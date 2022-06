Stash verschwindet aus Basel: Braucht es schnelle Lieferdienste?

Handel Sie liefern Waren in 10 Minuten – wollen das die Kunden überhaupt? Stash zieht sich aus Basel schon wieder zurück Innert 10 Minuten liefert der Dienst Stash Lebensmittel aus. Sogar ins Ausland expandieren wollte das Schweizer Start-up. Doch jetzt treten die Verantwortlichen auf die Bremse – und haben die Lieferungen gleich in zwei Schweizer Städten eingestellt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Spätestens 10 Minuten nach Bestellung bringen die Stash-Kuriere die Lieferung, so das Versprechen des Unternehmens. Stash

Nach spätestens 10 Minuten klingelt der Kurier mit den bestellten Lebensmitteln: Das ist das Versprechen des Lieferdienstes Stash. Doch während das Tempo der Kuriere hoch ist, tritt das Start-up bei der Expansion auf die Bremse.

Seit kurzem ist der Dienst nicht mehr in Basel verfügbar, wo Stash erst vor einem halben Jahr an den Start gegangen war. Im Frühling hat sich die Firma bereits aus Genf verabschiedet. Weiterhin unterwegs sind die Velokuriere in den Städten Zürich und Luzern.

Frühestens 2023 nach Bern

Den Rückzug aus Basel begründet Verwaltungsratspräsident Max Meister gegenüber CH Media mit Skaleneffekten, die für das Geschäftsmodell des «Quick Commerce» nötig seien. «Deswegen haben wir uns für unsere stärksten zwei Städte Zürich und Luzern entschieden», sagt er – auch wenn man dereinst nach Genf und Basel zurückkehren wolle. «Bevor wir weitere Städte aufmachen, werden wir jedes letzte Detail in Zürich und Luzern optimieren.»

Gegenüber der «Handelszeitung» hatte CEO Simon Koch zuletzt gesagt, Expansionsziele wie Bern, Lausanne und Winterthur würden «frühestens 2023» angepeilt. Pläne für eine Auslands-Expansion spielten keine Rolle mehr.

Luzern teilweise profitabel

Stash unterhält in den Städten Lager mit Lebensmitteln, in denen die Lieferungen zusammengestellt werden und aus denen die Kuriere starten. Je nach Grösse des abgedeckten Gebiets braucht es mehrere solcher Lager, damit die Lieferfrist von maximal 10 Minuten eingehalten werden kann.

Mit dem Geschäft in Zürich und Luzern sei Stash zufrieden, sagt Verwaltungsratspräsident Meister. Beide Städte entwickelten sich sehr gut. «Gerade Luzern ist für uns spannend, denn es wird immer wieder behauptet, dass unser Geschäftsmodell nur in wirklich grossen Städten funktioniert», sagt er. Das Lager in Luzern, einer Stadt mit etwa 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, entwickle sich aber so gut, dass einzelne Wochen bereits heute profitabel seien, obwohl es erst vor sechs Monaten eröffnet worden sei.

Finanzierungsrunde geglückt

Je nach Alter und Bekanntheit des Lagers liefere Stash zwischen 50 und 250 Bestellungen pro Tag aus, «Tendenz stark steigend». Das stärkste Segment sind laut Meister Getränke aller Art, aber auch frische Gipfeli und Brot – und Bananen.

Umsatzzahlen gibt Stash nicht bekannt. «Für das ganze Unternehmen planen wir die Profitabilität ab 2025», sagt Meister. Allerdings hänge das von den Ambitionen ab: «Je stärker wir wachsen wollen, desto später kommen wir in die schwarzen Zahlen.» Gerade eben konnte Stash eine Finanzierungsrunde abschliessen und einen hohen einstelligen Millionenbetrag aufnehmen.

Auch die Migros stolpert

«Quick Commerce» ist weltweit ein Trend-Geschäftsmodell – aber auch eines, das sich nur schwer gewinnbringend betreiben lässt. Neben Stash kämpfen auch etablierte Händler um Kundinnen und Kunden, etwa die Migros-Tochter Migrolino mit «Hey Migrolino». Dieser Dienst liefert Lebensmittel in der Region Zürich und Winterthur innert 60 Minuten aus.

Die Händlerin Valora verspricht mit«Avec Now» eine Lieferung innert 15 Minuten, allerdings nur in der Stadt Basel. Aus Zürich hat sich Valora im Frühling zurückgezogen. In den letzten Monaten mussten auch Anbieter wie Shoplino, Bringr oder Bringgo ihren Betrieb einstellen, die während der Corona-Pandemie gegründet worden waren. Die Genossenschaft Migros Zürich beendete Ende 2021 einen Test zur schnellen Lebensmittel-Lieferung mit dem Dienst Smood.

Spezieller Schweizer Markt

Einerseits erfreuten sich Lieferdienste während der Zeit der Lockdowns einer Beliebtheit, die nun schwer zu halten ist. Andererseits kämpfen Quick-Commerce-Anbieter in der Schweiz mit Eigenheiten des Marktes. So ist die Dichte an Supermarkt-Filialen und Convenience-Stores wie Avec, Coop Pronto oder Migrolino gerade in den Städten hoch.

Für viele ist der nächste Lebensmittel-Laden nur einige Minuten zu Fuss entfernt– und das Bedürfnis nach einem Lebensmittel-Lieferdienst kommt gar nicht erst auf. Hinzu kommt, dass die Lieferdienste von Coop oder Migros zwar deutlich langsamer sind, aber mit einem grösseren und teils billigeren Sortiment aufwarten. Für Menschen, die den Lebensmittel-Einkauf nicht als so zeitkritisch ansehen, dass er innert Minuten abgewickelt werden müsste, sind diese längeren Fristen oft kein Problem.

Steigt Just Eat ein?

Erschwerend kommt hinzu, dass die Lieferdienste seit Ende 2021 auf den lukrativen Sonntag verzichten müssen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stellte damals klar, dass für Lieferdienste in der Nacht und am Sonntag eine Bewilligungspflicht besteht. Das gilt nicht für Lieferdienste der Gastronomie.

Zwar betreiben Avec oder Migrolino auch Läden in Bahnhöfen, die an Sonntagen geöffnet sind. Doch aus diesen dürfen keine Waren ausliefern, stellte der Kanton Zürich Ende 2021 klar – was dazu führte, dass Valora seinem Lieferdienst Avec Now gleich an mehreren Orten den Stecker zog.

Der Glaube ans Geschäftsmodell ist trotzdem ungebrochen. «Falls der Markt wächst wie ich vermute, gibt es in der Schweiz Platz für mehrere Unternehmen», sagt Stash-Präsident Max Meister. Auch der Lieferdienst Just Eat überlegt sich, einzusteigen. «Wir schauen uns das Thema an», sagte Schweiz-Chef Lukas Streich kürzlich im Interview mit CH Media.

