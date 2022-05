Die Migros-Alkohol-Entscheidung steht kurz bevor. Darum geht es.

Hitzige Debatte Letzte Runde bei der Migros: Die Alkohol-Entscheidung steht kurz bevor – und das steht auf dem Spiel In einer Woche ist klar, ob die Migros Bier, Wein und Spirituosen verkaufen darf. Die Hürden für ein Ja sind hoch, zudem droht ein regionaler Flickenteppich. Und den Migros-Chefs, die im Abstimmungskampf mitgemischt haben, eine Schlappe. Gabriela Jordan 28.05.2022, 05.00 Uhr

Genossenschafterinnen und Genossenschafter können darüber abstimmen, ob das seit 1928 geltende Alkohol-Verkaufsverbot aufgehoben werden soll. Keystone

Die ganze Schweiz diskutiert übers Trinken. Die Migros-Urabstimmung über die Alkohol-Frage bewegt die Bevölkerung, wie es sonst nur wenige andere Abstimmungsvorlagen vermögen. Die Fronten sind klar: Für die einen wäre der Alkohol-Verkauf nichts weniger als ein Verrat des Erbes von Gründer Gottlieb Duttweiler, für die anderen eine notwendige Anpassung an die Realität, verkauft doch die Migros längst Alkohol über die Formate Denner, Migrolino und migros.ch.

Zweidrittelsmehrheit notwendig

Ja oder Nein: In einer Woche herrscht Gewissheit darüber, ob die Migros Bier, Wein und Spirituosen in ihren Supermärkten anbieten darf. Bis am 4. Juni dürfen die knapp 2,3 Millionen Genossenschafter und Genossenschafterinnen ihre Stimme abgeben. Damit das heute geltende Verkaufsverbot fällt, braucht es in neun Migros-Genossenschaften eine Zweidrittelsmehrheit. In Genf reicht eine einfache Mehrheit. Tabak ist nicht Gegenstand der Abstimmung und bleibt weiterhin verboten.

Die seit Monaten auf allen Kanälen laufende Debatte zeigt: Um eine gewöhnliche Sortimentserweiterung geht es hier nicht. Die Frage, ob die Migros Wein, Bier und andere Alkoholika in ihre Regale stellen darf, ist eine, die aus Sicht von vielen die Identität der Genossenschaft tangiert. Die Werte von Gründer «Dutti» in Frage stellt. Und die Migros intern spaltet.

Der 1962 verstorbene Unternehmer Duttweiler wollte mit einem alkoholfreien Sortiment den übermässigen Konsum von billigem Schnaps bekämpfen und verhindern, dass Arbeiter ihren Lohn schon auf dem Nachhauseweg versaufen. Stichwort: Volksgesundheit.

Zwischen Wertediskussion und Opportunismus

Dieses Alleinstellungsmerkmal und den Mythos um den legendären Gründervater schlachtet die Detailhändlerin bis heute aus. Ebenso die Migros-Demokratie, sprich den aussergewöhnlichen Prozess der Mitbestimmung, der für ein Unternehmen in der Schweiz einmalig ist.

Mit Erfolg: Viele Schweizerinnen und Schweizer identifizieren sich mit der Migros wie mit keinem anderen Unternehmen. Bei der jüngsten Brand Reputation Study wurde die Genossenschaft als zweitrenommierteste Marke der Schweiz gewählt (nach Ricola). Die traditionellen Werte der Migros gehören nach Ansicht vieler zwingend bewahrt.

Konzernführung wird scharf kritisiert

Zu diesem Lager zählt auch Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger, der sich für den Abstimmungskampf aus der Pension zurückgemeldet hat. Um den Alkoholverkauf zu verhindern, hat er zusammen mit ehemaligen Migros-Kaderleuten die «Gruppe für die M-Werte» ins Leben gerufen.

Die Organisation kritisiert die aktuelle Konzernführung scharf: Der Migros-Genossenschaftsbund MGB sowie die meisten regionalen Genossenschaften wollen Alkohol nämlich anbieten können. Für den Verkauf von Bier und Co. spricht sich auch die amtierende Migros-Präsidentin Ursula Nold aus.

Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler verzichtete nicht nur aus ideologischen Motiven auf den Alkoholverkauf in den Läden. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV (Zürich, 9. April 1960) Ein Migros-Verkaufswagen, welcher als erster Migros-Wagen diente. Am 25. August 1925 nahm die Migros ihren Geschäftsbetrieb mit fünf solcher Verkaufswagen auf. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV Undatierte Aufnahme eines Migros-Verkaufswagens in Zürich. Die Migros bediente zu Beginn 178 Haltepunkte in der Stadt Zürich. Die Philosophie von Gottlieb Duttweiler: Grosser Umsatz, kleiner Gewinn und frische Ware, welche in fahrenden Läden zu markant tieferen Preisen als die Konkurrenz angeboten wurde. Trotz Widerstand entwickelte sich die Migros rasant. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV Blick in das Logistikzentrum des Onlineshops Le Shop in Bremgarten im Kanton Aargau. Der Onlineshop wurde inzwischen in migros.ch umbenannt. Alessandro Della Bella / KEYSTONE Der ehemalige Migros-Direktor Herbert Bolliger hat sich in den Abstimmungskampf eingeschaltet und weibelt für die Beibehaltung des Verkaufsverbots. Das Bild wurde im März 2015 in Zürich aufgenommen. Ennio Leanza / KEYSTONE Seit Monaten läuft der Abstimmungskampf heiss: Plakate in einer Migros-Filiale. Die 2,3 Genossenschafter und Genossenschafterinnen können noch bis am 4. Juni über die Alkohol-Frage abstimmen. Je nach Resultat werden die Supermärkte, die Migros-Restaurants und die Migros-Take-Aways der regionalen Genossenschaften das Migros-Bier "Oui" mit Alkohol oder das alkoholfreie "Non" ins Angebot aufnehmen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE Der Migros-Genossenschafts-Bund MGB empfiehlt wie die meisten regionalen Genossenschaften, dem Alkoholverkauf zuzustimmen. Im Bild ist Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen zu sehen. Michael Buholzer / KEYSTONE (29. März 2022, Zürich)

Das Ja-Lager argumentiert mit einer geschäftlichen Chance. Schliesslich gehen der Migros aktuell satte Einnahmen verloren. An Coop, Aldi oder Lidl. Zwar hat die Migros über die Tochterfirma Denner ebenfalls einen relativ hohen Marktanteil im Geschäft mit Alkohol. Die Kundschaft, die ihren Einkauf nur in einem statt in mehreren Läden erledigen will, geht aber zur Konkurrenz.

Unter anderem deswegen hat insbesondere Coop in den vergangenen Jahren im Supermarktgeschäft stetig aufgeholt. Nicht mehr lange, bis Coop der ewigen Nummer 1 den Rang vielleicht ganz abläuft.

Duttis Kehrtwende

Die DNA des Unternehmens sehen die Befürworter durch eine Aufhebung des Verkaufsverbots freilich nicht verletzt. Und so eindeutig, wie «Duttis» Werte gerade landauf landab kolportiert werden, sind sie es gar nicht. Die Entscheidung, keinen Alkohol zu verkaufen, war damals eher eine geschäftliche als eine ideologische. Damit wollte Gottlieb Duttweiler seine wichtigsten Verbündeten, die Hausfrauen nicht erzürnen.

Später zeigte er sich offen für einen Alkoholverkauf, wie die Gottlieb- und Adele-Duttweiler-Stiftung im Zuge des Abstimmungskampfs verlauten liess. Die Stiftung hat in der Alkoholfrage die Stimmfreigabe beschlossen.

Kommt hinzu: Faktisch verkauft der Konzern Alkohol schon lange. Über Denner, Migrolino und den Onlineshop. Seit der Umbenennung des Onlineshops von Le Shop zu migros.ch sogar unter dem Namen Migros. Mit diesem Rebranding kam die ganze Abstimmungsdebatte überhaupt erst ins Rollen. Renata Georg brachte sie mit vier anderen Migros-Delegierten auf die Agenda. Sie sieht die Urabstimmung als Chance, die «Statuten der Realität anzupassen», wie es im Migros-Magazin hiess.

Eine Frage, zehn Abstimmungen

Weniger diplomatisch ausgedrückt könnte man die heutige Praxis als heuchlerisch bezeichnen. Die Urabstimmung ist deshalb tatsächlich eine Chance, die seit Jahren schwelende Alkohol-Frage zu klären. Gleichzeitig droht aber ein Flickenteppich. Denn es gibt nicht eine Abstimmung, sondern es finden parallel zehn Abstimmungen in den zehn regionalen Genossenschaften statt. So könnte etwa in Genf Bier verkauft werden, in Basel oder in der Ostschweiz nicht.

Eine Änderung ist trotz der vielen Ja-Parolen aber ohnehin nicht sehr wahrscheinlich. Die «Hürde ist extrem hoch», sagt auch Ursula Nold. Es könnte also alles beim Alten bleiben. Wie bei anderen Volksabstimmungen ist es auch bei dieser Abstimmung schwer, am Status Quo zu rütteln. Für die Migros-Chefs, die sich ohne Zwang für den Alkoholverkauf ausgesprochen haben, wäre das letztlich eine grosse Schlappe.