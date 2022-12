Swisspower-Chef Kaufmann: Mehr Geld vom Bund für Biogas

Interview «Der Bau der Energieinfrastruktur der Zukunft ist so herausfordernd wie ein paar Neat zusammen!» Der Chef der Stadtwerke-Allianz Swisspower, Ronny Kaufmann, kritisiert die passive Rolle des Bundes in der Energiepolitik und fordert mehr Engagement und mehr Geld – etwa zum Bau von Biogasanlagen. Und er sagt, wieso Albert Rösti jetzt der richtige Energieminister ist. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz gibt es heute zu wenig Biogasanlagen. Jochen Tack/Imago

Trotz all der schönen Worte: Beim Ausbau der erneuerbaren Energien geht's nur langsam vorwärts. Bei den Stadtwerken ist der Anteil innert vier Jahren gerade mal von 37 auf 40 Prozent gestiegen, wie der neuste Masterplan-Report Ihrer Stadtwerke-Allianz Swisspower zeigt. Ist das nicht ernüchternd?

Ronny Kaufmann: Bei den Stadtwerken liegt der Anteil der erneuerbaren Energien deutlich über dem Schweizer Schnitt – beim Strom, bei der Fernwärme und auch beim Gas. Aber natürlich: Auch wir müssen schneller werden und nochmals deutlich zulegen.

Woran liegt es denn, dass es nur langsam vorwärtsgeht?

Wir sollten differenzieren: Beim Strom sind die Swisspower-Stadtwerke mit einem Anteil von 92 Prozent schon sehr weit, und bei der Fernwärme sind wir gut unterwegs. Der Anteil der Erneuerbaren beträgt hier immerhin schon 65 Prozent. Falls wir in diesem Tempo weiterfahren können, dann kommt es gut. Die Städte sind beim Thema Fernwärme echte Innovationslabors.

Swisspower-Chef Ronny Kaufmann fordert mehr Engagement und Geld vom Bund. Monika Flueckiger/Swisspower

Das Problem ist das Gas.

In der Tat: Wir hätten schon viel früher mit der Herstellung von Biogas anfangen sollen, das bei der Vergärung von Biomasse entsteht, oder auch mit der Produktion von synthetischem Gas. Da hat die Schweiz geschlafen. Leider hat die Politik hier die Dringlichkeit nicht erkennen wollen. Es ist zynisch, dass wir das erst angesichts einer drohenden Gasmangellage erkennen.

Müssen Sie sich da nicht selber an der Nase nehmen? Ihre Stadtwerke hätten ja Biogasanlagen aufbauen können.

Der Bau von Biogasanlagen hat sich kommerziell nicht gerechnet. Und deshalb hat es niemand gemacht.

Hätten die Städte mit Blick auf die Versorgungssicherheit mehr machen müssen, schliesslich haben sie jahrelang auch gut verdient mit ihren Stadtwerken?

Nein. Die Gemeinden und Kantone können den Umbau der Schweizer Energieinfrastrukturen nicht allein stemmen, hier muss der Bund eine tragende Rolle übernehmen. Er muss mehr Geld bereitstellen und bei der Planung eine aktive Rolle spielen. Die Neat wäre nicht gebaut worden, wenn wir das der Gemeinde Altdorf und dem Kanton Tessin überlassen hätten. Und der Bau der Energieinfrastruktur der Zukunft ist so herausfordernd wie ein paar Neat zusammen!

Die rechtliche Situation ist aber klar: Zuständig für die Energieversorgung der Schweiz sind nun mal die Kantone und die Gemeinden.

Diese Rollenverteilung ist nicht zukunftstauglich. So wird das nie funktionieren. Es braucht einen Paradigmenwechsel: Die heutige Aufgabenverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden ist nicht mehr zeitgemäss, wenn es um die Sicherstellung der künftigen Versorgungssicherheit geht. Der Bund sollte nicht nur aktiv werden, wenn er aufräumen muss – also nicht nur dann, wenn er in einer Notfallübung einen Schutzschirm für Grosskonzerne aufspannen oder im aargauischen Birr ein Notkraftwerk bauen muss.

Das wäre aber eine ziemliche Neuordnung.

In der Theorie vielleicht. Faktisch ist der Bund mit der Bereitstellung der Wasserkraftreserve und dem Notkraftwerk in Birr schon heute Besitzer von Energieinfrastrukturen.

Das sind doch Notfallpläne.

Klar, aber sie zeigen auf, dass die heutigen kommunalen und kantonalen Systemgrenzen nicht mehr reichen – und es ist nicht das erste Mal, dass diese erweitert werden. Historisch gesehen waren es die Städte und Ortschaften, welche für die Energieversorgung verantwortlich waren. Als das nicht mehr reichte, traten die Kantone auf den Plan und bauten die grossen Staumauern in den Bergen. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt angelangt, der einen Sprung auf die nächste Ebene erforderlich macht. Der Bund muss sich für die Energieversorgungssicherheit zuständig fühlen – und er muss sich mit mehr Geld und mit eigenen Projekten hier engagieren. So, wie er es jetzt in Birr macht.

Birr kostet fast eine halbe Milliarde. Und das für nur gerade drei Jahre.

Das ist Wahnsinn! Stellen wir uns vor, was wir alles hätten bauen können für so viel Geld. Und das nicht nur für drei Jahre. Aber Birr war jetzt, auf die Schnelle, die einzig umsetzbare Lösung. Doch Birr darf sich nicht mehr wiederholen. Deshalb müssen wir jetzt an die Zeit nach 2026 denken und mit der Planung anfangen, wie wir Birr ablösen wollen. Sonst ist es dann wieder zu spät.

Teurer Notfallplan: Im aargauischen Birr werden mobile Ölturbinen eingerichtet, die ab Februar 2023 einsatzbereit sein sollen. Michael Buholzer/Keystone

Was ist Ihr Vorschlag?

Wir müssen endlich mit dem Bau von sogenannten WKK-Anlagen starten, das heisst mit dem Bau von Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen.

Auch WKK-Anlagen brauchen Gas.

Ja, natürlich. Aber immerhin haben WKK-Anlagen einen sehr hohen Wirkungsgrad, sprich: Es geht – anders als bei den geplanten Spitzenlast-Gaskraftwerken oder Ölkraftwerken – kaum Energie verloren, weil WKK-Anlagen Strom und Wärme erzeugen. Mit WKK können wir die Winterlücke schliessen und gleichzeitig auf den Bau der Reserve-Gaskraftwerke verzichten. Mittelfristig können wir dann die WKK-Anlagen mit erneuerbarem Gas betreiben. Deshalb ist der Ausbau der Biogasproduktionsanlagen so wichtig. Wir dürfen doch nicht von der Erdgasabhängigkeit von Russland in jene von Katar schlittern!

Und der Bund soll die Biogasanlagen zahlen?

Wir müssen die Investitionen jetzt tätigen, wenn wir die Versorgungssicherheit gewährleisten und die klimapolitischen Ziele erreichen wollen. Wir müssen das Erdgas durch erneuerbares Gas ersetzen, und das wird teurer. Der Markt wird es nicht lösen. Deshalb muss der Bund hier mitzahlen, und wir haben hier eine kreative Idee.

Welche?

Wenn wir heute im Ausland Biogas kaufen und importieren, dann zahlen wir – nebst den Transportkapazitäten bis in die Schweiz – erstens einen höheren Biogaspreis und zweitens, beim Import in die Schweiz, CO 2 -Abgaben. Und zwar genau gleich, als hätten wir normales Erdgas gekauft. Also bezahlen wir den Aufpreis für das Biogas eigentlich zweimal. Pro Jahr summiert sich die CO 2 -Abgabe auf Biogas bei allen Schweizer Biogasimporteuren auf gut 40 Millionen Franken. Der Bund könnte jetzt diese 40 Millionen Franken zweckgebunden in den Bau Schweizer Biogasanlagen investieren. Davon würden alle profitieren.

Swisspower will auch Fördergelder für den WKK-Ausbau. Aber der Ständerat hat jüngst mit 21 zu 20 Stimmen bei der Beratung des Stromversorgungsgesetzes den WKK den Zugang zum Fördertopf verwehrt.

Wir hoffen jetzt, dass der Nationalrat dies anders sieht.

Verantwortlich für die Energiepolitik des Bundes im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) ist neu Albert Rösti. Was wünschen Sie sich von ihm?

Ich finde es gut, dass ein Bergler das Uvek übernimmt.

Wieso denn das?

Berge sind unser Kern-Asset in der Stromproduktion: Die grosse Wasserkraft ist in den Bergen, die neu zu bauenden alpinen Solarstromanlagen sind in den Bergen. Das sind unsere zwei grossen Hebel.

Und dafür braucht es nach den zwei Mittellandvertreterinnen Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga nun einen Bergler?

Ohne Schulterschluss von Städten und Bergen, von Stadtwerken und Bergregionen werden wir den Umbau der Energieinfrastruktur nicht schaffen. Historisch war es auch schon so – vor 60 oder 80 Jahren: Damals wurde ein Pakt geschlossen zwischen Städten und Bergen. Und dieser Pakt muss jetzt erneuert werden.

Dieser Pakt, den Sie ansprechen, wird aber derzeit eher aufgelöst: Die Bergkantone freuen sich bereits jetzt auf die Zeit nach dem sogenannten «Heimfall» ihrer Wasserkraftwerke. Dann können sie diese selbst betreiben.

Das ist in der Tat ein Problem. Das führt nämlich dazu, dass die Stromfirmen nicht mehr in ihre Wasserkraftwerke in den Bergen investieren, weil sich das für sie nicht mehr lohnt. Deshalb sollten wir jetzt eine Debatte über diesen Heimfall führen.

Masterplan zum Umbau Vor zehn Jahren haben die Swisspower-Stadtwerke den «Masterplan 2050» unterzeichnet. Damit haben sie sich verpflichtet, ihre Kundinnen und Kunden bis 2050 mit CO 2 -neutraler und erneuerbarer Energie zu versorgen. Mit dem Masterplan-Monitoring misst Swisspower alle zwei Jahre die erzielten Erfolge und berichtet über die Realisierung von konkreten Projekten für die Energiewende. Die neusten Zahlen zeigen, dass der Anteil erneuerbarer Energien bei den Swisspower-Stadtwerken zuletzt auf 40 Prozent gestiegen ist. Beim Strom beträgt er 92 Prozent, bei der Fernwärme 65 Prozent und beim Gas 7 Prozent.

