So profitieren Schweizer vom 9-Euro-Ticket - die besten Tipps

Günstige Städtereisen Für 9 Franken von der Schweiz nach Berlin, München oder Stuttgart: So profitieren Sie vom deutschen Schnäppchen-Billett In Deutschland gilt seit heute das 9-Euro-Ticket. Für den Schnäppchenpreis kann der gesamte öffentliche Nahverkehr zwischen Juni und August genutzt werden. Davon können auch Menschen aus der Schweiz profitieren. Das gilt es zu beachten. 01.06.2022

Mit dem 9-Euro-Ticket nach Berlin: Das geht. Keystone

Für umgerechnet gut 9 Franken quer durch Deutschland fahren mit der Bahn: Dank dem 9-Euro-Ticket geht das. Das müssen interessierte Nutzerinnen und Nutzer aus der Schweiz jetzt wissen.

Das 9-Euro-Ticket ermöglicht die Fahrt im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland für den Preis von 9 Euro pro Monat – also etwa in Regionalzügen, Bussen und U-Bahnen. Es ist auf die Monate Juni, Juli und August beschränkt und ist nur für ganze Monate erwerbbar. Das Ticket ist Teil eines Entlastungspakets der neuen deutschen Bundesregierung wegen der hohen Energiepreise – genauso wie der Tankrabatt von maximal etwa 30 Cent pro Liter, der ebenfalls ab Mittwoch gilt.

Das Ticket gibt es an den Automaten der Deutschen Bahn in Schaffhausen oder an den Automaten des Regio Verkehrsverbunds Lörrach in Basel am Bahnhof SBB und am Badischen Bahnhof. Zudem gibt es eine App namens «9 Euro Ticket», in welcher das Angebot gebucht werden kann. Am einfachsten kann das Ticket aber bei der Deutschen Bahn im Internet unter diesem Link bezogen werden.

Grenznahe Städte sind mit dem Nahverkehr in wenigen Stunden erreichbar: Von St. Gallen erreicht man München mit dreimal Umsteigen in 3 Stunden 44 Minuten, vom Badischen Bahnhof in Basel ist Freiburg im Breisgau ohne Umsteigen nur 42 Minuten entfernt und Frankfurt am Main mit Umsteigen in Karlsruhe und Mannheim ist in 4 Stunden und 44 Minuten machbar. Die UNESCO-prämierte Altstadt von Heidelberg erreichen Interessierte mit dem Zug ab Zürich mit dreimal Umsteigen in fünfeinhalb Stunden – damit ist sogar ein längerer Tagesausflug denkbar. Für den Schweizer Streckenteil muss immer ein Billett gelöst werden.

Ein Spezialfall ist der Intercity von Zürich nach Stuttgart: Auf dem deutschen Streckenteil ab Singen gilt das 9-Euro-Ticket auch in diesem Zug, obwohl Fernverkehrs-Züge eigentlich von der Gültigkeit ausgenommen sind. Wer also Stuttgart bereisen will, kann das ab Zürich oder Schaffhausen ohne Umsteigen tun und braucht lediglich ein Billett bis Singen zu kaufen. Auf dem Streckenteil von Schaffhausen nach Singen ist das 9-Euro-Ticket im Intercity nicht gültig – auf Zügen des Nahverkehrs aber schon.

Wer Sitzleder mitbringt, der schafft es an einem Tag auch mit dem Nahverkehr von Basel nach Berlin. Ab dem Badischen Bahnhof in Basel geht es etwa mit Abfahrt um 8.49 Uhr und Umsteigen in Singen, Stuttgart, Nürnberg, Hof, Chemnitz und Elsterwerda in knapp 14 Stunden nach Berlin. Ankunft ist um 22.40 Uhr. Nach Hamburg geht es ab dem selben Bahnhof mit sechsmal Umsteigen in 14 Stunden und 28 Minuten. Auch ab Zürich oder St. Gallen sind Berlin und Hamburg in einem Tag erreichbar.

Ab dem 23. Juni gibt es mit dem Zug des privaten Anbieters Flixtrain, der einmal täglich ab dem Badischen Bahnhof in Basel losfährt, eine weitere Alternative für Fahrten nach Berlin. Der Zug benötigt für die Reise von Basel nach Berlin 8 Stunden 18 Minuten. Das 9-Euro-Ticket ist dort nicht gültig, eine einfache Fahrt gibt es teilweise ab 20 Euro zu kaufen.

In der Schweiz gilt das 9-Euro-Ticket nicht – genauso wie im Fernverkehr in Deutschland. Dazu gehören ICE-, Intercity- und Eurocity-Züge. Auch in Fernbussen ist das Ticket nicht gültig. Züge des Anbieters Flixtrain können mit dem 9-Euro-Ticket ebenfalls nicht genutzt werden. Zudem gilt das Angebot nur für die 2. Klasse.

Auf bahn.de. lässt sich die Option «nur Nahverkehr» aktivieren Screenshot bahn.de

Bei der Fahrplansuche auf der Internetseite der Deutschen Bahn (bahn.de) lässt sich die Option «nur Nahverkehr» aktivieren. So werden nur Verbindungen angezeigt, die im 9-Euro-Ticket inkludiert sind.

Über Pfingsten sind Sitzplätze in Zügen sowieso schon Mangelware. Das 9-Euro-Ticket dürfte diese Situation verschärfen. Vor dem Start wurden sieben Millionen Euro Tickets verkauft. Das Angebot stösst also auf grosse Resonanz. Vor allem auf attraktiven touristischen Strecken dürfte es eng werden. Oliver Wolff, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen sagt der «Tageszeitung», er erwarte ein «Woodstock»: «Ich rate zu ein wenig Gelassenheit. Bei einem grossen Konzert steht man auch im Gedränge».

Sitzplatzreservierungen sind im deutschen Nahverkehr wie auch in der Schweiz nur in Ausnahmefällen möglich. Der Schnellere ist also in Sachen Sitzplatz der Geschwindere.

Kinder unter sechs Jahren fahren in Deutschland generell gratis mit. Ältere Kinder brauchen ein eigenes 9-Euro-Ticket.

Für Hunde gibt es kein 9-Euro-Ticket. Für sie muss ein separates Billett gelöst werden. Auch die Velomitnahme ist nicht im Billett inkludiert. Diesbezüglich gelten die Regeln der lokalen Verkehrsverbünde.

Die Deutsche Bahn rät explizit davon ab, in den kommenden Tagen mit dem eigenen Velo den Nahverkehr zu nützen. «Von Juni bis August werden die Züge sehr voll werden, daher kann die Mitnahme Ihres Fahrrads nicht garantiert werden», schreibt sie auf ihrer Internetseite. «Wir empfehlen, sich ein Fahrrad am Ausstiegsbahnhof zu leihen. Reisen mit Fahrrad an Feiertagen sollten Sie vermeiden.»

