Skigebiete: Preis-Übersicht über 16 Destinationen

Grosse Preisübersicht Zwei von drei Skigebieten schlagen auf: Wo die Ticketpreise am stärksten steigen Die Bergbahnen kämpfen mit den hohen Energiepreisen. Das schlägt sich auf die Ticketpreise nieder – doch nicht überall gleich stark. Die Umfrage bei den 16 beliebtesten Deutschschweizer Skigebieten zeigt, wie viel das Pistenvergnügen in der Saison 2022/2023 kostet. Ann-Kathrin Amstutz 19.11.2022

Im Skigebiet Flumserberg schlagen die Ticketpreise um rund 3 Prozent auf. Damit tragen die Bergbahnen die Hauptlast der Teuerung selbst. Bergbahnen Flumserberg

Schneesport war schon immer ein teurer Spass. Doch dieses Jahr ist es noch extremer: Wegen der hohen Energiepreise müssen viele Bergbahnen die Ticketpreise erhöhen. Teilweise steigen die Preise um bis zu 15 Prozent, wie eine Umfrage von CH Media zeigt.

Zugleich planen viele Schweizerinnen und Schweizer mit einem kleineren Winterferien-Budget. In einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Marketagent Schweiz gab jede dritte befragte Person an, bei den Ausgaben Abstriche zu machen – heisst: weniger oft ins Restaurant und auf die Skipisten.

Umso mehr dürfte dieses Jahr interessieren: Wo ist das Skifahren, Snowboarden und Schlitteln vergleichsweise günstig? CH Media hat die Preise der 16 beliebtesten Skidestinationen in der Deutschschweiz zusammengetragen.

Dabei zeigt sich: In rund zwei von drei Destinationen kostet der Skipass mehr als in der letzten Saison. Meist bewegt sich die Preissteigerung zwischen drei und fünf Prozent. Doch bei einigen Bergbahnen ist der Kostenaufschlag happig – nämlich bis zu 12 oder gar 15 Prozent. Die Spitzenreiter sind beide im Unterengadin zu finden: Es sind Scuol und Samnaun-Ischgl. Die Gründe für die massive Tariferhöhung sind jedoch unterschiedlicher Art.

In Scuol steigen vor allem die Kassenpreise für die Tagespässe markant an. Wie die Bergbahnen auf Anfrage schreiben, habe man in den letzten Jahren «trotz erheblicher Investitionen in Beschneiung und Anlagen» auf entsprechende Preiserhöhungen verzichtet. Die Energiekrise spiele bei der aktuellen Preissteigerung eine «eher untergeordnete Rolle».

Anders in Samnaun-Ischgl: Die Silvrettaseilbahnen in Ischgl beklagen viermal höhere Strompreise. Deshalb steigen die Preise im schweizerisch-österreichischen Skigebiet um durchschnittlich 12 Prozent.

Skigebiete mit dynamischen Preisen schlagen weniger auf

In den letzten Jahren setzten viele Schweizer Skigebiete auf dynamische Preise. Dabei gibt es keinen fixen Tarif, sondern der Preis verändert sich mit der Nachfrage. Bei diesem Modell ist es schwierig nachzuvollziehen, ob die Gäste im Durchschnitt mehr zahlen – ausser, der Mindestpreis oder die Obergrenze werden angehoben.

Auffällig ist, dass Skigebiete mit dynamischen Preisen nach eigenen Angaben gar nicht oder tendenziell weniger stark aufschlagen. So etwa Engadin St.Moritz und Flims-Laax. Hier gibt es keine Preisobergrenze. Es scheint, als würden die Skigebiete damit gut verdienen – so gut, dass sie die Preise nun (noch) nicht erhöhen müssen.

Skifahren vor dem Matterhorn in Zermatt ist dieses Jahr um 4 bis 5 Prozent teurer. (Archivbild) Alex Spichale

Eine Ausnahme ist Zermatt. Dort wird das Skifahren und Snowboarden auf hohem Niveau noch teurer. Ein Tagespass kostet neu mindestens 83 Franken, also rund 5 Prozent mehr als im letzten Winter. Wer während der Hochsaison mit Blick aufs Matterhorn Ski fahren will, dürfte noch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Auch hier gelten nämlich dynamische Preise ohne Obergrenze.

Manchmal sind die Preiserhöhungen einfach versteckt

Etwas seltsam ist der Fall Engelberg-Titlis. Dort herrschen dynamische Preise mit einer «theoretischen Obergrenze», die nur bei grosser Nachfrage erreicht wird. Wegen der stark gestiegenen Kosten werde diese Obergrenze um 6 Prozent erhöht, teilen die Titlis-Bergbahnen auf Anfrage mit. Gefragt nach der Höhe der Obergrenze, heisst es aber nur: «Wir kommunizieren die Obergrenze nicht, da sie theoretisch ist.» Die Preise seien auf der Website jederzeit transparent einsehbar.

Eine kleine, versteckte Preiserhöhung gibt es in Andermatt-Sedrun-Disentis. Dort kostet eine einzelne Tageskarte 89 Franken. Nur 45 Franken kostet sie für Personen, die ein sogenanntes Halbpreisabo lösen. Der Preis für das Halbpreisabo wurde auf die anlaufende Saison hin erhöht – von 50 auf 69 Franken.

