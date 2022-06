Parmelin soll wegen Benzin-Wucher die Weko einschalten

Hohe Benzinpreise Abzocke an unseren Tankstellen: Der Konsumentenschützer ermittelt bereits – folgen die Wettbewerbshüter? In Deutschland schaut das Kartellamt den Ölkonzernen auf die Finger. Die Schweizerische Behörde, die Weko, müsse nachziehen, findet die Grüne Sophie Michaud Gigon. Pascal Michel 4 Kommentare 22.06.2022, 05.00 Uhr

In Deutschland hat der «Tankrabatt» wenig Wirkung gezeigt. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Seit Anfang Jahr sind die Preise an der Zapfsäule für Benzin und Diesel um mehr als 20 Prozent gestiegen. Ein gutes Geschäft für die Ölbranche: In Deutschland erzielen Raffinerien so hohe Margen wie seit 1995 nicht. Dabei hat sich der Treibstoff-Preis vom Rohölpreis abgekoppelt und steigt deutlich stärker an. In der Schweiz lagen die Gewinne, die Tankstellen realisieren, ohnehin schon auf europaweit hohem Niveau – bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Jetzt dürften sie nochmals zugelegt haben. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht.

Aufgrund solcher Anzeichen für Marktversagen und mangelnder Transparenz hat der Preisüberwacher Stefan Meierhans eine Untersuchung eingeleitet und prüft, in einem ersten Schritt die Daten zur Margenentwicklung herauszuverlangen, wie er im Interview mit CH Media erklärte.

Bund könnte Licht ins Dunkel bringen

Noch weiter gehen will Sophie Michaud Gigon. Die grüne Nationalrätin und Geschäftsführerin des Westschweizer Konsumentenschutzes FRC fordert Wirtschaftsminister Guy Parmelin dazu auf, beim mutmasslichen Benzin-Wucher die Wettbewerbskommission (Weko) einzuschalten.

Sophie Michaud Gigon. Bild: Keystone

Sie hat dazu in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats eine Motion eingereicht. Laut Kartellgesetz kann nämlich das Wirtschaftsdepartement bei den Wettbewerbshütern eine Untersuchung veranlassen. Die WAK wird voraussichtlich an der nächsten Sitzung Mitte August darüber befinden.

Michaud Gigon möchte wissen, ob unzulässige Wettbewerbssprachen oder Missbrauch der Marktmacht die Treibstoffpreise übermässig in die Höhe treiben und die Branche ihre Margen auf Kosten der Schweizer Kundschaft vergrössert. «Die Schweiz ist eine Hochpreisinsel. Wir wissen, dass Firmen hier gerne die höhere Kaufkraft abschöpfen. Dies müssen wir bei der Debatte um die gestiegenen Spritpreise berücksichtigen», sagt Michaud Gigon zu CH Media. Deshalb sei es dringend nötig, dass die Wettbewerbskommission die Margenentwicklung der Ölbranche beleuchte. «Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen wissen, wie gross die Marge der Raffinerien und Tankstellen ist.»

In Deutschland beobachtet das Kartellamt die Treibstoffentwicklung bereits genau. Denn eine Steuersenkung der Regierung von 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent für Diesel kam nur teilweise bei den Konsumenten an. Dies befeuert die Vermutung, die Firmen hielten einen Teil der Entlastungsgelder zurück und verbuchten diese als Gewinne.

Raffinerien unter Beobachtung

Der Präsident des deutschen Kartellamts erklärte, er werde «den Ölkonzernen sehr genau auf die Finger schauen» und «unter Umständen auch sehr unangenehme Fragen stellen». Eine Untersuchung, warum Rohöl- und Treibstoffpreise sich abgekoppelt voneinander entwickeln, hat die Behörde bereits eingeleitet.

«Wir wollen wissen, warum die Preise phasenweise bei Raffinerie und Tankstelle gestiegen sind, obwohl der Rohölpreis nicht im selben Masse gestiegen ist. Die bereits eingeleitete Untersuchung im Mineralölbereich wird klären, ob und inwieweit andere Faktoren wie gestiegene Produktionskosten als Teil der Erklärung in Frage kommen», erklärte Andreas Mundt in einer Mitteilung.

In der Schweiz sind die Treibstoffpreise in diesem Monat weiter angestiegen. Anfang Juni kostete der Liter Bleifrei 95 laut TCS 2,24 Franken, Mitte Juni bereits 2,31 Franken. Der Liter Diesel ist im selben Zeitraum um 10 Rappen auf 2,40 Franken geklettert.

Parmelin sieht keinen Handlungsbedarf

Dass die Weko wie in Deutschland das Treibstoff-Kartell unter die Lupe nimmt, ist für Wirtschaftsminister Guy Parmelin keine Option. In der Fragestunde des Nationalrats erklärte er auf eine entsprechende Frage, die Weko beobachte den Energiemarkt und analysiere Hinweise. «Derzeit hat die Weko keine Hinweise auf illegale Absprachen oder den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in Bezug auf das Preisniveau für Energie.» Bis die Wettbewerbshüter aktiv werden, muss Sophie Michaud Gigon also eine Mehrheit der Räte überzeugen, dass eine Untersuchung nötig ist.

