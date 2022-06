Teuerungs-Schub: Gewerkschaften fordern bis 5 Prozent mehr Lohn!

Inflation Teuerungsschub und höhere Krankenkassenprämien: Gewerkschaften fordern bis zu 5 Prozent mehr Lohn Die Jahresteuerung ist in der Schweiz auf ungeahnte Höhen gestiegen: 2,9 Prozent. Die Gewerkschaften wittern die Chancen, nun Lohnerhöhungen in historischem Ausmass durchzusetzen. Patrik Müller Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Steigende Inflation: Für die Schweiz ist sie mit 2,9 Prozent zurzeit ungewöhnlich hoch. Getty

Jüngere Menschen wissen gar nicht mehr, was das ist: Inflation? Teuerungsausgleich? Dass Geld deutlich an Wert verliert, wissen viele höchstens aus dem Geschichtsunterricht. Doch jetzt ist das totgeglaubte Schreckgespenst zurück. Die Jahresteuerung beträgt im Euro-Raum 8 Prozent, ebenso in den USA. Niemand hätte das noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten. In Amerika haben der Notenbankchef und die Finanzministerin öffentlich zugegeben, dass sie die Inflation unterschätzt haben. Bereits fragen Ökonomen: Wird die 10 Prozent-Marke geknackt?

In der Schweiz wirkt die Inflation von 2,9 Prozent vergleichsweise bescheiden. Doch für hiesige Verhältnisse ist sie beunruhigend hoch. Wie die Grafik zeigt, muss man fast drei Jahrzehnte zurückgehen, um einen noch höheren Anstieg der Konsumentenpreise zu sehen:

Es liegt nahe, dass die Gewerkschaften vor diesem Hintergrund rekordverdächtige Lohnforderungen erwägen. Gemäss Informationen von CH Media ist bei den führenden Gewerkschaften eine Diskussion in Gang, wie «sportlich» die Forderung formuliert werden soll. So artikuliert es ein Beteiligter. Nach den Sommerferien tritt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB dann traditionell mit einer Zahl an die Öffentlichkeit, die grossen Einfluss auf die Verhandlungen der Sozialpartner hat.

Die Inflation ist nicht das einzige Argument für mehr Lohn

Es gebe intern Stimmen, so heisst es, die mit einer Zahl von 4 oder gar 5 Prozent ins Rennen steigen wollten. Denn ins Gewicht falle nicht nur die aktuelle Inflation, sondern auch die Entwicklung der Produktivität der letzten Jahre, die sich nicht angemessen auf die Löhne ausgewirkt hätten. Der Beteiligte bringt es auf die Formel: «Inflation + Nachholbedarf = 5 Prozent».

Gewerkschaftsökonom Daniel Lampart: Teuerungsausgleich allein reicht nicht. Peter Klaunzer / Keystone

SGB-Chefökonom Daniel Lampart will sich noch nicht auf eine Zahl festlegen. Was für ihn aber jetzt schon klar ist: «Es braucht auf jeden Fall einen ‹Teuerungsausgleich plus›.» Es werde nicht reichen, den Arbeitnehmenden die Inflation auszugleichen, nötig sei ein Zusatz obendrauf.

Der SGB hat die Jahresprognose für die Teuerung eben nach oben korrigiert, auf 2,7 Prozent. Das heisst: Die untere Bandbreite der gewerkschaftlichen Lohnforderung wird bei mindestens 3 Prozent liegen.

Dass die «Kampf-Zahl» auch deutlich darüber liegen könnte, lässt sich aus Lamparts Ergänzung schliessen, wonach «mehrere Faktoren zusammenkommen, wie in diesem Ausmass kaum je zuvor». Nebst den höheren Konsumentenpreisen seien das die Krankenkassenprämien, die gemäss Branchenexperten um mindestens 5 Prozent ansteigen dürften. Darüber hinaus steht per Anfang 2023 eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung um 0,4 Prozentpunkte an. Dies für den Fall, dass das Volk im September die Altersreform «AHV 21» annimmt, die nicht nur zur viel diskutierten Angleichung des Rentenalters führt, sondern auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer beinhaltet, was die Konsumentinnen und Konsumenten 1,4 Milliarden Franken kosten würde.

«Erhalt der Kaufkraft»: Das wird wohl zum zentralen Begriff im Lohnherbst, so wie es im französischen Präsidentschaftswahlkampf bereits zum Top-Thema geworden war. Selbst SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der nicht im Verdacht steht, den Gewerkschaften nahezustehen, hat am Wochenende die Bedeutung der Lohnverhandlungen erwähnt.

Einigung im Gastgewerbe: Teuerung plus Lohnzuschlag

Zumindest im Gastgewerbe konnten die Gewerkschaften am Mittwoch einen ersten Erfolg vermelden. Sie haben sich mit den Arbeitgeber-Verbänden darauf geeinigt, 2023 allen Angestellten die Teuerung auszugleichen und den meisten darüber hinaus noch einen Zuschlag zu geben. Mitarbeitende mit Fähigkeitszeugnis beispielsweise, die bisher einen Mindestlohn von 4200 Franken haben, bekommen zusätzlich zum Teuerungsausgleich noch 40 Franken pro Monat. Das entspricht einer Nominallohnerhöhung von rund 4 Prozent.

SGB-Chefökonom Lampart bringt nebst den Löhnen zudem die Renten ins Spiel. 2023 drohe «nach unserer Lesart» eine unschöne Premiere: Erstmals werde bei den AHV-Renten womöglich nicht mal die Teuerung ausgeglichen. Die Rentenanpassung basiert auf einem Mischindex, der dem Durchschnitt von Lohn- und Preisentwicklung entspricht. Da die Löhne hinterher hinkten, betont Lampart, werde dieser Mischindex nun runtergezogen - was bei den Rentenberechtigten zu Kaufkraftverlusten führe.

