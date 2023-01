Interpharma: Schweiz braucht Einigung mit Europa

Interpharma Warnruf der Pharmaindustrie: «Einigt sich die Schweiz nicht mit Europa, könnte es ungemütlich werden» Der Interessensverband der Pharmaindustrie warnt vor negativen Folgen für den Wohlstand in der Schweiz, den Forschungsplatz und für die Beschäftigten. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 09.01.2023, 12.27 Uhr

Tabletten für alle: Die Pharmaindustrie streicht ihre bedeutende Rolle hervor – für Patientinnen und Patienten, aber auch für den Schweizer Wirtschaftsstandort. Martin Ruetschi/KEYSTONE

Steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist offensichtlich die Hoffnung von Interpharma. Jedenfalls nutzte der Interessenverband der Schweizer Pharmaindustrie sein Jahresmediengespräch am Montag für die wiederholte Platzierung seiner zwei Hauptbotschaften respektive seiner zwei Hauptwünsche: die Klärung der Beziehungen mit der EU und der Aufbau eines Datenökosystems im Gesundheitswesen. Denn mit beidem tut sich die Schweiz schwer.

Bei der Forderung nach mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen ortet Interpharma-Chef René Buholzer «immerhin gewisse Fortschritte». So habe der Ständerat im Dezember der Motion zur Schaffung eines «Rahmengesetzes für die Sekundärnutzung von Daten» zugestimmt. «Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt.» Bis die gesetzlichen Grundlagen erarbeitet sind, dürfte es aber noch eine Weile dauern.

Die schwierige Europa-Frage

Schwieriger ist die Situation beim EU-Dossier. Während sich beim Dialog zwischen Bern und Brüssel nicht viel tut, arbeiten die EU-Beamten fleissig weiter an der Überarbeitung der europäischen Arzneimittelvorschriften. Allfällige Anpassungen hätten dann auch Folgen für die Vorgaben bei den technischen Handelshemmnissen. Und das wiederum würde das entsprechende Abkommen mit der Schweiz massiv entwerten, sollte sich die EU weiterhin weigern, dieses zu überarbeiten.

Wenn es die Schweiz nicht schaffe, ihr Verhältnis mit der EU zu klären und das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse zu aktualisieren, dann «könnte es ungemütlich werden», sagte Interpharma-Präsident Jörg-Michael Rupp, der hauptberuflich für Roche arbeitet.

Die Uhr läuft, die Schweiz hat zur Lösung dieses Problems noch bis schätzungsweise 2026 Zeit. «Bis dann muss das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU im Pharmabereich aufdatiert werden», ergänzt Buholzer. Ansonsten drohten der Schweiz um 2026 wieder technische Handelshemmnisse. «Die Pharmafirmen verlören ihren guten Marktzugang und der Produktionsstandort Schweiz würde an Wettbewerbsfähigkeit einbüssen.»

100-Milliarden-Exportmarke übertroffen

Um das drohende Ausmass an Ungemütlichkeit zu unterstreichen, hob Buholzer die wirtschaftliche Bedeutung seiner Branche für den hiesigen Wirtschaftsstandort und für «den Wohlstand in der Schweiz» hervor. Die Pharmabranche, die hierzulande gut 46'000 Personen beschäftigt, hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von über 100 Milliarden Franken exportiert, wobei knapp die Hälfte in EU-Länder ging.

Die Blockade beim EU-Dossier hat nebst dem drohenden Problem rund um die technischen Handelshemmnisse noch eine zweite für die Pharmabranche unliebsame Konsequenz: der Ausschluss der Schweiz aus EU-Forschungsprogramm Horizon Europe. Das sei für die forschungsintensive Branche besonders schmerzhaft, hält Interpharma fest. In der Tat ist die Pharmaindustrie mit einem Anteil von 37 Prozent an den privaten Forschungsausgaben in der Schweiz von knapp 17 Milliarden Franken jene Branche, die am meisten in die Forschung investiert.

Interpharma-Chef René Buholzer. Rainer Wolfsberger

