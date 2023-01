Netflix verbietet Passwort-Teilen: Warum das riskant ist

Jeder Dritte streamt gratis Netflix will unerlaubtes Passwort-Teilen ab 2023 verbieten – wieso das riskant ist Es geht laut Netflix um Milliarden Dollar: Wegen Trittbrettfahrern entgeht dem Streaming-Riesen jährlich viel Geld. Das will Netflix nun ändern. Doch laut einem Experten könnte der Schuss nach hinten losgehen. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 16.01.2023, 11.00 Uhr

Accounts sollen künftig an einen Ort gekoppelt sein. So will Netflix gegen Streaming-Trittbrettfahrer vorgehen. (Symbolbild) Keystone

Ein gemeinsamer Netflix-Account mit der Arbeitskollegin oder dem Bruder, der in einer anderen Stadt wohnt: Dies ist auch in der Schweiz weit verbreitet – und wurde vom Streaming-Riesen bislang geduldet. Obwohl es streng genommen nicht erlaubt ist: Nur Personen, die im selben Haushalt wohnen, dürften sich gemäss den Netflix-Nutzungsbedingungen ein Konto teilen.

Nun will der weltweit grösste Streamingdienst härter durchgreifen. Bisherige Trittbrettfahrer sollen schon ab Frühling 2023 zahlen müssen. Den weltweit rund 223 Millionen zahlenden Abonnenten stehen gemäss Schätzung von Netflix rund 100 Millionen Nutzniesser gegenüber, die nichts zahlen. Die Rechnung ist schnell gemacht: Jedes Jahr entgehen dem Streaming-Riesen mehrere Milliarden Dollar. Mit der neuen Regelung erhofft sich Netflix jährliche Mehreinnahmen von 721 Millionen Dollar – alleine in den USA und Kanada.

So werden Nutzniesser zur Kasse gebeten Geplant sind zwei Optionen: Einerseits können bisherige Trittbrettfahrer das Profil in ein eigenes Konto überführen. Damit zahlen sie den vollen Preis, können aber Listen und Sehverlauf behalten. Anderseits gibt es die Möglichkeit, «Unter-Accounts» oder «Zusatzmitglieder» zu erstellen. Gegen einen Aufpreis können so auch Personen ausserhalb des eigenen Haushalts den Account nutzen. Dies ist im Vergleich zu zwei Abos günstiger. Allerdings ist noch unklar, ob es dabei Einschränkungen geben wird – etwa eine Maximalzahl an «Zusatzmitgliedern». (aka)

Netflix hat die neue Regelung in Pilotversuchen in Lateinamerika getestet. Nun soll sie flächendeckend eingeführt werden. Doch wann und in welchen Ländern zuerst, ist noch immer unbekannt.

Das bestätigt ein Netflix-Sprecher für den deutschsprachigen Raum: Es gebe noch «keinen genauen Zeitplan» für die Einführung in der Schweiz und in Deutschland. Auch die Ausgestaltung sei noch in der Planung: Man teste «verschiedene Varianten», um die «beste Lösung» zu finden.

Warum der Schuss nach hinten losgehen könnte

Tatsächlich birgt der Schritt für Netflix ein beträchtliches Risiko. Denn der Streaming-Riese droht damit die zahlende Kundschaft zu vergraulen. Das sagt Ralf Beyeler, Telekom- und Streamingexperte beim Online-Vergleichsdienst Moneyland: «Wer viel reist und und von verschiedenen Orten auf seinen Account zugreift, dürfte schnell ins Visier geraten.» Viele zahlende Kunden, die den Account rechtmässig nutzten, könnten sich verdächtigt fühlen.

Via Tracking von IP-Adressen, Log-in-Informationen und Account-Aktivitäten will Netflix überprüfen, ob alle Kontonutzer wirklich in einem Haushalt leben. Doch was, wenn eine Familie eine Ferienwohnung besitzt und von dort aus streamt? Wie kann Netflix dies vom unerlaubten Passwort-Teilen unterscheiden? Solche Fragen stellen den Streaming-Riesen vor eine grosse Herausforderung.

Ralf Beyeler hat auch seine Zweifel, wie gross die Zahlungsbereitschaft bei den Trittbrettfahrern wirklich ist: «Es wäre völlig unrealistisch, zu erwarten, dass ein Grossteil ein bezahltes Abo abschliessen wird.» Viele würden Netflix nutzen, wenn sie das bequem und gratis tun könnten, so der Streamingexperte. «Aber mit Vertrag und doch ziemlich hohen Kosten – bei Netflix bis zu 25 Franken monatlich? Nein, danke.»

Wer fürs Netflix-Schauen nicht zahlen will, werde immer Wege finden – auch legale: «Die einfachste Lösung ist, einfach bei einer Kollegin auf dem Sofa mitzuschauen.» Es ist laut Beyeler eine «Illusion, die nie funktioniert hat», dass nur Leute mit einem Abo das Angebot nutzen würden.

Wenn Netflix dann auch noch günstige Deals anbiete, um die Trittbrettfahrer doch zu einem Abo-Abschluss zu bewegen, kämen sich wiederum die Vollzahler «endgültig veräppelt» vor, sagt Beyeler: «Es ist ein sehr schmaler Grat, dass man nicht mehr Abos verliert als dazugewinnt.»

Ziehen die anderen Streamingdienste nach?

Denn da ist auch noch das riesige Konkurrenzangebot. Netflix ist mit mehr als drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz zwar immer noch der klare Platzhirsch. Doch Streamingdienste wie Disney+, Swisscom blue oder Amazon Prime holen zunehmend auf. Auch Gratis-Angebote von Fernsehsendern wie etwa Play Suisse werden immer populärer.

Werden die anderen Streamingdienste dem Beispiel von Netflix folgen und das Passwort-Teilen unterbinden? «Sie werden nun sehr genau beobachten, was Netflix macht und wie die Kundschaft reagiert», sagt Ralf Beyeler. Wenn Netflix positive Erfahrungen mache, würden sie es wohl auch versuchen. «Vielleicht sehen sie es aber auch einfach als Teil vom Businessmodell: Es hat auch noch nie ein Zeitungsverleger gefordert, man müsse im Restaurant fürs Zeitungslesen bezahlen.»

