Immobilien: In Schweden crashen sie, viele Länder werden folgen

Eine Reihe von Häusern in Stockholm: In Schweden ist der Immobilienmarkt in Bewegung. Aliona Kannesten / Getty

Die Schweiz ist längst nicht das einzige Land, in dem die Immobilienpreise schon seit Jahren immer höher steigen. Es hat global zeitgleich in zig Ländern boomende Immobilienmärkte gegeben. Doch diese Ära könnte mit der Zinswende ihr Ende finden. Die «Financial Times» titelte kürzlich: «Der globale Immobilienmarkt steuert auf einen brutalen Abschwung zu.»

Rebekka und Fredrik Ritter. Screenshot/SVT

Was sich dann abspielen kann, lässt sich heute schon in Schweden beobachten, am Beispiel von Rebecca und Frederik Ritter. Am Abend des 23. Februars 2022 unterschrieben sie den Kaufvertrag für ihr neues Traumhaus in der Agglomeration von Göteborg. Sechs Stunden später griff Russland die Ukraine an.

Eine Krise wurde ausgelöst, mit zahlreichen Folgen in aller Welt: grosse Schocks und kleine private Dramen. Den Ritters brach die Finanzierung für ihr neues Eigenheim weg. Sie werden den 23. Februar nie vergessen.

«Wir haben ausgerechnet auf dem Preis-Höhepunkt gekauft», sagte Frederik Ritter einem schwedischen Fernsehsender. Seine Frau lächelte säuerlich neben ihm. Ihr neues Haus, ein Neubau, soll nächstes Jahr bezugsbereit sein. Bei der Vertragsunterzeichnung erschien es problemlos, mit dem Verkauf ihres bisherigen Eigenheims, die neue Immobilie zu finanzieren. Dann kam der Krieg.

Heute muss Rebecca Ritter feststellen: «Wir haben kein einziges Gebot für unser jetziges Haus bekommen.» Und kommt eines, wird es mit Sicherheit tiefer liegen als der Preis, den sie vor dem Krieg budgetiert hatten.

Was die Ritters durchmachen, ist eine von vielen Geschichten in einem landesweiten Abschwung am Immobilienmarkt.

Ende 2021 sah es noch rosig aus

Zumindest die Vögel in Schweden müssen sich um die Immobilienpreise keine Sorgen machen. Getty Images

Die Preise für Einfamilienhäuser sind eingebrochen. Im Grossraum Göteborg hatten sie im Frühjahr noch einen Höhepunkt erreicht – seither sind sie um 17,7 Prozent gesunken. In der Region Stockholm beträgt der Rückgang gar 19,8 Prozent. Im landesweiten Durchschnitt sind es 15 Prozent. Es fehlt nicht mehr viel, und die Preise sind so stark gefallen, wie in der globalen Finanzkrise von 2008.

Dabei sah es Ende 2021 rosig aus, in Schweden wie auch global. Laut «Financial Times» stiegen die Eigenheimpreise in 38 Industrieländern rekordschnell. In den Statistiken, die 50 Jahre zurückreichen, findet sich kein stärkerer Anstieg. Ganz anders im Jahr 2023.

Es sei für 20 Länder mit einem Rückgang zu rechnen, so die Analysten von «Oxford Economics». Wobei es nur moderate Rückgänge sein könnten, aber auch ungleich stärkere. Insgesamt seien es die «besorgniserregendsten Aussichten seit der Finanzkrise».

Zinskosten auf einmal erdrückend hoch

Stockholm: Die Schwedische Reichsbank hat die Leitzinsen früh erhöht. Getty Images

In Schweden hat der Abschwung schon begonnen. Das erklärt sich mit dem forschen Vorgehen der Schwedischen Reichsbank. Diese hatte ihre Leitzinsen früh auf 2,5 Prozent erhöht, um die Inflation zu bekämpfen – im Oktober lag sie bei 9,3 Prozent, so hoch wie seit 30 Jahren nicht.

So schnell wie die Schwedische Reichsbank handelte, so schnell stiegen die Zinskosten für private Haushalte. In Schweden sind variable Hypotheken weit verbreitet, die Zinsen werden also regelmässig angepasst. Und mit den steigenden Zinsen nahm auch der Geldbetrag schnell zu, den Hypothekarschuldner regelmässig an die Bank abliefern müssen.

In der Eurozone hat sich bislang nichts Vergleichbares abgespielt. Die Europäische Zentralbank erhöhte die Leitzinsen langsamer und ist bislang erst auf 2 Prozent hochgegangen.

Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Leitzinsen erst auf 0,5 Prozent hochgesetzt. Im Dezember steht ein neuer Zinsentscheid an. Analysten erwarten nur eine moderate Erhöhung, zumal die Inflation zuletzt deutlich nachgelassen hat.

Die Immobilienpreise könnten weiter steigen, sagt die Raiffeisen-Gruppe. Es würden jährlich 100 Milliarden Franken vererbt oder weitergeben an die jüngere Generation, und es werde jedes Jahr mehr. So können die Jungen noch immer Eigenheime kaufen, selbst zu rekordhohen Preisen.

Wie es noch schlimmer kommen könnte

Schweden jedoch erlebt eine abrupte Wende. Zuvor verzeichnete das Land über Jahre stetig steigende Preise, getrieben durch Wohnungsknappheit und historisch tiefe Zinsen. Dann kam die Pandemie, und heizte den Markt noch mehr an. Viele Menschen wollten mehr Platz. In ländlichen Regionen schossen die Preise um 35 Prozent in einem Jahr hoch. Ein Analyst schrieb: «Die Temperatur des bereits glühenden Marktes stieg weiter an.»

Nun sinken die Preise, und ein Ende des Preissturzes sei kaum zu erwarten, so Cecilia Hermansson, Immobilienexpertin an der Technischen Universität Stockholm. «Ich glaube, das ganze nächste Jahr wird hart.»

Denn es wird eng für die Finanzen von Immobilienbesitzern. Viele sind hoch verschuldet durch Hypotheken. Reichsbank-Chef Stefan Ingves warnte bereits 2021, das Land sitze diesbezüglich «auf einem Vulkan».

Doch die Leitzinsen dürften weiter steigen, wie die Reichsbank bereits signalisiert hat – und damit auch die Zinsen auf Hypotheken. Auch sonst wird vieles teurer. Die Stromkosten werden sich laut Prognosen nochmals verdoppeln, Lebensmittel um 20 Prozent mehr kosten,

Sollten sich die Hypothekarzinsen gar verdoppeln, wird es endgültig knapp. In einer Umfrage wurde nach den Folgen gefragt. Bloss 4 von 10 Personen antworteten, sie könnten dies gut wegstecken. Doch 7 Prozent erklärten, sie müssten ihr Eigenheim verkaufen – auf ganz Schweden hochgerechnet, wären das rund eine halbe Million Erwachsene.

So übel muss es nicht kommen. Wenn sich die Turbulenzen etwas gelegt haben, sei mit einer jahrelangen Korrektur zu rechnen, so Ökonom Mats Bergman. «Die Preise sind sehr hoch im Vergleich zu den Einkommen. Wir können nicht noch 20 Jahre mit einem Anstieg rechnen – es wird mehr Seitwärtsbewegungen geben.»

Den Ritters ist damit kaum geholfen.

