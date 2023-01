Curafutura und Santésuisse: Rückschlag bei der Fusion

Gesundheitspolitik Marschhalt bei Fusionsprojekt der heillos verkrachten Kassenverbände: Jetzt ist der Zusammenschluss wieder gefährdet Nach ersten zaghaften Annäherungsversuchen zwischen Santésuisse und Curafutura macht ein Verband einen Rückzieher. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Zarte Annäherung: Noch-Curafutura-Präsident Josef Dittli (l.) und Neo-Santésuisse-Präsident Martin Landolt. Keystone/Montage_CH Media

Eigentlich sollten sie am selben Strick ziehen, schliesslich vertreten beide Verbände die Interessen der Krankenkassen. Doch persönliche Animositäten, Verletzungen und Kämpfe schufen ein Klima des Misstrauens und haben in den vergangenen Jahren die gemeinsame Arbeit nicht nur verunmöglicht, sondern auch sonst alles blockiert. Kaum einmal waren Santésuisse und Curafutura einer Meinung. Unterstützte der eine Verband eine Reform, wurde sie vom anderen sabotiert. Beispiele dafür gibt es zuhauf – vom ambulanten Tarifwerk Tardoc bis zur Generikavorlage. Reformen hingegen gab es im reformbedürftigen Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren keine mehr.

Es war 2013, als die beiden Grosskassen Helsana und CSS, genervt ob den verbandsinternen Widerstand für ihre Reformvorhaben, das Santésuisse-Sammelbecken verliessen und gemeinsam mit Sanitas den Konkurrenzverband Curafutura gründeten, dem sich dann auch die KPT anschloss. Das erklärte Ziel der Abtrünnigen und des ersten Curafutura-Präsidenten, des damaligen FDP-Nationalrats und heutigen Bundesrats Ignazio Cassis: Blockaden lösen und Reformen im Gesundheitswesen voranbringen.

Eine Verbandsgründung mit Folgen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Zehn Jahre später fällt die Bilanz mehr als ernüchternd aus. Sogar im Grundsatz verzweifeln kassenfreundliche Politiker ob dem destruktiven Gebaren der beiden Verbände. «Unmöglich» sei diese Situation, «eine Zumutung». Doch was angesichts des Gezänks lange als undenkbar galt, rückt jetzt plötzlich in greifbare Nähe: die Wiedervereinigung.

Ein Fusionsprofi betritt die Bühne

Angefangen hat diese Geschichte einer Annäherung im Frühjahr 2022 – mit der Nomination von Mitte-Nationalrat Martin Landolt zum Santésuisse-Präsidenten. Er, der sich bis dahin kaum um die Gesundheitspolitik gekümmert hatte, übernahm das Amt ziemlich unbelastet und mit viel Willen zu mehr Zusammenarbeit. Von Anfang an positionierte sich Landolt als «Brückenbauer» mit Erfahrung beim Zusammenführen von unabhängigen Organisationen, als einer, der beteiligt war bei der Zusammenlegung der drei Glarner Jagdverbände, bei der Fusion der Glarner Gemeinden – und beim Zusammengehen von CVP und BDP.

Der Santésuisse-Verband wurde durch den Auszug mehrerer Kassen arg geschwächt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Doch noch entscheidender dürfte der Umstand gewesen sein, dass in den Krankenkassen selbst der Unmut über den kontradiktorischen Auftritt ihrer Verbände zunahm, wie Recherchen von CH Media zeigen. Im Sommer realisierten die Präsidenten der zwei grossen Curafutura-Kassen Helsana und CSS sowie jene der fünf grösseren Santésuisse-Mitglieder Visana, Assura, Swica, Concordia sowie der gemeinhin als widerspenstig geltende Groupe Mutuel, dass sie in ihren Verbänden faktisch über die Stimmenmehrheit verfügten. Die sieben Verwaltungsratspräsidenten erklärten den Zusammenschluss als eine Art «Eigentümerprojekt» und machten sich an die Arbeit.

Sie lancierten das Projekt ZUGEBE, ein Akronym für «Zusammen geht es besser». Im August wurden dann auch die beiden Verbandspräsidenten, Landolt sowie der Curafutura-Präsident und FDP-Ständerat Josef Dittli, miteinbezogen.

Marschhalt nach zweitem Neustart

Das klandestine Vorgehen ausgewählter Versicherer sorgte offensichtlich verbandsintern auf beiden Seiten kurzzeitig für gewisse Irritationen – bei Curafutura, weil Sanitas und KPT aussen vor standen, und bei Santésuisse, weil die fusionsfreudigen Kassenpräsidenten quasi ihre eigenen Kassenchefs übergangen haben, die eigentlich als Verwaltungsräte im Verband agieren.

Jedenfalls brauchte es eine Art zweiten Neustart: Dieser erfolgte am 23. November, wie CH Media erfahren hat. Diesmal war der Kreis der Involvierten grösser und umfasste alle vier Curafutura-Kassen sowie vier weitere Santésuisse-Versicherungen, neben den fünf oben genannten sind dies EGK, ÖKK, Sympany und Atupri. Involvierte sprechen von einem «historischen Aufbruchsignal».

Es wurde gar schon ein externer Rechtsanwalt als Projektleiter für ZUGEBE ernannt. Eigentlich fehlt nur noch das offizielle Plazet beider Verbände. Doch dann hat sich die Braut davongeschlichen. Am 7. Dezember informierten Dittli und Helsana-Präsident Thomas Szucs die Santésuisse-Arbeitsgruppe, dass der Vorstand von Curafutura zwar die Absicht begrüsse, die beiden Verbände wieder zusammenzuführen, aber den ZUGEBE-Beschlüssen vom 23. November und somit dem Start des Fusionsprojekts «vorläufig nicht zustimmen» könne. Im Schreiben, das CH Media vorliegt, wirft Curafutura die Frage auf, «ob der Zeitpunkt zum Start des Projekts geeignet ist».

Angst um Tardoc

Die Antwort auf Seiten von Curafutura ist klar: Nein. Zuerst will der Verband seinen Tardoc in trockenen Tüchern wissen, der den heillos veralteten Tarmed ablösen soll, über den jährlich 12 Milliarden Franken abgerechnet werden. Offensichtlich misstraut man bei Curafutura in diesem Punkt Santésuisse – trotz vieler Unterstützungsbeteuerungen und einer von beiden Verbänden Mitte November gemeinsam gegründeten Organisation für ambulante Arzttarife. Damals sprach Dittli noch von einem «Meilenstein». Die einst so feindseligen Verbände hatten sich zugesichert, die Lösung des jeweils anderen mitzutragen: sowohl den Einzelleistungstarif Tardoc aus der Curafutura-Küche als auch die ambulanten Pauschalen, die Santésuisse ausarbeitet. Bis Ende 2023 sollten dann beide Tarife zur Genehmigung an den Bundesrat eingereicht sein und per 2025 in Kraft treten.

Es war auch Mitte November bei der Präsentation der besagten gemeinsamen Tariforganisation, als Dittli die zarten Annäherungsbemühungen zwischen den beiden Verbänden öffentlich machte. Er räumte ein, dass es besser wäre, wenn es nur einen Verband geben würde. Und sagte, dass «erste Sondierungsgespräche» für eine gemeinsame Zukunft stattfinden würden.

Jetzt ist Thomas Zeltner gefordert

Was in der Tardoc-Theorie gut klingt, hat den Praxistest noch nicht bestanden. Die technischen Umsetzungsdiskussionen seien geprägt gewesen von Vorbehalten und taktischen Manövern. Daraus leitet man bei Curafutura ab, dass offensichtlich eine «gemeinsame Basis an Werten und strategischen Stossrichtungen» fehle, wie es im Schreiben weiter heisst. Dittli und Szucs schlagen deshalb ein «Vorprojekt» zum Projekt vor. Zuerst soll eine «strategische Grundausrichtung mit Wertcharta und Kernzielen» erarbeitet werden – von einer Arbeitsgruppe von je drei Personen aus den zwei Verbänden. Geleitet werden soll die Arbeitsgruppe von Thomas Zeltner, dem früheren Chef des Bundesamtes für Gesundheit und ehemaligen KPT-Präsidenten.

Er solls jetzt richten: Thomas Zeltner, Ex-BAG-Chef und Ex-KPT-Präsident. Tobias Garcia

Der Curafutura-Rückzieher wiederum sorgt bei den fusionswilligen Kräften bei Santésuisse für Stirnrunzeln und verschafft jenen, die ohnehin nichts davon wissen wollten, Oberwasser. Auch bei Curafutura gibt es Stimmen, die sich ein forscheres Vorgehen gewünscht hätten. Der Zeitpunkt schien ideal – auch weil Dittli schon vor längerer Zeit seinen Rücktritt per Ende Mai 2023 angekündigt hatte und mit Landolt ein unbelasteter Präsident für den Fusionsverband bereitstehen würde. Nun muss Curafutura wohl einen Nachfolger für Dittli finden, einen Übergangspräsidenten für die Zeit, bis Helsana, CSS, Sanitas und KPT den Weg zurückfinden zu Santésuisse.

Nachdem Dittli die «Sondierungsgespräche» bereits im November öffentlich gemacht hat, bestätigt auch Landolt, dass «unverbindliche Gespräche» stattgefunden haben. Zum Marschhalt beim Fusionsprojekt wollten beide auf Anfrage von CH Media nicht weiter Stellung nehmen.

