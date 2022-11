CS vor der Krisen-GV: Widerstand gegen die Saudi-Aktionäre?

Grossbank Credit-Suisse-Aktionäre an der Krisen-GV: Augen zu und durch – oder Widerstand gegen die Saudi-Beteiligung? Die ausserordentliche Generalversammlung vom Mittwoch wird kein Freudenfest. Im Vorfeld werden Theorien um Widerstand gegen die neuen Aktionäre herumgeboten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Am Mittwoch kommt es zur ausserordentlichen Credit-Suisse-GV. Andrea Zahler

Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann wird nicht unglücklich darüber sein, dass er seine Aktionäre am 23. November auf der ausserordentlichen Generalversammlung nur virtuell empfangen muss. Der Anlass zum kurzfristig einberufenen Aktionärstreffen ist alles andere als erfreulich. Die zweitgrösste Schweizer Bank braucht dringend frisches Kapital. Vier Milliarden Franken sind es genau und das Geld muss reichen, damit das angeschlagene Kreditinstitut einen reichlich komplexen und auf drei Jahre angelegten Grossumbau durchführen kann, ohne dass die Eigenkapitalquote auf ein für die auf Sicherheit bedachten Kunden kritisches Niveau absinkt.

Das neue Management unter Führung von CEO Ulrich Körner scheint entschlossen zu sein, mit den Altlasten der Bank aufzuräumen, welche die diversen Vorgänger teilweise fahrlässig liegenliessen. Das reisst zunächst mal Löcher in die Bilanz, welche die Aktionäre nun nolens volens stopfen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verweigern werden, ist gering, obwohl die Kapitalerhöhung den bestehenden Aktionären wie ein Biss in einen besonders sauren Apfel vorkommen dürfte.

Saudis erhalten bis 10 Prozent

Eine grosse Verwässerung ist unvermeidlich geworden, nachdem die Aktien allein im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent ihres Wertes verloren haben und bis zur Ankündigung der Kapitalerhöhung nur noch knapp um die vier Franken notierten. Der Börsenwert der Bank oszilliert seither zwischen zehn Milliarden und elf Milliarden Franken. Obschon die Erfahrungen der vergangenen Wochen eigentlich jedem Aktionär und jeder Aktionärin deutlich vor Augen führten, dass eine Kapitalerhöhung auch unter diesen misslichen Bedingungen unumgänglich ist, um nicht noch mehr Kunden in die Flucht zu treiben und eine weitere Vernichtung von Aktionärswert zu verhindern, konnte sich der Verwaltungsrat nicht darauf verlassen, dass alle Anteilseigner seinem Antrag folgen werden.

Er präsentierte deshalb frühzeitig mit der Saudi National Bank eine neue Ankeraktionärin, die sich schon unwiderruflich bereit erklärt hat, 308 Millionen oder fast ein Fünftel der neu zu emittierenden Aktien fest zum Preis von 3.82 Franken pro Stück zu zeichnen. Die Saudis würden so zu einer Credit-Suisse-Beteiligung in Höhe von 9,9 Prozent gelangen. Insgesamt will der CS-Verwaltungsrat etwas mehr als ein Viertel aller neuen Aktien bei Grossinvestoren platzieren, die für das gewährte Vorwegzeichnungsrecht auch einen höheren Preis als die Altaktionäre zu zahlen bereit sind. Letztere können so zwei neue Aktien für sieben alte zum Preis von 2.52 Franken pro Stück beziehen.

Widerstand gegen Saudi-Aktionäre

Das im Vergleich zu den neuen Grossaktionären deutlich günstigere Angebot sollte nach dem Kalkül des Verwaltungsrates als Kompensation für die Verwässerung ausreichen. Für den Eventualfall liegt auch ein zweiter Vorschlag vor, nachdem die bestehenden Aktionäre das ganze Kapital selber mobilisieren. Dazu müssten sie allerdings nicht bloss 2,24 Milliarden Franken, sondern die ganzen vier Milliarden Franken auf den Tisch legen.

Grosse Opposition ist vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten. Kritische Fragen in politischer Hinsicht sind im Zusammenhang mit der neuen saudischen Ankeraktionärin zu erwarten. Dass die Konkurrenzbank UBS zusammen mit Finanzfirmen wie der Swiss Re Geld einschiesst, um die Übernahme durch die Saudis zu verhindern, wie es das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtet, ist dennoch eher unwahrscheinlich.

Kann die Bank die Risiken steuern?

Der Verwaltungsrat wird aber wohl nicht darum herumkommen, einige kritische Aktionärsfragen zu beantworten. So sehen zum Beispiel einige Aktionäre auch potenzielle Interessenskonflikte bei der geplanten Abspaltung der Investmentbank CS First Boston.

Michael Klein, der designierte Chef und Partner dieser Bank, hat bei der Ausarbeitung des Abspaltungsplans im CS-Verwaltungsrat selbst mitgearbeitet. Und schliesslich wird die Bankführung noch einmal möglichst glaubhaft darstellen müssen, wie sie die operationellen Risiken des geplanten Grossumbaus steuern wird. Eine Überraschung ist an der Generalversammlung wohl eher nicht zu erwarten, spannend wird die Veranstaltung aber allemal werden.

