Grossbank Der Credit Suisse droht ein Exodus der Schweizer Aktionäre Der tiefe Ausgabepreis in der laufenden Aktienkapitalerhöhung hat mutmasslich erhebliche Folgen für die Eigentümerstruktur. Daniel Zulauf 30.11.2022, 17.00 Uhr

Die Zahl der Schweizer Kleinaktionäre an der Credit Suisse könnte im Zug der laufenden Kapitalerhöhung deutlich kleiner werden. Keystone

Die Credit Suisse gibt in der laufenden Kapitalerhöhung ein trauriges Bild ab. Dieses wird nicht nur am Verlauf des Aktienkurses deutlich, der seit der Ankündigung der Kapitalbeschaffungsmassnahme Ende Oktober rund 40 Prozent an Wert verloren hat. Noch eine Spur schlimmer sieht der Kursverlauf der Bezugsrechte aus, die seit Montag an der Schweizer Börse unter dem Symbol CSGN1 gehandelt werden. Der Wert dieser Anrechte hat sich in den vier zurückliegenden Handelstagen schon um mehr als 40 Prozent vermindert und zieht den Aktienkurs immer weiter in die Tiefe.

Alle bisherigen Credit-Suisse-Aktionäre haben im Vorfeld der Kapitalerhöhung von ihrer Bank ein Schreiben erhalten, in dem sie gefragt wurden, ob sie ihre Bezugsrechte ausüben oder lieber verkaufen möchten. Noch haben nicht alle Aktionäre geantwortet, denn der Handel mit den Bezugsrechten dauert bis zum 8. Dezember. Aber wie der stark negative Kursverlauf bei einem auffallend intensiven Handel suggeriert, haben schon sehr viele ihrer Bank den Auftrag «verkaufen» erteilt.

Strategie bei Bezugsrechten geht nicht auf

Insgesamt sind 1767 Millionen solcher Bezugsrechte im Umlauf. Die Menge der Bezugsrechte ist identisch mit der Anzahl neuer Aktien, welche die Credit Suisse ihren bestehenden Aktionären zum Preis von 2.52 Franken pro Papier anbietet. Wer neue Credit-Suisse-Aktie zu diesem Preis kaufen möchte, benötigt die entsprechenden Bezugsrechte. Sieben solcher Anrechte geben Anspruch zum Bezug von zwei neuen Aktien.

Zum Zeitpunkt als die Credit Suisse die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekanntgegeben hatte, erschien dieser Bezugspreis von 2.52 Franken pro Titel noch sehr attraktiv. Der Aktienkurs bewegte sich zu jenem Zeitpunkt noch um die vier Franken. Mit dem günstigen Bezugspreis dürfte die Credit-Suisse-Führung vor allem das Ziel verfolgt haben, möglichst viele bestehende Aktionäre zu einer Teilnahme an der Kapitalerhöhung zu motivieren. Die aktuelle Entwicklung lässt vermuten, dass die Bank dieses mutmassliche Ziel zu verfehlen droht.

Aktionäre haben Anreiz, Bezugsrechte zu verkaufen

Heinz Zimmermann, Finanzprofessor an der Universität Basel, wäre von einem solchen Ausgang nicht überrascht. «Viele Aktionäre könnten das Bezugsrecht als eine Art Dividende interpretieren, eine steuerfreie notabene.» Zimmermann hatte das Thema Bezugsrechte 1985 in seiner Dissertation an der Universität Bern behandelt und dabei festgestellt, dass ein solcher Verkaufsanreiz bei Kapitalerhöhungen tatsächlich besteht.

Im Fall der Credit Suisse dürfte die Verlockung zum Verkauf des Anrechtes besonders gross gewesen sein, denn der tiefe Emissionspreis der neuen Aktien führte zwangsläufig zu einem hohen Anfangswert des Bezugsrechtes. Dieser direkte Zusammenhang ist deshalb gegeben, weil der Zweck des Bezugsrechtes darin besteht, die bestehenden Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Stimmrechts- und Gewinnanteile sowie ihrer Kapitalanteile zu schützen.

Verzichtet ein bestehender Aktionär darauf, seine Bezugsrechte auszuüben und in der Kapitalerhöhung mitzuziehen, verschlechtert sich automatisch seine Stellung punkto Stimmkraft und Anteil am künftigen Gewinn der Firma. Im Fall der Credit Suisse werden die neuen Aktien überdies zu einem Preis angeboten, der deutlich unter dem Wert liegt, der durch das Eigenkapital der Bank gedeckt sein müsste. Mit anderen Worten findet im Fall der Credit Suisse auch noch eine vermutlich substanzielle Kapitalverwässerung statt.

Verschiebungen werden im März klar

Professor Zimmermann stellt deshalb die These in den Raum, dass die Credit Suisse mit einem höheren Ausgabepreis für die neuen Aktien ein besseres Gesamtergebnis hätte erzielen können. Nicht nur hätten die Aktionäre einen geringeren Anreiz zum Verkauf ihrer Bezugsrechte gehabt, vielmehr wären sie durch den höheren Emissionspreis auch weniger im Kapital verwässert worden. Spätestens im März, wenn die Bank ihren neuen Geschäftsbericht publiziert, wird man sehen können, welche Verschiebungen durch die Kapitalerhöhung in der Eigentümerschaft entstanden sind.

Bei der letzten grossen Kapitalerhöhung der Credit Suisse im Jahr 2016, in der die Bank aus dem Verkauf von rund einem Viertel neuer Aktien ebenfalls vier Milliarden Franken löste, zeigten nicht zuletzt Schweizer Privatanleger und Schweizer Pensionskassen eine weit unterproportionale Beteiligung. Möglicherweise ist das Gewicht ausländischer Aktionäre in der Credit Suisse derzeit auch aus diesem Grund am Steigen. Der Hauptgrund bleibt freilich der Einstieg der Saudi National Bank, die sich im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Anteil von 9,9 Prozent als neue Grossaktionärin der Schweizer Bank in Stellung gebracht hat.

