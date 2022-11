Ex-Chef der Kitag- und Blue-Kinos: Philipp Täschler im Interview

Interview «Dumpingpreise sind nicht der richtige Weg»: Der Schweizer Mr. Kino über teure Tickets, Multiplexe – und Julia Roberts Philippe Täschler prägte die hiesige Kinolandschaft während 30 Jahren. Im Interview sagt er, wie die Branche gegenüber Netflix und Co. bestehen soll, was das Westschweizer Publikum auszeichnet – und was er von Fussball-WM-Spielen in Kinos hält. Benjamin Weinmann und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

«Ein Film allein kann die Kinobilanz nicht retten, aber er hilft», sagt der ehemalige Kinomanager Philippe Täschler über die grosse Hoffnung der Branche, die 3D-Blockbuster-Fortsetzung «Avatar: The Way of Water». Bild: 20th Century Studios/Roger Hofstetter

«Aladdin», «Kevin allein in New York» oder «Lethal Weapon 3»: So lauteten die Filmhits, als Philippe Täschler 1992 die Leitung der damals grössten Kinokette der Schweiz übernahm. 30 Jahre lang sollte er Chef der Kitag-Spielhäuser (kurz für Kino Theater AG) bleiben – drei Jahre auch unter der Leitung der Swisscom, welche die Kinos vor einigen Jahren übernahm und sie seit 2019 Blue nennt.

Unter Täschlers Führung wurden unter anderem die Multiplex-Kinos in Muri (BE), Emmen (LU), Winterthur (ZH) und Chur eröffnet. Viele Stadtkinos in Luzern, Basel oder Zürich wurden hingegen geschlossen. Und die Preise sind gestiegen. Dieses Jahr kam es zur Trennung mit der Swisscom. Im Interview nimmt der Zürcher Stellung.

Welchen Film haben Sie zuletzt im Kino gesehen?

Philippe Täschler: «Die Nachbarn von oben». Ein Schweizer Film, der mir sehr gut gefiel.

Sie waren während 30 Jahren Chef der lange Zeit schweizweit grössten Kinokette, der Kitag, die sich heute Blue Cinemas nennt und zur Swisscom gehört. Wie steht es um das Schweizer Kinowesen?

Auf der ganzen Welt leidet die Filmbranche. Es wurden wegen Corona viele grosse Produktionen verschoben, die den Weg erst später ins Kino schaffen werden. Das wird sich erst in etwa einem Jahr einpendeln. Wenn grosse Produktionen wie «Avatar: The Way of Water» ihre Starts im Kino haben, werden auch die Besucherströme wieder stimmen. Aber sind wir ehrlich: Es gab in der Vergangenheit auch viele Filme, für die man nicht ins Kino musste.

Zum Beispiel?

Während der Pandemie kamen sehr viele Fernsehfilme in die Kinos. Viele Streifen wurden zudem nicht wirklich mit Bezug auf das Zielpublikum beworben. Das Problem waren oftmals die fehlenden Geschichten und die grossen Blockbuster, die das Kino braucht. Es fehlte an subtilen intelligenten Storys. Aber man muss hierfür auch Verständnis aufbringen, wir alle wurden während der Pandemie mit Situationen konfrontiert, die das Kinogeschäft verständlicherweise in den Hintergrund drängten.

Was war für Sie denn der letzte grosse intelligente Blockbuster?

Sehr gut hat mir der neue «Spider-Man» gefallen. Der Film vermochte mich zu überraschen und war für alle Generationen Filmspass pur. Mein persönliches Highlight war «Top Gun: Maverick». Man musste das Original nicht kennen und der Film funktionierte trotzdem bei Jung und Alt hervorragend.

War für Täschler ein intelligenter Blockbuster: «Spider-Man: No Way Home». Bild: Matt Kennedy/AP

Das Monatsabo für einen Streamingdienst mit einer Fülle an Filmen kostet heute so viel wie ein Kinobillett!

Auf Netflix und Co. wie auch im Free-TV gibt es viele unterschiedliche Inhalte zu finden, für die es die grosse Leinwand nicht braucht. Umgekehrt funktionieren die meisten Fernsehinhalte auch nicht im Kino. Die Produktionsqualität ist auf jedes Filmformat abgestimmt. So sind die Produktionskosten bei einem Kinofilm höher als für die anderen Formate.

Der Durchschnittspreis eines Kinobilletts ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und beträgt heute 15.82 Franken. Bei Blue kostet ein normales Ticket heute zwischen 19 und 22 Franken. Das ist für viele schlicht zu teuer, gerade für Familien. Müsste die Branche nicht endlich wieder mit den Preisen runter?

Über die Preispolitik der einzelnen Kinos kann ich keine Auskunft geben. Doch es gibt bei allen Kinos diverse Rabattmodelle, Mitgliedervorteile, Kinderpreise und Familienangebote, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für rund zwei Stunden Unterhaltung bieten.

… aber es bleibt sehr teuer, gerade wenn man noch Popcorn kaufen will.

Teurer Kinospass: Popcorn. Bild: Marius Graf/fotolia

Vom Eintrittspreis bleibt dem Kino ungefähr 50 Prozent, die andere Hälfte erhält der Filmverleiher. Es braucht sehr viel, damit das Kinoerlebnis zu Stande kommt. Die Filmproduktionen sind kostenintensiv. Die Kinos unterhalten Gebäude mit grossen Räumen, moderner Technologie wie auch Heizungs- und Lüftungsanlagen. Zudem sind in der Schweiz die Löhne und Mieten massiv teurer. Doch das Erlebnis im Kino ist und bleibt einzigartig. Wo sitzt man mit so vielen Fremden zusammen, mit denen man zusammen alle Arten von Emotionen teilt und dies ohne Handy und Werbeunterbrechung?

Die Arena-Gruppe beweist, dass es mit tieferen Preisen ginge. In ihrem Basler Kino kostet ein normales Ticket 10 Franken, eines mit Arena Card 8 Franken. In anderen Städten wird man also abgezockt!

Basel liegt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Da liegt es auf der Hand, an die Grenzgänger zu appellieren. Arena ist dort mit einem Einführungsrabatt in den Markt eingetreten, den sie momentan beibehalten haben.

Startet am 14. Dezember in den Deutschschweizer Kinos: «Avatar: The Way of Water». Video: Youtube

Auch die Mitgliederpreise der Arena-Gruppe sind tiefer als bei Blue und Pathé.

Man muss genau hinschauen, welche Rabatte mit den Mitgliederkarten gewährt werden. Jede Kette hat ihre eigene Strategie. Aber nach 40 Jahren im Filmgeschäft kann ich sagen, dass Dumpingpreise fürs Filmgeschäft nicht der richtige Weg sind. Für grossartiges Kino braucht es grossartige Filme in bester Qualität.

Grosser Konkurrent aus Frankreich: Pathé ist im Gegensatz zu Blue sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz vertreten. Bild: Severin Bigler/BAD

Grégoire Schnegg, Ihr Nachfolger bei Blue, sagte in einem Interview mit der «Handelszeitung», ein Kino brauche sechs Säle, um rentabel betrieben werden zu können. Korrekt?

Es sind unterschiedlich Faktoren, die bei der Rentabilität eines Standortes eine Rolle spielen. Ein Beispiel: Das Kino Corso in Zürich hat vier Säle und ist rentabel. Andererseits gibt es Kinos, die wir auch schliessen mussten, mit zwei, sechs oder noch mehr Sälen, die sich nicht oder immer weniger rechnen. Es ist aber Tatsache, dass die Einspielmöglichkeiten ab sechs Sälen massiv steigen und die Kosteneffizienz durch die Grösse optimiert wird.

Lassen sich kleinere Innenstadtkinos wie das zu Blue gehörende Metropol in Zürich mit zwei Sälen noch rentabel betreiben?

Heute, nach Corona, sind alle Kinos noch nicht da, wo sie sein sollten. Blue hat aber Pläne, mit dem Metropol nicht nur eine gute Rendite zu erwirtschaften, sondern wieder an die Spitze der Top-Kinos in Zürich zu bringen.

Multiplexe zeigen ja heute nicht nur Filme. Sie haben oft auch eine Bowlingbahn oder eine Sportbar. Braucht es das wirklich?

Hohe Kosten: Kleinere Innenstadtkinos wie das Metropol der Swisscom haben es schwer. Bild: Severin Bigler/MAN

Auch Detailhändler führen heute oft noch ein Café in ihren Geschäften, um mit der Vielfalt die Attraktivität eines Standorts zu erhöhen. So ist das auch beim Kino. Sich einen Drink vor oder nach der Vorführung zu gönnen oder eine Runde zu bowlen oder Billard zu spielen, das belebt das Geschäft. Das ist im Ausland schon gang und gäbe. Bei uns in der Schweiz hält es jetzt Einzug.

Dennoch: Diese Strategie mit Multiplexen in der Agglomeration, wie in Muri bei Bern, erinnert stark an die USA. In der Schweiz findet das Kulturleben doch in den lebendigen Innenstädten statt!

Fakt ist nun mal, dass der Wohnraum in den Städten immer teurer wird. Viele Menschen, insbesondere Familien, leben in den Agglomerationen der Städte. Deshalb braucht es dort vermehrt Freizeitangebote. Zudem gibt es in Bern und auch anderen Schweizer Städten durchaus noch Kinos.

Bedauern Sie, dass Kinos aus den Innenstädten verschwinden?

Klar! Aber die Zeiten ändern sich nun mal.

Dennoch wollten Sie mit Blue vor einiger Zeit laut unseren Informationen ein Multiplex im Postparc-Gebäude beim Bahnhof Bern eröffnen …

Das ist schon über ein Jahrzehnt her, dieses Projekt scheiterte aus unterschiedlichen Gründen.

30 Jahre Kinobranche Philippe Täschler, Ex-Chef der Kitag- und Blue-Kinos Philippe Täschler (59) führte von 1992 bis 2019 als CEO die Kitag-Gruppe, ab 2019–2022 war er bei Blue für die Bereiche Kino und für das transaktionale Fernsehgeschäft verantwortlich. Er lebt in der Nähe von Zürich, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Heute arbeitet Täschler unter anderem als Berater und für die Firma Cinergy, zu der die Plattform Cineman.ch gehört.

Wie hat sich das Publikum in den letzten dreissig Jahren verändert?

Die Ansprüche nach Komfort sind zu Recht gestiegen. Mir tun die Leute leid, die früher während zwei Stunden in unbequemen Stühlen sitzen mussten. Heute bieten die meisten Kinos eine hohe Sitzqualität mit genügend Abstand.

Das kostet die Kinos mehr …

Natürlich! Investitionen in die Zukunft sind aber unumgänglich. Es gibt aber auch Entwicklungen, die sich meines Erachtens nicht positiv auf die Kinos ausgewirkt haben, nämlich die Digitalisierung, die die Anzahl der Filmkopien erhöht hat. Früher war die Anzahl physischer Filmrollen beschränkt und gewisse Filme wurden exklusiv in wenigen Kinos gezeigt.

So wie «Titanic» von 1997, die Nummer 1 in den Schweizer Kinocharts.

Genau. Diesen Hit zeigten wir ein Jahr lang, nur im Kino, «Il Postino» sogar noch länger. So was geht heute leider nicht mehr, weil die weitere Verwertung in den verschiedenen TV-Formaten ansteht.

War 1997 ein Strassenfeger: «Titanic» von Regisseur James Cameron ist mit knapp 2 Millionen verkauften Tickets bis heute der erfolgreichste Kinofilm in der Schweiz. Bild: Reuters

Wie gross ist der negative Einfluss der Piraterie?

Durch die schnellere Verwertung in den TV-Formaten ist die Piraterie nicht mehr so interessant wie früher. Das ist jetzt wiederum ein Vorteil der Digitalisierung.

In den Schweizer Top Ten dieses Jahres sind vier von zehn Filmen Superhelden-Streifen. Wie gross ist die Gefahr, dass die Abhängigkeit von diesem Genre zu gross ist und diese Spiderman- und Thor-Manie irgendwann vorbei ist?

Julia Roberts und George Clooney spielen in «Ticket to Paradise», einer inzwischen rar gewordenen Rom-Com – einer romantischen Komödie.

In der Schweiz ist die Superhelden-Manie etwas kleiner als im Ausland. Was bei uns am besten funktioniert sind romantische Komödien, so wie aktuell «Ticket to Paradise» mit George Clooney und Julia Roberts. Nur gibt es davon nicht mehr so viele wie früher. Hollywood orientierte sich mit der Öffnung des finanziell hochinteressanten asiatischen Marktes stark nach dessen Bedürfnissen. Und dort sind solche Romanzen leider weniger gefragt.

«Harry Potter» ist vorbei, die «Herr der Ringe»-Fortsetzung läuft auf Amazon im Streamingdienst und ein neuer Bond scheint in weiter Ferne. Wie stark ruhen die Hoffnung auf dem neuen «Avatar»-Film, der bald startet?

Ein Film allein kann die Kinobilanz nicht retten, aber er hilft. Auch «007» allein bringt das nicht fertig.

Swisscom zeigt die Spiele der Fussball-WM in Katar in den Blue-Kinos. Funktioniert das?

Xherdan Shaqiri und Co. auf der Grossleinwand? Laut Täschler dürften die WM-Übertragungen der Swisscom im Kino kein Erfolg sein. Bild: Toto Marti/Freshfocus/Blick

Das Champions-League-Finalspiel war immer ein grosser Erfolg bei uns. Man stellt sich natürlich eine ausgelassene Gesellschaft vor, mit viel Bier und dementsprechenden Düften im Saal. Es verhielt sich komplett anders. Es kamen hauptsächlich Väter mit ihren Kindern. Der Bierkonsum war gleich null, viel gefragter war Popcorn. Diese WM ist politisch aber sehr umstritten. Ob das funktioniert? Am ehesten noch die Schweizer Spiele und das Finale. Ansonsten glaube ich eher nicht.

Die Arena-Kinogruppe hat in den vergangenen Jahren stark expandiert. Wie erklären Sie sich das, in einem an sich gesättigten Markt?

Weil sie einen guten Job machen. Und sie wagten es, das Multiplex im Zürcher Sihlcity zu eröffnen. Das war ein Poker, der sich heute auszahlt. Eigentlich ist Arena die einzige, nationale Kinogruppe der Schweiz, weil sie alle Landesteile abdeckt.

Wieso haben denn Sie zu Ihrer Zeit nie in die Romandie expandiert?

Weil die Schweizer Kinolandschaft zu wenig homogen ist. Es gibt verschiedene Startdaten, verschiedene Filmvorlieben. Eine Romandie-Expansion hatte damals für uns keine Priorität. Wir waren mit dem Aufbau in der Deutschschweiz beschäftigt. Heute wäre das anders, da die Swisscom national denkt.

Gibt es einen Kino-Röstigraben?

Ja, es gibt grosse Unterschiede. Frankreich ist mit seiner eigenen Filmproduktion ein grosser Player in Europa, was sich auch im Programm der Romandie widerspiegelt. Die Westschweizer schauen viel stärker auf die Regisseure. Filme von Clint Eastwood zum Beispiel sind dort erfolgreicher, dies gilt auch für auch Animationsfilme. Andererseits: Je einfach gestrickter ein Film ist, desto erfolgreicher ist er in der Deutschschweiz. Adam-Sandler-Komödien oder die «Fast and Furious»-Serie haben hier einen besseren Stand. Die Romands sind definitiv cinephiler.

Sie arbeiten neu unter anderem für die Firma Cinemaplus.ch und als VRP für das Unternehmen Cinergy, die unter anderem die Programm-Plattform Cineman.ch betreibt. Was sind Ihre Pläne?

Mehr Freizeit zu haben und das zu machen, was Spass macht. Sei es für Cinergy die Cineman-Ticketplattform für die ganze Schweiz aufzubauen, was immer ein langer Traum von mir war, oder Firmen aus der Film- und Kinobranche zu beraten.

Andererseits wird die Streamingkonkurrenz nicht kleiner …

Stimmt. Es werden noch mehr kommen und wieder gehen, aber das Kino wird bleiben. Am Schluss kämpfen wir alle um das gleiche: die beschränkte Freizeit der Leute.

Die Top Ten der Schweizer Kinos 2022 (Quelle: Procinema) Top Gun: Maverick (589’808 Eintritte) Minions: The Rise of Gru (435’867) Spider-Man: No Way Home (264’824) Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (251’871) Uncharted (227’000) Ticket to Paradise (222’520) The Batman (216’213) Doctor Strange and the Multiverse of Madness (201’399) Jurassic World: Dominion (185’385) Thor: Love and Thunder (167’424)

