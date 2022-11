Kosten für Medikamente steigen, auch wegen geheimen Preismodellen

Gesundheitswesen Kostenschub bei den Medikamenten: Erstmals wurde die 8-Milliarden-Marke durchbrochen Die Kosten für Medikamente steigen im Vergleich zu den anderen Gesundheitskosten überproportional. Bekannt ist längst, dass die neuwertigen Medikamente teuer sind. Was steckt dahinter? Der Arzneimittelreport der Helsana bringt Licht in den wachsenden Medikamentenmarkt. Anna Wanner Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Medikamente, Pillen. Getty

Für Medikamente geben Patientinnen und Patienten immer mehr Geld aus. Die Kosten in diesem Bereich steigen stärker als anderswo – und liegen aktuell auf einem Rekordhoch. Sie haben 2020 erstmals die 8-Milliarden-Franken-Marke geknackt. Der Krankenversicherer Helsana hat in seinem aktuellen Arzneimittelreport die Ausgaben genauer untersucht und festgestellt, dass die Kosten deutlich stärker steigen als die Zahl der verkauften Medikamente. «Das lässt nur einen Schluss zu», sagt Helsana-CEO Roman Sonderegger. «Die Preise für Medikamente sind deutlich gestiegen.»

Gerade im hochpreisigen Bereich zeigt sich das Phänomen: Die zwanzig ausgabenstärksten Medikamente generierten 1,7 Milliarden Franken Umsatz. Vor allem aber haben sie in nur einem Jahr Mehrkosten von mehr als 200 Millionen Franken verursacht, wie Sonderegger sagt.

Jetzt ist endlich klar, warum. Zunächst wirft die Übersicht ein Schlaglicht auf den mangelhaften Einsatz von Generika: Unter den 20 kostenintensivsten Medikamenten gäbe es für sieben ein Generikum. Es stellt sich also die Frage, wieso hier nicht die günstigere Alternative zur Anwendung kommt. Dasselbe gilt für Biosimilars, die Nachahmerprodukte für biologische Therapien. Gemäss Helsana-Report hätten 2021 mit dem Einsatz von Biosimilars fast 76 Millionen Franken gespart werden können, seit 2015 liege das Sparpotenzial bei geschätzt 331 Millionen Franken.

Zweitens stellt der Helsana-Bericht fest, dass das heutige System der Preisfestlegung bei Medikamenten nicht mehr funktioniert: Von den 20 Medikamenten haben wiederum sieben einen Schaufensterpreis. Das bedeutet, der eigentliche Preis ist vertraulich, er wird zwischen dem Hersteller des Medikaments und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) verhandelt.

Geheimpreis macht Schule

Das sollte eigentlich die Ausnahme sein. Denn die Preisbildung ist gesetzlich geregelt. Der Preis für ein neues Medikament entsteht über einen Auslandpreisvergleich und einen therapeutischen Quervergleich, dabei wird der Nutzen eines Medikaments anderen gegenübergestellt. Gewisse Medikamente profitieren von einem Innovationszuschlag. Trotz dieses Spielraums konnten sich BAG und Herstellerfirmen seit 2015 bei fast vierzig Prozent der Neuzulassungen nicht auf einen Preis einigen.

Weil sowohl Patienten wie auch Hersteller ein grosses Interesse haben, das Medikament für möglichst alle zugänglich zu machen, gibt es einen Ausweg. Die Blockade wird mit vertraulichen Verhandlungen zwischen BAG und Pharmaproduzent durch einen Geheimpreis gelöst. Die Statistik der Helsana zeigt, dass dieser Ausweg nicht mehr Ausnahme, sondern zunehmend die Regel ist. 2013 wurden für 11 Medikamente Geheimpreise ausgehandelt, vorderhand für Krebs- und Immuntherapien. 2021 haben BAG und Hersteller für 76 neue Medikamente vertrauliche Preismodelle festgelegt, zunehmend auch in anderen Bereichen.

Zwar helfen wirksame Therapien den Patienten, indem sie etwa den Spitalaufenthalt verkürzen oder gar das Leben verlängern. Doch stellt Helsana angesichts des Kostenwachstums die Frage, ob die vertraulichen Preismodelle tatsächlich eine kostendämpfende Wirkung haben, wie dies das BAG verspricht.

Das Beispiel von einem neuen, hochpreisigen Medikament spricht eher dagegen. Gemäss Angaben des Versicherungsverbands Curafutura hat sich der Umsatz von Trikafta, einem Medikament gegen cystische Fibrose, innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht, plus 215 Prozent – von 23 Millionen auf 73 Millionen Franken. Aktuell kostet eine Behandlung in der Schweiz rund 253’000 Franken pro Patient und pro Jahr. Der Verband schlägt darum eine automatische Preisreduktion vor, wenn der Umsatz die Schwelle von 20 Millionen Franken pro Jahr überschreitet. Ein entsprechender Vorstoss von Curafutura-Präsident und FDP-Ständerat Josef Dittli haben 2019 beide Räte gutgeheissen. Den Faden hat der Bundesrat aber noch nicht aufgenommen.

Streit um die geheimen Preise

Weiter fordert der Verband, dem auch Helsana angehört, mehr Transparenz bei den Preisen. Die Pharmahersteller profitieren heute von den «Schaufensterpreisen» der Schweiz, weil sie anderen Ländern als Massstab gelten. Volle Transparenz birgt das Risiko, dass Hersteller ihre Produkte nicht mehr in der Schweiz auf den Markt bringen wollen.

Helsana verweist indes auf Nachteile der Intransparenz. So bezahlen wir über Prämiengelder wegen Schaufensterpreisen zu hohe Vertriebsmargen und Mehrwertsteuern. Für die Versicherer entsteht ein grosser administrativer Aufwand, weil sie die Differenz bei der Herstellerfirma zurückverlangen müssen.

Roman Sonderegger, CEO Helsana. Zvg / Aargauer Zeitung

Helsana-CEO Sonderegger ist darum überzeugt:

«Vertrauliche Medikamentenpreise wirken nicht kostendämpfend, im Gegenteil: Sie verursachen Mehrkosten.»

Die Versicherer schlagen darum vor, den effektiven Preis wenigstens auf die (Arzt-)Rechnung zu schreiben. Gegen aussen könne weiterhin mit Schaufensterpreisen hantiert werden. Die Abrechnung wäre aber korrekt. Ob das mehrheitsfähig ist? Zumindest der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte zieht in die gleiche Richtung. Im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens verlangt er mehr Transparenz. Der Bundesrat will hingegen vorderhand an vertraulichen Preismodellen festhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen