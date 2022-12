Tonnagesteuer: Schifffahrt-Lobby-Coup oder Rettung der Branche?

Hochseeschifffahrt Lobby-Coup oder Rettung einer existenzbedrohten Branche? Warum die Tonnagesteuer höchst umstritten ist Am Dienstag debattiert der Nationalrat über eine tiefere Besteuerung von Reedern. Diese wandern sonst ins Ausland ab, warnen die einen. Die anderen befürchten ein Steuerschlupfloch. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Mit der Mediterranean Shipping Company (MSC) hat die grösste Container-Reederei der Welt ihren Sitz in der Schweiz. Bild: Keystone

Rang drei in Europa, Rang acht weltweit: Das Binnenland Schweiz gehört zu den bedeutendsten Seefahrtsnationen. Über 900 Schiffe umfasst die Handelsflotte, die von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz kontrolliert wird. Hierzulande sind mehr als 60 Reedereien ansässig, vorwiegend in Genf. Darunter ist auch die grösste Container-Reederei der Welt: Mediterranean Shipping Company (MSC).

Und deren Geschäft boomt. Laut dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» ist die MSC-Besitzerfamilie Aponte zur sechstreichsten Familie der Schweiz aufgestiegen. Ihr Vermögen soll sich innert Jahresfrist verdoppelt haben – auf geschätzte 20 Milliarden Franken. Wie hoch Gewinn und Umsatz der MSC im vergangenen Jahr ausfielen, gibt die Reederei auf Anfrage von CH Media nicht bekannt.

Seit der Pandemie verzeichnen Container-Reedereien weltweit rekordhohe Gewinne. Zuletzt wiesen etwa die dänische Maersk und die deutsche Hapag-Lloyd Gewinne in Milliardenhöhe aus. Dies ist umso bemerkenswerter, da die Branche vor der Pandemie kriselte. Selten habe sich die Performance einer gesamten Branche in so kurzer Zeit so radikal verändert, schreibt der US-Schifffahrtsexperte John McCown in seinem Blog auf Linked-in.

Steuerschlupfloch für Rohstoffhändler?

Und genau jetzt, mitten im Container-Boom, plant der Bundesrat Steuererleichterungen für die Reeder. Am Dienstag kommt das Geschäft über die Einführung einer sogenannten Tonnagesteuer für Hochseeschiffe in den Nationalrat.

Mit der neuen Regelung würde sich die Steuerlast der Reedereien künftig nicht am effektiven Gewinn, sondern an der Ladekapazität ihrer Schiffe bemessen. Auch die Anzahl jährlicher Betriebstage fliesst in die Rechnung ein. Unter dem Strich, so viel ist klar, resultieren markante Steuererleichterungen.

Davon profitieren nicht nur Reeder, sondern auch Rohstoffhändler. Die beiden Branchen sind eng miteinander verbunden. Viele Rohstoffhändler betreiben selbst Schiffe, meist über Charterverträge gemietet.

Ihnen eröffne die Tonnagesteuer ein neues Steuerschlupfloch, sagt Dominik Gross, Finanzexperte bei Alliance Sud, dem Interessenverband der Entwicklungspolitik: «Es besteht die Gefahr, dass Gewinne aus dem Rohstoffhandel auf den Transportbereich verschoben werden.» Damit würden diese Gewinne unter die Tonnagesteuer fallen – und könnten tiefer besteuert werden.

Dominik Gross, Experte für Steuerpolitik bei der NGO Alliance Sud. Bild: zvg

Dominik Gross sieht dies auch im Zusammenhang mit der neuen globalen OECD-Mindeststeuer. Demnach müssen grosse Unternehmen künftig mindestens 15 Prozent Unternehmenssteuern bezahlen. Das betrifft auch manche in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler. Denn die Schifffahrtsbranche ist ebenso wie der Rohstoffabbau von der OECD-Mindeststeuer ausgenommen – der Rohstoffhandel aber nicht. So wäre eine Umverteilung für die Rohstoffhändler lukrativ – umso mehr noch mit der Tonnagesteuer, befürchten Kritiker.

Die Gretchenfrage: Wie schlecht geht es den Reedern?

Auch der Bundesrat schreibt in der Botschaft, die neue Regelung könnte den «wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffsektor in der Schweiz stärken». Zwar fehle es an verlässlichen Zahlen, wie sich die Tonnagesteuer finanziell auswirke. Die Regierung hofft jedoch, dass die Mindereinnahmen gering ausfallen – dank der «zu erwartenden positiven Effekte auf den Wirtschaftsstandort Schweiz».

Die Schweiz müsse «im internationalen Wettbewerb um die Gunst der Schifffahrtsunternehmen» mithalten können, schreibt der Bundesrat weiter. Fast alle prominenten Seefahrtsnationen und 21 EU-Länder kennen eine Tonnagesteuer. Im bundesrätlichen Text schwingt mit: Wenn die Schweiz nicht mitzieht, wandern die Reedereien ins Ausland ab.

Das ist genau die Argumentationslinie des Verbandes der Schweizer Reeder. Wie die Swiss Shipowners Association auf Anfrage von CH Media festhält, sei die Steuer essenziell für den Fortbestand der Branche in der Schweiz. Die Betreiber hierzulande «leiden unter der starken Konkurrenz» aus der EU und Asien, welche in den Genuss der Tonnagesteuer und «erheblicher staatlicher Beihilfen» kämen, betont der Verband.

Daran ändere auch der kurzfristige Boom der Containerbranche nichts. Die Rekordgewinne der Pandemiejahre seien eine «Anomalie». Der Schifffahrtsmarkt erlebe derzeit eine «rasante Trendwende» und sei «extrem volatil». Bereits für 2023 rechne man mit deutlich reduzierten Gewinnen.

Der Verband zeichnet das Bild einer Branche, die in ihrer Existenz bedroht ist. Diese Argumentation ist zentral in der Beurteilung, ob die Tonnagesteuer überhaupt verfassungskonform ist. Denn in der Schweiz gilt der Grundsatz, dass sich die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit richtet. Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn die Existenz einer Branche in Gefahr ist.

Dass dies bei der Schifffahrt in der Schweiz der Fall ist, bezweifelt Dominik Gross von Alliance Sud. Sogar vor den exorbitanten Pandemiegewinnen sei die Branche hierzulande nicht bedroht gewesen: «Grosse Reedereien wie die MSC sind in der Schweiz längst fest etabliert. Von den Rohstoffhändlern ganz zu schweigen», sagt Gross.

Erstaunlicher Sinneswandel im Bundesrat

Die Tonnagesteuer stand schon im Zuge der Unternehmenssteuerreform III (USR III) zur Diskussion. 2014 hatte der Genfer CVP-Nationalrat Guillaume Barazzone per Motion angeregt, eine Tonnagesteuer einzuführen. Der Bundesrat prüfte eine Einbindung in das USR III-Reformpaket, doch wegen verfassungsrechtlicher Bedenken liess er am Schluss die Finger davon.

Die aktuelle Vorlage geht zurück auf einen Auftrag des Parlaments aus dem Jahr 2016. Damals wiesen beide Kammern den Bundesrat an, die Tonnagesteuer nochmals auf ihre Verfassungskonformität zu überprüfen und die Bestimmungen zu überarbeiten. Im Vernehmlassungsverfahren stiess das Vorhaben laut dem Bund «insgesamt auf positive Resonanz».

Der Tenor aus wirtschaftsnahen Kreisen, dem sich nun auch der Bundesrat anschliesst, lautet: Die Bevorzugung der Schifffahrtsbranche gegenüber anderen Branchen sei gerechtfertigt. Die Reform betreffe einen kleinen Sektor, doch für diesen sei sie sehr bedeutend – wegen des ausgeprägten Standortwettbewerbs und weil die Tonnagesteuer international weit verbreitet ist.

Nun kommt die Vorlage ins Parlament. Zuerst ist der Nationalrat am Zug. Es zeichnet sich eine heisse Debatte ab: In der Vernehmlassung genoss die Steuerreform die Unterstützung der bürgerlichen Parteien von Mitte bis SVP. Die GLP und die links-grünen Parteien lehnen die Tonnagesteuer ab. Sie wollen das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen.

