die Suche nach dem Gleichgewichtszins

SNB-Chef Thomas Jordan wurde auf der vierteljährlichen Pressekonferenz in Bern noch etwas deutlicher: Die Geldpolitik sei zu expansiv. Deshalb wäre die Inflation in einem bis zwei Jahren ohne die Leitzinserhöhung wieder stärker angestiegen.

Um festzustellen, ob die Geldpolitik expansiv oder restriktiv wirkt, orientieren sich die Notenbanken unter anderem an einem theoretischen Gleichgewichtszins. Bei diesem Zinsniveau wird die Wirtschaft durch die Geldpolitik weder gebremst noch angefeuert. Wo dieser Zinssatz genau liegt, vermag zwar niemand mit Bestimmtheit zu sagen. Indessen lassen Jordans Aussagen den Schluss zu, dass die Nationalbank diesen Gleichgewichtszins für die Schweiz noch immer über dem aktuellen Leitzins sieht.

Jordan sagte denn auch dass der «zugrundeliegende Inflationsdruck» nochmals angestiegen sei, wenn auch vor allem aufgrund der hohen Inflation im Ausland. Es sei deshalb nicht auszuschliessen, dass weitere Zinserhöhungen nötig würden.

Zinsschritte haben die Konjunktur kaum gebremst

Noch im Juni hatte der Leitzins der SNB bei -0,75 Prozent gelegen. Die drei seither erfolgten Zinsschritte haben den Gang der Schweizer Wirtschaft aber noch kaum sichtbar verlangsamt. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 2 Prozent, nur minimal höher als im Monat davor und den 91’000 gemeldeten Arbeitslosen stehen immerhin mehr als 56’000 offene Stellen gegenüber. Die Nationalbank veranschlagt das Wirtschaftswachstum im ausgehenden Jahr mit zwei Prozent.

In diesem Umfeld habe sich das Verhalten der Firmen merklich verändert, konstatierte Jordan. Die Preise würden möglichst schnell erhöht und Preiserhöhungen von Zulieferfirmen vielerorts anstandslos akzeptiert. Die stark gestiegenen Energiepreise und die durch eine Angebotsverknappung entstandenen Preissteigerungen in anderen Produkten seien inzwischen auf viele weitere Güter übergegangen.

Diese Vorgänge werden in der Sprache der Notenbanken als «Zweitrundeneffekte» bezeichnet. Auch die inflationsbedingten Lohnsteigerungen, wie sie derzeit teilweise auch in der Schweiz vor allem aber im Ausland zu beobachten sind gehören in die Kategorie der Zweitrundeneffekte.

Angst vor weiteren Zweitrundeneffekten

Vor solchen Effekten hat die Nationalbank offensichtlich gehörig Respekt. Auch deshalb erhöht sie den Leitzins jetzt im gleichen Mass wie die Amerikaner, die Briten und die Europäische Zentralbank, obschon diese mit Inflationsraten in doppelter und fast dreifacher Höhe zu kämpfen haben. Im kommenden Jahr sollte die geldpolitische Bremse aber wirksam werden. Die Nationalbank rechnet für 2023 nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 0,5 Prozent, was die Möglichkeit von einzelnen Quartalen mit negativen Wachstumsraten wohl aber der zweiten Jahreshälfte einschliesst.

Indessen ist in den Finanzmärkten die im Herbst bisweilen noch fast panische Angst vor massiven Zinserhöhungen der Erkenntnis gewichen, dass der Höhepunkt in der Inflationsentwicklung erreicht ist oder nicht mehr allzu grosser Ferne liegt. Allerdings deuten die in den vergangenen zwei Tagen weltweit wieder stark rückläufigen Aktienkurse auch deutlich an, dass der Kampf gegen die Inflation zäher wird und länger dauern könnte als bisher gedacht.

Jordan betonte denn auch auf die «bedeutenden Risiken», denen auch das SNB-Szenario für weitere wirtschaftliche Entwicklung unterliege: Die Energiesituation in Europa könnte sich verschärfen, die Inflation verfestigen und die Coronapandemie zurückkehren, warnte er.

Was tut sich bei den Hypozinsen?

Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Monaten auch in der Schweiz die langfristigen Zinsen gesunken, was selbstredend auch in einem Rückgang der Zinssätze für langfristige Hypotheken zum Ausdruck kam.

Diese könnten in den kommenden Monaten allerdings wieder einen gewissen Aufwärtsdruck erfahren, glaubt Lorenz Heim vom VZ Vermögenszentrum. Die vielen Banken, die ihren Kunden noch immer keine Sparzinsen zahlen, obschon die SNB mit der letzten Leitzinserhöhung im September die siebenjährige Phase der Negativzinsen beendet hat, werden das eine Zinsprozent mit dem ihnen SNB ihre Giroguthaben in Höhe von 590 Milliarden Franken jetzt neu vergütet, nicht länger ganz für sich allein behalten können. Die Banken werden versuchen die höheren Sparzinsen an ihre Hypothekarschuldner weiterzugeben, um so ihre Margen zu sichern, glaubt Heim.

