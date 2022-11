Eigenheime: Neue Rekordpreise geben Rätsel auf - die Lösungen

Immobilien Rätsel um Eigenheime: Warum werden neue Rekordpreise erreicht, obschon es sich keiner mehr leisten kann? Die Zinskosten sind gestiegen, die Preise für den Mittelstand längst zu hoch - dennoch werden Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen immer noch teurer. Vier Erklärungen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Mehr Geld für weniger Haus: Im Boom wird alles teurer. Shutterstock

Der Immobilienmarkt boomt nun seit über zwei Jahrzehnten. So lange sind die Preise nahezu ohne Unterbruch gestiegen. Eigentumswohnungen sind heute um 134 Prozent teurer als noch zur Jahrtausendwende, Einfamilienhäuser um 116 Prozent. In diesen Jahren ist das allgemeine Preisniveau nicht einmal halb so stark gestiegen.

Noch immer zeigt sich keine Abkühlung am Immobilienmarkt: Im dritten Quartal 2022 wurden Eigentumswohnungen zu Preisen verkauft, die 6,6 Prozent höher liegen als im Vorjahr. Bei Einfamilienhäusern waren die Preise um 7,2 Prozent höher. Die Finanzaufsichtsbehörde Finma warnt in ihrem neusten Risikobericht einmal mehr vor einer «Überhitzung».

Dies wird als «grosses Rätsel» bezeichnet von der Raiffeisenbank. Wie ihre Experten in einer neuen Studie schreiben, sind die Hypothekarzinsen gestiegen – was eigentlich die Preise sinken lassen sollte. Und ohnehin ist alles dermassen teuer, dass es keiner mehr zahlen kann – oder, wie es Raiffeisen schreibt, nur noch eine «privilegierte Minderheit».

Was geht da vor sich? Was spricht dafür, dass die Preise noch mehr entschweben? Hier sind vier mögliche Lösungen für das Rätsel.

Der Wendepunkt kommt erst noch

Es könnte bloss eine Frage der Zeit sein, bis die Preise tatsächlich sinken. Dass der Immobilienmarkt in vielen Ländern einbrechen könnte, das glaubt der Internationale Währungsfonds (IWF). Im neuesten Stabilitätsbericht heisst es, in vielen Ländern zeigten sich Symptome eines überhitzenden Immobilienmarkts.

Wenn die Hypothekarzinsen steigen, Immobilien weniger erschwinglich und die Kreditvergabevorschriften verschärft werden, dann könne es zu einem starken Rückgang der Preise kommen. Und der IWF fragt bange: «Stehen wir an einem Wendepunkt?»

Einige Länder haben den Wendepunkt bereits hinter sich. So sind die Preise in Australien und Neuseeland gefallen, in Schweden schon um 14 Prozent. Kanada hat 25 Jahre lang damit gelebt, dass die Preise nahezu ohne Unterbruch immer höher stiegen. Nun sind die Preise ab dem Höhepunkt um 10 Prozent gesunken.

Das Magazin «The Economist» fasst die Aussichten so zusammen: «Nach Jahren des schwindelerregenden Wachstums beginnen die Immobilienpreise in der ganzen reichen Welt zu fallen.»

Es wird auf Saron-Hypotheken ausgewichen

Die Zinsen sind gestiegen, was die die Zinskosten theoretisch erhöhen sollte – Nachfrage und Preise sinken. Aber viele Hypothekarschuldner wussten einen Ausweg. Sie gaben Festhypotheken auf, die hohe Zinsen haben, und wichen aus auf günstigere Saron-Hypotheken. Dort sind die Zinsen gebunden an den Geldmarkt – und weniger stark gestiegen.

Teurer, teurer, teurer: Der Traum vom Einfamilienhaus ist für viele unerreichbar geworden Manuel Geisser/Imago

Es gab einen «Run» auf Saron-Hypotheken, so die Raiffeisenbank. Erstmals überhaupt seien mehr abgeschlossen worden als Festhypotheken. Das hat auch die Schweizerische Nationalbank festgestellt. Ihr Vizedirektor Martin Schlegel nannte das Ausweichen auf Saron-Hypotheken als mögliche Erklärung dafür, dass «die Zinsentwicklung bisher wenig Auswirkungen hatte auf das Wachstum am Hypothekar- und Immobilienmarkt».

95 Milliarden Franken werden vererbt

«Der Mittelstand ist nicht mehr eigentumsfähig», sagte Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisenbank, kürzlich zur NZZ. Aber irgendwie werden doch ständig Eigenheime gekauft – auch von Jungen. Die Käufer von Einfamilienhäusern sind durchschnittlich 39 Jahre jung, jene von Eigentumswohnungen noch 48 Jahre.

Die einfache Erklärung: Viele haben das Geld geerbt.

Der Geldfluss von Alt zu Jung ist stark angeschwollen. Raiffeisen zitiert Schätzungen der Universität Lausanne, wonach es 1999 noch 36 Milliarden Franken waren, die vererbt oder als Erbvorbezüge weitergegeben worden sind. 2011 waren es schon 61 Milliarden, und im Jahr 2020 gar 95 Milliarden – also 2,5-mal so viel wie zwei Jahrzehnte zuvor.

So könne es noch sehr lange weitergehen, so Raiffeisen. Denn mit den Babyboomern erreiche nun die bisher reichste Generation der Schweizer Geschichte das Pensionsalter. Da würden noch viele Milliarden vererbt und noch viel höhere Preise bezahlt werden.

Die Statistik trügt, zumindest ein bisschen

Die Statistiken zu den Immobilienpreisen zeigen eine grössere Zunahme, als es sie wirklich gegeben hat. Das ist eine unerwünschte Nebenwirkung der Methoden, mit denen solche Statistiken gemacht werden.

Um zu erfassen, wie sich Preise über die Zeit verändern, werden Indexe erstellt. In diese fliessen echte Preise ein, die bei echten Verkäufen ausgehandelt wurden. Das Problem dabei: Die Qualität kann völlig unterschiedlich sein.

Angenommen, ein Index wird aus nur zwei Verkaufspreisen erstellt. Im ersten Jahr wird eine Hütte in einem Schattenloch verkauft, im zweiten Jahr eine Villa am Genfersee. Der Index zeigt eine enorme Preiszunahme.

Darum werden Hütten, Villen und alle sonstigen Eigenschaften von Eigenheimen statistisch «gleichgemacht» oder anders gesagt: «qualitätsbereinigt». Aus dem Preis für eine Hütte im Schattenloch wird hergeleitet, was der Käufer für ein Standard-Eigenheim bezahlt hätte. Dieser qualitätsbereinigte Preis wird im Index übernommen.

Problem gelöst – aber durch die Qualitätsbereinigung ist eben eine unerwünschte Nebenwirkung entstanden, durch welche der Index grössere Preissteigerungen anzeigt, als es sie wirklich gegeben hat.

Das ist geschehen, weil die Käufer auf die superteuren Preise reagiert haben. Sie sind ausgewichen auf Eigenheime von schlechterer Qualität – die dafür etwas billiger sind.

Das durchschnittliche Alter der verkauften Eigenheime sei merklich höher, der Zustand schlechter geworden, so Raiffeisen. Die Ausbaustandards sind älter, es hat zum Beispiel weniger Bade- oder Duschzimmer.

Der Traum von vielen: Wohnsiedlung Einfamilienhäuser Manuel Geisser/Imago

Die Qualitätsbereinigung hat also eine unerwünschte Nebenwirkung. Doch das Problem ist von «überschaubarer Grösse», so die Raiffeisenbank. «Es kann nur einen Teil des Rätsels lösen, warum die Preise auf derart hohem Niveau weiter ansteigen.»

Diese Grössenordnung lässt sich grob abschätzen, indem die rohen Verkaufszahlen angeschaut werden. Hier zeigt sich für Einfamilienhäuser, dass die Preise gegenüber 2015 um 34 Prozent angestiegen sind. Hingegen findet sich in den qualitätsbereinigten Zahlen eine Zunahme um 42 Prozent. Demnach wäre die wahre Preiszunahme gerade einmal um 8 Prozentpunkte überschätzt worden.

