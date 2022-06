Zwangsarbeit und Enteignungen Ihre Besitzer profitierten von Adolf Hitler und sind heute schwerreich: Das Nazi-Erbe von VW, Porsche, Dr. Oetker und BMW Ein neues Buch zeigt, wie die deutsche Wirtschaftselite dem Nazi-Regime den Weg ebnete und mit «arisierten» Firmen und Zwangsarbeit ihren Reichtum vergrösserte. Pascal Michel Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Ferdinand Porsche, gebürtig aus der Tschechoslowakei, erhielt vom «Führer» den Auftrag, den «Volkswagen» zu bauen. Hitler machte ihn dafür kurzerhand zum deutschen Staatsbürger. (Photo by Heinrich Hoffmann/Hulton Archive/Getty Images) Heinrich Hoffmann / Hulton Archive / Getty Images

Als absehbar geworden war, dass Hitlerdeutschland den Krieg verlieren würde, wollte plötzlich kein Deutscher mehr an der Nazi-Diktatur beteiligt gewesen sein.

Im Jahr 1944 führte der amerikanische Nachrichtendienstoffizier Saul Padover Hunderte Interviews durch, die diesen kollektiven Verdrängungsprozess dokumentieren. «Alle Leute sind gegen Hitler. Sie sind schon immer gegen Hitler gewesen. Was heisst das? Es heisst, dass Hitler die Sache ganz allein, ohne Hilfe und Unterstützung irgendeines Deutschen durchgezogen hat.»

Diese selbstgerechte Amnesie kultivierte auch die Wirtschaftselite des NS-Regimes unmittelbar nach Kriegsende. So konnten die Familien, die noch heute zu den vermögendsten Deutschen gehören, ihren Reichtum und ihr Ansehen in die Nachkriegsära hinüberretten.

Traumprofite dank Hitler

Wie dies konkret möglich war, zeigt der holländische Journalist David de Jong in seinem neuen Buch «Nazi Billionaires», auf Deutsch «Braunes Erbe». Im Fokus steht etwa der Industrielle Günther Quandt, der nach dem Krieg behauptete, er sei vom Nazi-Regime «aufs Übelste verfolgt» worden. Eine Aussage, die an Zynismus kaum zu überbieten war.

Denn Quandt war ein Industrieller, der nicht vor der Ausbeutung von Zwangsarbeitern zurückschreckte und sich fleissig «arisierte» Firmen einverleibte. Der bereits vermögende Quandt kam mit Batterien- und einer Waffenfabriken während des Krieges zu immensem Reichtum. Er führte den Ehrentitel «Wehrwirtschaftsführer» und pflegte durch seine Ex-Frau Magda eine enge – wenn auch unterkühlte – Beziehung zu derem neuen Mann: Joseph Goebbels.

Günther Quandt 1941. Bundesarchiv, Bild 183-B03535 / Dorneth / CC-BY-SA 3.0

Einem Gericht der Alliierten entging Quandt und musste sich stattdessen nur vor einer sogenannten Spruchkammer verantworten. Diese kam zum Schluss, dass es sich beim Industriellen lediglich um einen Mitläufer gehandelt hatte.

Als dieser 1954 starb, erbten seine Söhne Harald und Herbert umgerechnet mindestens rund 143 Millionen Euro. Dieses Geld investierten sie sogleich in die aufstrebende Autoindustrie: in Daimler-Benz und BMW. Die Quandts sind heute mit 31 Milliarden Euro die reichste Familie Deutschlands.

Sieben Jahre Gefängnis – dann gaben die USA nach

Ins Autogeschäft stieg nach dem Krieg auch Friedrich Flick ein und beteiligte sich ebenfalls an Daimler-Benz. Der Stahl- und Kohlemagnat hatte sein Imperium im Krieg massiv ausgebaut und wurde zu einem der reichsten Deutschen. Zuerst sah es 1947 so aus, als ob er damit nicht davonkommen würde: Die Amerikaner klagten ihn als Kriegsverbrecher im Rahmen des Nürnberger Militärtribunals an.

Friedrich Flick an den Nürnberger Prozessen 1947. Keystone

Sein Anwalt stellte sich auf den Standpunkt, für die Enteignung von jüdischen Firmen und die Sklavenarbeit in der deutschen Industrie sei allein der «übermächtige NS-Staat» verantwortlich gewesen.

Flick wurde zwar zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber 1950 frei, weil die USA Gnade walten liessen – man brauchte Westdeutschland und seine Wirtschaft als Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus. Flick nutzte die Chance, strukturierte seinen Besitz neu und war Ende der 50er-Jahre wieder der reichste Mann des Landes.

Wie rasch sich die deutsche Wirtschaftselite zu Beginn der 30er-Jahre an die neuen Gegebenheiten anpasste, zeigen neben dem Bankier August von Finck – sein Sohn wanderte in die Schweiz aus – weiter die Beispiele von heute bekannten Marken wie Porsche oder Dr. Oetker. Ferdinand Porsche und sein Schwiegersohn, Anton Piëch, ergatterten von Hitler den Auftrag, den «Volkswagen» zu bauen.

Kurzerhand kauften sie die Anteile ihres dritten Gründers, des Juden Adolf Rosenberger, massiv unter Wert aus. Rosenberger musste in die USA flüchten – auf die Hilfe seiner zwei Geschäftspartner konnte er nicht zählen, sie zahlten ihm nicht einmal mehr die ihm zustehenden Lizenzgebühren.

Der «Volkswagen» lief nie in grosser Serie – bald mussten Porsche und Piëch auf Rüstung umstellen. Die beiden Autobauer wurden später freigesprochen, trotz Sklavenarbeit und Rüstungsproduktion im Werk bei Wolfsburg. Die beiden Familien kontrollieren heute eine Mehrheit von Volkswagen; die Porsche AG ist heute Teil von Volkswagen.

Die eigenen Firmenkollegen waren für die «Entnazifizierung» zuständig

Rudolf August Oetker. Keystone

Auf Milde zählen konnte nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus «Puddingprinz» Rudolf-August Oetker. Als Mitglied der Waffen-SS hatte er an der Ostfront gekämpft und war, nachdem seine Familie bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen war, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens geworden.

In seinem Entnazifizierungsverfahren wurde er ausschliesslich von einem Ausschuss bestehend aus Leuten seiner eigenen Firma beurteilt. Dieser kam zum Schluss, er sei in die SS gezwungen worden und sprach ihn frei. Der Weg war geebnet, um wieder über sein Nahrungsmittelimperium zu verfügen, das heute fast vier Milliarden Euro jährlich umsetzt.

Diese Fakten, die de Jong in seinem Buch packend erzählt präsentiert, sind weitgehend bekannt – teilweise bereits seit Jahrzehnten. Sein Verdienst liegt vielmehr darin, die Verflechtung der deutschen Wirtschaftselite mit dem Nationalsozialismus anhand eingängiger Familiengeschichten einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Dass er dazu bewusst Firmen gewählt hat, die noch heute im Alltag von Millionen Konsumenten präsent sind und andere wie IG Farben oder Krupp ausspart, ist ein Umstand, der dem packenden Plot zum Opfer fällt.

Fast noch vielsagender als die detailliert recherchierten Lebensgeschichten von Günther Quandt, Friedrich Flick oder Ferdinand Porsche ist, wie deren Nachfahren 77 Jahre nach Kriegsende auf ihr Erbe blicken. Aktuell diskutiert Deutschland kontrovers darüber, inwiefern die Erinnerung an den Holocaust den Blick auf andere Genozide und koloniale Gewalt schärfen könnte – und wie auch diese Opfer Teil der deutschen Erinnerungskultur werden können.

Auf dieser Flughöhe sind die Quandts, Flicks und Oetkers noch nicht angekommen. Sie stecken grösstenteils noch im erinnerungspolitischen Abwehrkampf. Ein Quandt-Sprecher teilte de Jong mit, eine 2011 veröffentlichte Studie zur Unternehmensgeschichte sei «erschöpfend» gewesen, neue Erkenntnisse gebe es nicht.

Die restlichen Unternehmen und deren Besitzerfamilien hielten es nicht einmal für nötig, Stellung zu beziehen. Wie die Familie Oetker hat immerhin die Familie Bahlsen - Eigentümerin des Backwaren-Riesen - jüngst eine historische Studie in Auftrag gegeben, nachdem die damals 26-jährige Erbin Verena Bahlsen 2019 behauptet hatte, die Familie habe sich nichts zu Schulden kommen lassen – was erwiesenermassen nicht stimmt.

Das ist zwar ein Anfang, um sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Aber mit einer einmaligen Auftragsarbeit ist es nicht getan, wie de Jong klar aufzeigt. Wer als Unternehmen mit brauner Vergangenheit glaubwürdig bleiben will – gerade im internationalen Geschäft –, sollte sich aktiv den öffentlichen Debatten stellen. Und erkennen, dass es sich bei den Gräueln des Nationalsozialismus um eine Vergangenheit handelt, die nicht vergeht.

David de Jong, Braunes Erbe. Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, Kiepenheuer & Witsch 2022.

