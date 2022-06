Schweizer Industrieverband warnt vor Gas-Engpass

Interview Schweiz droht Engpass bei Gasversorgung – Jean-Philippe Kohl von Swissmem: «Die Sorge ist gross» Putin drosselt die Gaslieferung nach Deutschland. Die Schweizer Industrie ist in Sorge. Jean-Philippe Kohl vom Branchenverband Swissmem wünscht sich einen Kommunikator wie Robert Habeck im Bundesrat. Und er ruft die Bevölkerung zum Energiesparen auf. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizer Industrie ist auf Gaslieferungen aus Deutschland angewiesen. Auf dem Bild der Stahlhersteller Schmolz und Bickenbach am Standort in Emmenbrücke. Dominik Wunderli

«Wir sind in einer Gaskrise», sagt der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Jean-Philippe Kohl*: Wir beobachten das mit grosser Sorge. Wir haben keine eigenen Gasspeicher, müssen das Erdgas zu 100 Prozent importieren, massgeblich über Deutschland. Wenn es in Deutschland zu einem Gas-Engpass kommt, sind auch wir betroffen. Über 40 Prozent unseres Gases stammt aus Russland. Die Sorge ist gross.

Wie stark ist die Schweizer Industrie denn auf Gas angewiesen?

Vor allem die metallverarbeitende Industrie ist auf Gas angewiesen. Zur Erzeugung von Prozesswärme, die es beispielsweise zur Bearbeitung von Metall braucht, sind Gasöfen nötig. Mit Strom lässt sich das nicht machen. Wenn Putin den Gashahn zudreht, ist die Gefahr einer Gasmangellage in der Schweiz gross.

Was schlagen Sie vor?

Es ist noch Gas vorhanden - im Verhältnis zum Verbrauch wohl aber bald zu wenig. Wenn es uns nicht gelingt, wo immer möglich freiwillig den Gasverbrauch einzuschränken, laufen wir in eine Gas-Rationierung.

Wie können wir den Gasverbrauch drosseln?

Wir müssen - gerade auch die privaten Haushalte, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren - jetzt schon zur freiwilligen Gasreduktion animieren, damit wir am Ende gar nicht erst in eine Mangellage mit Gaskontingentierung geraten, wovon zuerst die Industrie betroffen sein würde. Eine Unterbrechung der Gasversorgung hätte einen immensen Schaden für die Industrieunternehmen zur Folge. Wir können im Winter beim Heizen von Wohnungen und Büros sparen. Oder das Wasser beim Duschen muss nicht Höchsttemperatur haben.

Das fordern auch deutsche Immobilien-Verbände: Eine Wohnung müsse im Winter nicht auf 22 Grad hochgeheizt werden.

Das sehe ich auch so. Wir können auch bei 18 oder 19 Grad Raumtemperatur angenehm wohnen. Darauf sollte der Bundesrat die Bevölkerung schon jetzt vorbereiten. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck tut das ja schon seit Wochen - und wie ich finde: Er tut dies sehr gut, indem er die Realität anspricht und an die Bevölkerung appelliert.

Warnt vor «immensen Schaden für die Industrieunternehmen» bei Gas-Engpass: Swissmem-Vizedirektor Jean-Philippe Kohl. André Albrecht

Der Bundesrat bräuchte eine Ansprache à la Robert Habeck?

So eine Ansprache bräuchte es, ja. Vor allem muss unsere Regierung die Bevölkerung schon jetzt auf den drohenden Gasengpass aufmerksam machen und zum Energiesparen aufrufen. Eine solche Ansprache erst im Herbst wäre zu spät. Wir müssen die Bevölkerung auf Engpässe frühzeitig vorbereiten, damit am Ende alle am gleichen Strang ziehen.

«Letztlich wollen wir alle das Gleiche: Keine Arbeitsplätze verlieren wegen einer Gasrationierung in der Industrie.»

Das ist wie bei Corona. Man hätte mit einer offensiveren Kommunikation der Impfkampagne durchaus frühzeitig mehr Power verleihen können.

Dreht Putin den Gashahn komplett zu, könnte Deutschland in eine Rezession schlittern. Was hiesse das für die Schweiz?

Ein Überschwappen der Rezession auf die Schweiz wäre nicht zu verhindern. Die Verflechtung der Schweizer Maschinenindustrie mit Deutschland ist sehr hoch. Gerät Deutschland in eine Rezession, sinkt die Nachfrage nach Schweizer Industrieprodukten. Das wäre verheerend. Der Exportanteil der Schweiz nach Deutschland beträgt 25 Prozent.

Mit der Folge von Produktionsstopp und Entlassungen?

Je nach Stärke und Dauer der Rezession wäre dieses Szenario nicht auszuschliessen. Zum Glück haben wir gute Instrumente wie die Kurzarbeits-Regelung, um einen raschen Abbau von Arbeitsstellen zu verhindern.

*Jean-Philippe Kohl ist Leiter Wirtschaftspolitik und Vizedirektor von Swissmem. Swissmem ist der führende Verband für KMU und Grossfirmen der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) sowie verwandter technologieorientierter Branchen.

