Inflation: Zwei Drittel der Cafés und Restaurants erhöhen Preise

Inflation Das hat es noch nie gegeben: Zwei Drittel aller Cafés und Restaurants erhöhen ihre Preise – das wird teurer Kostenexplosion in der Gastronomie: Was die Folge davon ist, zeigt eine neue Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Niklaus Vontobel 10 Kommentare 16.11.2022, 05.00 Uhr

Dürfte bald mehr kosten: der Café crème. Georgios Kefalas/Keystone

Sie reicht zurück bis ins Jahr 2009, die Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Doch so etwas hat es noch nicht gegeben in der Gastronomie. Fast zwei Drittel aller befragten Gastrobetriebe – 63,8 Prozent, um genau zu sein – wollen ihre Preise schon bald erhöhen, nämlich in den nächsten drei Monaten.

Die Umfrage fand im Oktober statt, total 4500 Unternehmen haben teilgenommen. Im Vorjahresvergleich zeigt sich eine enorme Verstärkung des Preisauftriebs: Noch vor einem Jahr wollten erst rund 18 Prozent der Gastrobetriebe ihre Preise heraufsetzen. Heute sind es über dreimal mehr!

Damit hebt sich die Gastronomie von den anderen Wirtschaftsbereichen ab. Wie die KOF-Umfrage zeigt, findet sich nirgends sonst ein höherer Anteil an Unternehmen, der mit den Preisen hochgehen will.

Teurer werden dürfte so ziemlich alles, vom Café crème mit Gipfeli bis zum Schnitzel mit Pommes frites, das Menü 1 genauso wie das Menü 2. Das gebiete die wirtschaftliche Notwendigkeit, erklärt Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands.

«Nur, wenn auch die Bestseller der Gastronomie teurer werden, kann die Kostenexplosion aufgefangen werden.»

So ziemlich alles sei teurer geworden, was die Branche brauche, um ihre Dienstleistungen zu erbringen: die Mitarbeitenden, weil es an Fachkräften mangelt; die Energie, infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine; und ebenfalls als Kriegsfolge sonstige Vorprodukte wie Speiseöl, Gemüse, Fleisch oder Getreidemehl.

Die Preisaufschläge in der Gastronomie dürften sich total auf durchschnittlich 5 bis 10 Prozent belaufen, schätzt Ebneter. Einige hätten schon stattgefunden, andere seien noch in Vorbereitung. Für den Café crème zum Beispiel werde man total 30 bis 40 Rappen mehr zahlen müssen: Ein Gastronom habe schon um 20 Rappen aufgeschlagen, nun kämen nochmals 10 bis 20 Rappen dazu. Bei der letzten Erhebung des Verbands Cafetier Suisse kostete ein Café crème im landesweiten Durchschnitt noch 4.30 Franken.

Ohne deutliche Preiserhöhungen würden die meisten Gastrobetriebe auf einmal Verluste erwirtschaften, argumentiert Ebneter. Die Gewinnmargen seien schon in guten Zeiten dünn. Ohne höhere Verkaufspreise gehe die Rechnung endgültig nicht mehr auf.

Wie die Kundschaft reagieren werde – das müsse man abwarten, sagt Ebneter. Manche könnten auf tiefere Preissegmente ausweichen, auf Wein oder ein Dessert verzichten, lieber das billigere Menü wählen. Doch alles in allem werde ein Preisaufschlag von 5 bis 10 Prozent von der Kundschaft wohl akzeptiert, glaubt Ebneter.

«Das ist noch durchsetzbar, die Leute sehen ja, dass rundherum alles teurer wird.»

Nicht mehr machbar wird es hingegen für jene Betriebe, die eigentlich doppelt so hohe Preisaufschläge vornehmen müssten – also nicht um 5 bis 10 Prozent, sondern gleich 10 bis 20 Prozent. Vor diesem Problem stünden all jene Betriebe, die sich in den freien Strommarkt gewagt hätten und die für ihren Strom nun achtmal bis 15-mal so viel zahlen müssen wie zuvor. Ihre Kosten steigen dermassen an, dass es zum Beispiel nicht reichen würde, wenn sie beim Café um 30 Rappen aufschlagen. Es müssten gleich 60 Rappen mehr sein oder 80 Rappen. Ebneter ist sich sicher: «Solche Aufschläge lassen sich am Markt nicht durchsetzen.»

Wobei es auch sonst in nahezu allen Wirtschaftsbereichen eine sehr starke Tendenz zu Preiserhöhungen gebe, wie die KOF festhält. In der Beherbergung zum Beispiel will fast die Hälfte aller Betriebe höhere Preise verlangen, genau sind es 47 Prozent. Doch die Gastronomie kommt auf den höchsten Wert.

Gastronomie als Branche der Extreme

Damit zeigt sich die Gastronomie abermals als Branche der Extreme wie so oft in den letzten Jahren. In der Coronakrise fand hier der grösste Stellenabbau statt. Über 30'000 Jobs gingen verloren. Die Statistiken reichen zurück bis ins Jahr 1991, doch ein solcher Jobeinbruch findet sich kein zweites Mal. Ab Herbst 2021 folgte jedoch ein besonders kräftiger Aufbau von Jobs.

Denn nach der Coronakrise hat überraschend sogleich ein Boom eingesetzt, weshalb plötzlich die gesamte Wirtschaft unter einem enormen Fachkräftemangel leidet. Abermals gehört die Gastronomie zu den am schwersten betroffenen Branchen.

Und in der aktuellen, laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund, «aussergewöhnlichen» Lohnrunde wird abermals in der Gastronomie die Zunahme am grössten sein. Sie wird laut KOF-Umfrage durchschnittlich 4,1 Prozent betragen – und damit knapp doppelt so viel wie in der Gesamtwirtschaft. Sie neigt seit einiger Zeit zu Extremen, die Gastronomie in der Schweiz.

10 Kommentare Markus Krebs vor etwa 3 Stunden 10 Empfehlungen Je höher die Preise, je weniger wird konsumiert. Ob das ende Monat aufgehen wird - ich bezweifle es. Früher haben wir nach dem auswärtigen Essen immer noch einen Kaffee genommen. 3 Franken fanden wir fair. Heutzutage trinken wir den Kaffee nach dem Essen im Restaurant Zuhause, weil wir eine Marge von 1000% für etwas heisses Wasser und Kaffeepulver nicht mehr akzeptieren. Ich behaupte: ein Wirt hätte mit einem Kaffeeangebot von Fr. 3 anstelle von Fr. 5.50 ende Monat mehr in der Kasse, weil er mehr Kaffee verkaufen würde. 10 Empfehlungen lieselotte schiesser vor etwa 2 Stunden 6 Empfehlungen Ohne staatliche Unterstützung an Betriebe, die wegen der Pandemie zeitweise schliessen mussten, hätten doch viele längst pleite gemacht. Ohne die "Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit" hätten die doch keine Überlebenschance gehabt. Aber vermutlich meinen Sie ja, die pandemiebedingten vorübergehenden Schliessungen und die Zertifikatpflicht hätten nicht verlangt werden dürfen. Ruhig überfüllte Spitäler, denen wegen Überlastung das Personal fehlt, und Infizierte, die nicht behandelt werden können und deshalb in Lebensgefahr kommen, als Umsatzeinbussen in den Beizen? Das sind merkwürdige Prioritäten. 6 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen