Autokraten-Schock: Wo die Preise nun durch die Decke gehen

Inflation Autokraten-Schock: Wo die Preise in der Schweiz nun durch die Decke gehen Mit ihren Macht-Gelüsten lösen Chinas Xi Jinping in China und Russlands Wladimir Putin gleich einen doppelten Preis-Schub aus. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 02.06.2022, 08.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inflations-Treiber: die Präsidenten von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping. Keystone

«Autoritäre Regime sind schrecklich in allem», urteilt der Russland-Historiker Stephen Kotkin über Autokraten wie Wladimir Putin in Russland und Xi Jinping in China. Alles, was sie könnten, sei jedwede politische Gegner auszuschalten – sonst brächten sie nichts zu Stande.

Xi hat seinen Namen an eine sture Null-Covidpolitik gebunden, die unter der hyperansteckenden Omikron-Variante ständig neue Lockdowns erfordert. Putin hielt Wolodimir Selenski für einen «TV-Präsidenten». Doch nach drei Kriegsmonaten ist der nicht geflohen, verlangt ständig neue Waffen und handelt so gemäss seinem berühmten Ausspruch, der jedoch nie bestätigt wurde:

«Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit; ich brauche Munition.»

Der Westen muss mit diesen beiden Autokraten zurechtkommen: Xi in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, Putin in einem der wichtigsten Länder für Rohstoffexporte. Putin hat mit seinem Krieg weltweit die Energiepreise hochschiessen lassen; Xis ständige Lockdowns legen globale Lieferketten lahm, was Güter verteuert und verknappt. Es ist ein doppelter Preisschock, man könnte von Autokraten-Schocks sprechen.

Wen diese treffen und welche Ausmasse sie annehmen, dazu gab es diese Woche neue Inflationszahlen zur Schweiz, Deutschland und zu Europa. Eine heute veröffentlichte Studie der Credit gelangt zur dramatisch formulierten Schlussfolgerung:

«Es gibt für Mieterinnen und Mieter kein Entrinnen vor höheren Nebenkosten.»

Regelrecht explodierte Preise

Die Grosshandelspreise für Heizöl, Erdgas und Strom seien «regelrecht explodiert», so die CS-Ökonomen. Heizöl kostete Ende April etwa 76 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, beim Erdgas sind es 354 Prozent mehr, und beim Strom über 200 Prozent. Diese Schockwellen erreichen über kurz oder lang die Mietwohnungen, weshalb die Ökonomen der Credit Suisse eben schreiben: «Es gibt kein Entrinnen». Schnell geht es bei Gas und Heizöl: Die gestiegenen Grosshandelspreise schlagen dieses Jahr durch auf die Nebenkosten, wovon rund 60 Prozent aller Wohnungen betroffen sein werden. Ihre Heizkosten werden dieses Jahr um 38 Prozent höher ausfallen. Für eine durchschnittliche Wohnung müssen dann gut 530 Franken mehr bezahlt werden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für grössere Wohnungen werden entsprechend höhere Mehrkosten anfallen. Der Schweizer Mieterverband schreibt darum in einer Medienmitteilung, die Nebenkosten-Rechnungen könnten sich um bis zu 1200 Franken erhöhen, warnt zugleich vor einer «Energiearmut» und verlangt Hilfe von Bundesbern.

Beim Strom geht alles träger. Die Belieferung privater Haushalte unterliegt einer engen staatlichen Regulierung, weshalb die Stromversorger schon vor August 2021 der Regulierungsbehörde Elcom ihre Preise für 2022 durchgeben mussten. Damals waren die Grosshandels-Preise noch nicht durch die Decke gegangen. Wer mit einer Wärmepumpe heizt, hat es also gut dieses Jahr. Den Berechnungen der CS zufolge steigen die Kosten nur um 3 Prozent – oder 20 Franken. Doch dabei bleibt es nicht.

2023 wirkt sich Putins Invasion auch auf die Schweizer Strompreise aus. Das zeigt eine Umfrage des Verbands der Elektrizitätsunternehmen. Demnach glaubt die Hälfte der Unternehmen, im nächsten Jahr die Preise erhöhen zu müssen – im Schnitt um 20 Prozent. Für einen Haushalt mit fünf Zimmern wären das Mehrkosten von 180 Franken. Grosse Gastrobetriebe oder Bäckereien müssten 6000 Franken mehr auslegen. Heute wird sich noch die Elcom selbst äussern zu den wahrscheinlichen Mehrkosten.

Die Kausalkette von Putins Krieg zu Mieterinnen und Mietern geht so: Putin greift die Ukraine an, aus imperialen Grossmacht-Ansprüchen und vermutlich schierer Gier nach Bereicherung. Der Westen ergreift Sanktionen, um ihn einen Preis für seine Aggression zahlen zu lassen und ihm die Waffen für weiteres Massenmorden in der Ukraine zu verwehren. Welche Verbrechen seine Armee begeht, zeigten erst diese Woche wieder neu entdeckte Massengräber nahe der ukrainischen Stadt Bucha.

Riesiges Massengrab bei Mariupol: 22’000 tote Einwohner befürchtet. CH Media Video Unit / Katja Jeggli

Mit dem Krieg und den Sanktionen entfallen auf dem Weltmarkt die Exporte von Russland und der Ukraine, zwei der zuvor global grössten Rohstoff-Lieferanten. An den Weltmärkten entstehen Knappheiten, die Händlerinnen und Händler nehmen weitere Knappheiten vorweg und es geschieht, was die CS-Ökonomen eben beschreiben als «regelrechte Explosion der Grosshandelspreise», die dann die Mieter erreichen.

Schweizer Inflation so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr

2,9 Prozent im Monat Mai – so viel beträgt die Inflation nun schon in der Schweiz, wenn man die Preise mit dem Vorjahr vergleicht. Das zeigt der neue Landesindex für Konsumentenpreise, der heute veröffentlicht wurde. Demnach muss man in der Schweiz nun schon 14 Jahre zurückgehen, um noch höhere Inflationsraten zu finden. Im Sommer 2008 lag die Inflation kurzzeitig bei 3,1 Prozent. Der grosse Inflationstreiber ist wiederum die Energie, die sich insgesamt um 24 Prozent verteuert hat. Gas kostete im Mai rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr, Heizöl gar 82 Prozent. Und wiederum müssen Autofahrer und Autofahrerinnen mehr auslegen müssen für ihren Treibstoff und zwar 27 Prozent.

Deutschland mit der höchsten Inflation seit 50 Jahren

Für die Eurozone wurde diese Woche eine Inflationsrate von 8,1 Prozent vermeldet. Um so viel sind die Preise im Mai gestiegen, wenn man sie mit dem Vorjahresmonat vergleicht. Eine solch hohe Inflation hat die Eurozone in ihrer gut 20-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. In Deutschland gingen die Preise im Mai schon um durchschnittlich 7,9 Prozent in die Höhe – so schnell wie zuletzt vor 50 Jahren, inmitten der globalen Erdölkrise. So lautete eine erste Schätzung des Deutschen Statistischen Amtes. Und in Deutschland schiessen nicht allein die Energiepreise in die Höhe, um 38 Prozent. Auch Lebensmittel sind teurer geworden, um ungewöhnlich hohe 11 Prozent.

Es ist ein Doppelschlag, der in Deutschland die Preise hochtreibt – und vom deutschen Statistikamt klar benannt wird. Der Krieg in der Ukraine habe die Energiepreise merklich ansteigen lassen, was wieder die Inflationsrate «erheblich beeinflusse». Und als zweiten Schlag nennt das Statistikamt sie «die preistreibenden Effekte unterbrochener Lieferketten in Folge der Coronapandemien», womit aktuell vor allem China gemeint ist, wo Schanghai erst gerade aus einem zwei-monatigen Lockdown entlassen wurde.

Xis unerbittliches Festhalten an der Null-Covid-Strategie erklärt der britische «Economist» mit «ideologischem Eifer». Xi wolle beweisen, dass sein China dem Westen überlegen ist. Also übernimmt China keine westlichen Impfstoffe, auch wenn gerade die ältere Bevölkerung nur schlecht geschützt ist. Also zieht Xi seine harte Null-Covid-Politik durch, auch wenn sie ständig neue Lockdowns erfordert. In Europa und in der Schweiz wird dieser «ideologische Eifer» erlebt in Form von höheren Preisen und in Knappheiten. Was die «New York Times» beschreibt als «Ende des Überflusses» und der Verkäufer in einem Schweizer Laden für Bürodrucker:

«Man muss kaufen, was gerade verfügbar ist; man kann nicht mehr genau das haben, was man will – oder man muss lange warten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen