US-Notenbank Fed erhöht Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte

Inflation US-Notenbank hebt Leitzins erneut stark an Die Inflation in den USA ist hartnäckig. Seit Monaten versucht die Fed, mit ungewöhnlich grossen Zinsschritten gegen sie vorzugehen. Dabei ist der durchschlagende Erfolg bisher ausgeblieben. Deshalb setzt die Zentralbank erst mal auf: weiter so. 02.11.2022, 19.09 Uhr

US-Notenbankchef Jerome Powell dreht weiter an der Zinsschraube. Bild: Jim Lo Scalzo / EPA

Die amerikanische Notenbank erhöht im Kampf gegen die steigenden Preise ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Es ist die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit dreht die Fed weiter an der Zinsschraube und setzt ihren Kampf gegen die Inflation fort. Sie deutete aber gleichzeitig für die Zukunft kleinere Zinsschritte an.