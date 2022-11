Globus-Investor: «Lieber René (…) ist alles auf Schiene!"

Globus-Investor «Lieber René (…) In deiner Sache ist alles auf Schiene!» Im Zuge der Korruptionsermittlungen um die ÖVP gab es auch beim Investor René Benko Hausdurchsuchungen. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.00 Uhr

Verstrickt in Österreichs Politskandalen: Signa-Holding-Lenker und Globus-Mitbesitzer René Benko. Helmut Fohringer / APA/APA

Eine Steuerprüfung, einige Treffen, ein Angebot mit vielen Nullen – das sind die Zutaten aus denen Probleme gebacken werden. Zumindest für René Benko. Da braut sich etwas zusammen für den Investor, dessen Vermögen auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt wird. Im Raum steht nicht weniger als der Vorwurf der Bestechung von Amtsträgern. Aber es gilt freilich die Unschuldsvermutung. Benko hat zu den Vorwürfen keine Stellungnahme abgegeben.

Wären da nicht die Geständnisse des Thomas Schmid. Das ist jener Mann, der als Ausmister hinter Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz anscheinend jene Sachen erledigt hat, mit denen sich die Slim-Fit-Truppe im medialen Rampenlicht nicht die Finger schmutzig machen wollte. Schon das beschlagnahmte Mobiltelefon von Thomas Schmid war eine Fundgrube. Dieser Thomas Schmid hat nun auch ausgesagt vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Der Inhalt hat es in sich. Ein Name unter vielen, die da fallen: René Benko. Auch bei seiner Signa Holding gab es im Zuge von Korruptionsermittlungen jetzt Hausdurchsuchungen.

«Die Rolle eines Generalbevollmächtigten bei uns im Konzern würde dir sicher gut liegen», hat der laut Chatprotokollen im Dezember 2016 an Thomas Schmid geschrieben. Schmid war damals Generalsekretär im Finanzministerium – und dort laut eigenen Aussagen nicht zuletzt auch für die Abwicklung verdeckter Wahlkampffinanzierung für die ÖVP zuständig, inklusive erkaufter Medienberichterstattung. Ein anderes Tätigkeitsfeld Schmids: Die Abwicklung von Steuerverfahren für den Freundeskreis der Partei. Und zu dem zählte Benko. So gab es anscheinend mehrere Treffen Schmids mit Benko. Unter anderem auch solche: Etwa unter Einbeziehung jenes Finanzbeamten, der zum damaligen Zeitpunkt bei Benkos Signa Holding eine Steuerprüfung leitete. Später schrieb Schmid dann an Benko: «Lieber René (…) In deiner Sache ist alles auf Schiene!»

Der Selfmademan aus Österreich

René Benko ist ein Unternehmer, der immer ganz nach oben wollte. Ein Selfmademan, bei dem nicht so ganz klar ist, wie das alles aufgehen konnte. Mit dem Ausbau von Dachböden fing er an, kaufte dann ein riesiges Kaufhaus in Innsbruck. Heute gehören Benkos Signa Holding Luxusimmobilien, Hotels, Kaufhäuser. Der Elbtower in Hamburg ist sein oder auch eine Hälfte des Chrysler Building in New York. Und schliesslich gehören Benko über Anteile an der deutschen Mediengruppe WAZ auch Anteile an den österreichischen Tagesmedien «Kurier» und «Krone». Gemeinsam mit der Thai Central Group hat er zudem 2020 die Globus-Warenhäuser gekauft.

Darauf angelegt, gut anzukommen in der Öffentlichkeit, hat es Benko bei all dem nie. Da kassierten seine Firmen etwa staatliche Ausgleichszahlungen aus Pandemie-Fördertöpfen – und feuerten dann postwendend Tausende von Mitarbeitenden oder schickten sie in Kurzarbeit. So etwa in der Schweiz, in Deutschland und auch Österreich. Und unklar war immer auch, wie Benko Pleiten, wie etwa die der Gaeria-Warenhauskette, wegstecken kann. Da setzte er sage und schreibe 620 Millionen Euro in den Sand. Derzeit verkauft er gerade auch einige Standorte der österreichischen Möbelhausketten Kika und Leiner.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Eine Antwort auf die Frage, wie das alles gehen könnte, lautet wohl: Steuertricks. Ein Beispiel: Der Tuchlaubenkomplex in Wien. An sich hätte Benko bei dem 2008 abgewickelten Deal 60 Millionen an Eigenmitteln aufbringen müssen, schaffte aber gerade einmal 10 Millionen. Der Deal ging dennoch über die Bühne. Wieso, ist nicht ganz klar. Signa kaufte den Komplex also um 141 Millionen und verkaufte ihn praktisch sofort weiter an eine neu gegründete luxemburgische Gesellschaft, an der Benko wiederum über eine Privatstiftung beteiligt war: Verkaufspreis: 141 Millionen Euro. Zwei Wochen später verkauft diese luxemburgische Gesellschaft die Liegenschaft weiter an eine österreichische Gesellschaft – um 195 Millionen Euro. Und diese österreichische Gesellschaft gehört wiederum zu Teilen der Signa sowie einer Offshore-Gesellschaft. Macht 51 Millionen Euro Gewinn in wenigen Wochen.

