Der Fachkräftemangel treibt die Chefs um, zeigt eine PWC-Umfrage

Global CEO Survey Die Angst vor dem Fachkräftemangel erreicht die Chefetagen Das Beratungsunternehmen PWC fühlt jährlich den Puls der Chefs. Deren Sorgen haben sich in diesen Krisenzeiten verändert.

Die Unternehmen in der Schweiz könnten gemäss PWC noch mehr tun, um ihre Mitarbeitenden zufrieden zu stellen. Christian Beutler/Keystone

Eine Krise jagt die nächste, die Chefs haben alle Hände voll zu tun: die Pandemie, stockende Lieferketten, der Angriffskrieg auf die Ukraine, die drohende Energieknappheit und die Inflation – und der Arbeitskräftemangel. «Das Tagesgeschäft nimmt die CEOs übermässig in Anspruch», sagt Andreas Staubli, Chef vom Schweizer Ableger von PWC. Die Kadenz der kurzfristig neu auftauchenden Probleme bestimmt den Takt.

Das schlägt offensichtlich aufs Gemüt: Rund dreiviertel der CEO gehen davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten das Wirtschaftswachstum weltweit abnehmen wird. Das geht aus der neuesten Chef-Befragung des Beratungsunternehmens PWC hervor, die am Montag am Rand des WEF vorgestellt worden ist und an der 4410 CEO aus 89 Ländern teilgenommen haben. Darunter sind auch 95 aus der Schweiz.

Noch vor einem Jahr waren die Unternehmenslenker deutlich positiver, damals gingen rund 80 Prozent von einem zusätzlichen Wachstum aus, nur knapp 15 Prozent äusserten sich damals pessimistisch. Für die Schweizer Wirtschaft fallen die Prognosen leicht besser aus: Hierzulande erwarten «nur» 58 Prozent einen Wachstumsrückgang.

Die Sorge um die Cybersicherheit verliert an Dringlichkeit

Dass vor allem aktuelle Probleme die Teppichetagen umtreiben, zeigt sich etwa auch daran, dass Fragen auf die lange Bank geschoben werden, die nicht unmittelbar gelöst werden müssen. Eines der grossen Themen der vergangenen Jahre, die Cybersicherheit, ist im Sorgenbarometer weit nach unten gerutscht. Das berge Risiken, warnt Staubli. Denn für 2023 werde eine wesentliche Zunahme ans Cybervorfällen erwartet. Ganz nach oben gerutscht auf der Hitliste der grössten Risiken ist hingegen die Sorge um die Inflation.

Ebenfalls grosse Sorgen bereiten dem Chef die fehlenden Fachkräfte. Weltweit erkennen die Hälfte aller Befragten hier einen Faktor, der «die Profitabilität ihres Unternehmens über die nächsten zehn Jahre massgeblich beeinträchtigen wird», wie es bei PWC heisst. Bei den CEOs in der Schweiz liegt dieser Anteil bei hohen 68 Prozent.

«Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden korreliert unmittelbar mit der Leistungsfähigkeit des Unternehmens», betont Staubli. Oder anders gesagt: Ohne zufriedene Angestellt gibt’s kein profitables Geschäft. Jedenfalls ist sich die Mehrheit der Chefs hierzulande einig: Sie wollen – trotz getrübter Konjunkturaussichten – weder Personal abbauen (71 Prozent) und noch Rekrutierungsstopps verhängen (60 Prozent) oder Vergütungen kürzen (83 Prozent).

Im Gegenteil: Sie wollen «vermehrt in die Anpassungsfähigkeiten investieren» (59 Prozent). Immerhin noch knapp die Hälfte will sich in Zukunft besser um deren mentale, körperliche und finanzielle Gesundheit kümmern.

Mehr Lohn und mehr lebenslanges Lernen

Und 42 Prozent versprechen, die Vergütungen und Zusatzleistungen auszubauen. Wobei hier Unternehmen vermehrt auf individuelle Lösungen setzen: So hat gemäss PWC in der Pandemiezeit aufgrund des Bedürfnisses nach mehr finanzieller Sicherheit etwa der Wunsch nach mehr Fixlohn anstatt variabler Lohnanteile deutlich zugenommen.

Am meisten investieren wollen die Chefs in neue Technologien respektive in die Digitalisierung ihres Unternehmens. Schon an zweiter Stelle im Investitionsranking folgen die Ausgaben für das «Upskilling» der eigenen Mitarbeitenden, also in deren Weiterbildung. Im Fokus steht hier gemäss PWC-Befragung der Umgang mit digitalen Technologien, doch geplant sind auch Investitionen in «Softskills» wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke oder Kritik- und Konfliktfähigkeit.

Die Unternehmen in der Schweiz könnten gemäss PWC noch mehr tun, um ihre Mitarbeitenden zufrieden zu stellen und im Betrieb zu halten – respektive um neue hinzuzugewinnen. Ein Problem ortet Staubli darin, dass hierzulande nur wenige Personalverantwortliche in den Geschäftsleitungen sitzen. Entsprechend wenige Unternehmen würden «in der Praxis eine strategische Personalplanung vornehmen».

Diese müsste eigentlich Hand in Hand mit der Unternehmensplanung erfolgen. Dabei gehe es um mehr, als nur um die Budgetierung von Vollzeitstellen. Erst müssen gemäss PWC die drohenden «Lücken» beim Personal erkannt werden, bevor ein Unternehmen wissen könne, welche Profile man aus den eigenen Reihen für welche Aufgaben weiterentwickeln könne und wer neu ins Haus geholt werden müsse.

Schweizer Optimismus

Trotz aller Herausforderungen und weltweit diagnostizierter Risiken für die Weltwirtschaft und das eigene Unternehmen: Die CEO in der Schweiz seien grundsätzlich optimistischer als ihre globalen Kolleginnen und Kollegen, hält PWC-Schweiz-Chef Staubli fest. Die Talsohle sei zwar noch nicht erreicht, aber sie gingen davon aus, dass «die Wirtschaft nach Behebung der aktuellen Störungen wieder anziehen wird» und zeigten sich zumindest in der mittelfristigen Einschätzung guten Mutes.

