Tidjane Thiam: Ex-Credit-Suisse-Chef wird Hollywood-Produzent

Hollywood ruft Vom Paradeplatz auf den roten Teppich: Ex-Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam produziert jetzt einen Mafia-Film Der ivorisch-französische Topmanager wagt sich in neue Gefilde. Er spannt mit einem Oscar-Gewinner zusammen und plant einen Hollywood-Film über einen Gangster. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 01.06.2022, 15.17 Uhr

Nimmt Hollywood ins Visier: Ex-CS-Chef Tidjane Thiam. Michael Buholzer / AFP

«Tidjane Thiam proudly presents» könnte es im Vorspann auf den Grossleinwänden bald heissen. Denn der ehemalige Credit-Suisse-Chef wagt sich ins Filmbusiness. Laut dem Schweizer Finanzportal Finews, beteiligt sich der 59-Jährige gemeinsam mit dem Investmentbanker Edward Zeng an der Produktion des geplanten Hollywood-Streifens «Gambino». Zuerst hatte das US-Magazin Variety über das Projekt berichtet.

Bei «Gambino» handelt es sich um einen Film über das Leben des US-Mafioso Carlo Gambino, auch genannt «Don Carlo». Er galt zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren als einer der mächtigsten Vertreter der Cosa Nostra in New York City. Die treibenden Kräfte hinter dem Filmprojekt sind Hollywood-Veteran George Gallo, der das Drehbuch zur Kult-Komödie «Midnight Run» und zum Actionkracher «Bad Boys» schrieb, sowie Nick Vallelonga, der für das Drama «Green Book» 2019 einen Oscar erhielt. Der Drehstart in den legendären Cinecittà-Studios in Italien ist Anfang nächstes Jahres geplant.

Für die Drama-Komödie «Green Book» mit Viggo Mortensen (links) und Mahershala Ali (recht) erhielt Drehbuchautor Nick Vallelonga 2019 einen Oscar.

Laut Finews ist Thiam, der von 2015 bis Februar 2020 der Credit Suisse vorstand, ein grosser Filmliebhaber. Die Zeit seit seinem Ausscheiden bei der Schweizer Grossbank hat der ivorisch-französische Doppelbürger aber nicht nur im Kino verbracht, sondern auch zahlreiche Mandate an Land gezogen.

Thiam auf den Spuren des IWC-Chefs und FCB-Mäzenin

So nahm er kurz darauf Einsitz im französischen Mode- und Accessoirs-Konzern Kering. Die Afrikanische Union ernannte ihn zum Sondergesandten. Und seit November 2020 ist er Verwaltungsratspräsident des Unternehmens Rwanda Finance. Zudem ist seine Expertise in verschiedenen Nicht-Regierungsorganisationen und multinationalen Institutionen gefragt, wie beim Weltwirtschaftsforum oder beim Internationalen Olympischen Komitee.

Donald Trumps ehemaliger Finanzminister Steve Mnuchin war vor seiner Karriere im Weissen Haus ein bekannter Hollywood-Produzent. Michael Reynolds / EPA/EPA

Wirtschaft und Hollywood - Thiam ist nicht allein mit diesem Balance-Akt. Roche-Erbin und Ex-FCB-Mäzenin Gigi Oeri produzierte 2006 die Romanverfilmung «Das Parfum» mit. Breitling-Chef Georges Kern finanzierte 2019 die französische Komödie «Mon chien stupide». Und als Steve Mnuchin 2017 von Donald Trump zum US-Finanzminister ernannt wurde, hatte dieser bereits eine lange Karriere als Investmentbanker und Produzent in «Tinseltown» hinter sich. Er verantwortete Filme wie «The Lego Movie», «Mad Max» und «Wonder Woman».

