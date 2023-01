Oliver-Wyman-Berater Edelmann: «Die Zinsen bleiben hoch»

Interview «Zu lange haben sich Firmen und Privatpersonen darauf verlassen, dass Geld gratis ist» Der Berater und Europachef von Oliver Wyman, Christian Edelmann, warnt vor den Folgen von hochbleibenden Zinsen, erklärt die Abkehr der USA von den Nachhaltigkeitskriterien mit dem Anti-Woke-Reflex und kündigt das baldige Ende des Grossraumbüros an. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Davoser Nachhaltigkeit: Ohne Autos wollen sich die WEF-Teilnehmenden offenbar nicht bewegen. Bild: ANDY METTLER

Das global tätige Beratungsunternehmen Oliver Wyman ist mit einer grossen Delegation ans WEF – um Kunden zu treffen und seine neusten Studien zu dringlichen Themen vorzustellen. Zum Team gehört auch der Schweizer Christian Edelmann, der als Europachef von Oliver Wyman rund 1800 Mitarbeitenden vorsteht und heuer zum elften Mal am Forum teilnimmt.

Als Firmenberater dürfen Sie überall reinsehen, Sie sitzen überall mit am Tisch. Was ist denn das grösste Thema derzeit?

Christian Edelmann ist Europachef des Beratungsunternehmens Oliver Wyman. Bild: zvg

Christian Edelmann: Es sind eigentlich drei grosse Themenblöcke. Omnipräsent ist bei den Firmen, den Banken und den Investoren der Umbau des Energiesystems, der Transformationsprozess weg von fossilen Energieträgern zu nachhaltigeren Konzepten. Das Thema hat mit der aktuellen Energiekrise zusätzlich an Brisanz gewonnen: Denn jetzt stellt sich auch die Frage, wie viel Nachhaltigkeit wir uns leisten können, ohne auf die Versorgungssicherheit verzichten zu müssen.

Über Nachhaltigkeit wird schon lange viel geredet. Ist es denn jetzt tatsächlich mehr als nur Gerede?

Ja, definitiv. Der Unterschied zu früher, zur Zeit vor fünf oder zehn Jahren ist, dass heute nicht mehr nur Ziele gesteckt werden, sondern dass auch der Fortschritt gemessen werden kann und gemessen wird. Und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette – vom Lieferanten bis zum Vertreiber. Grossen Einfluss auf dieses Umdenken haben auch die Investoren, obwohl wir hier derzeit ein Auseinanderdriften von den USA und Europa beobachten.

Inwiefern?

Die europäischen Staaten wollen zwar beim Anlegen von Geldern weiterhin Gewinn erzielen, achten aber auch darauf, dass dabei die Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf Umwelt, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung eingehalten werden. In den USA zählt vermehrt wieder die maximale Anlage-Performance, Anbieter, die sich zu klar auf Nachhaltigkeitskriterien positioniert haben, verlieren zunehmend Mandate.

Woran liegt das?

Es ist ein Anti-Woke-Reflex. Alles, was als «woke» gelten könnte, also besonders achtsam und politisch korrekt, wird abgelehnt – derzeit jedenfalls. Wie lange das so bleibt, hängt auch von der Zukunft von Donald Trump und dem ihm ergebenen Flügel innerhalb der republikanischen Partei ab.

Auch das WEF tut sich mit Nachhaltigkeit etwas schwer: Auf der Davoser Promenade jedenfalls steht während der Forumtage ein Benzinauto am anderen im Stau.

Das ist in der Tat fraglich, umso mehr als man zu Fuss viel schneller ist. Aber es gibt auch andere, positive Beispiele: Ein Team der Generation Z, das unserem Panel zum Lancierung unseres Reports zur besagten nach 1997 geborenen Generation Z teilgenommen hat, ist von London mit dem Elektroauto angereist. Aber es stimmt schon: Es ist eine Generationenfrage. Es braucht wohl noch ein paar Jahre, bis alle ihr persönliches Verhalten anpassen werden.

Was ist das zweite, grosse Thema auf der Agenda der Wirtschaft?

Die Resilienz respektive die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten: Das Problem ist als Folge der Pandemie und insbesondere der Null-Covid-Politik Chinas aufgetaucht und hat sich jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine weiter verschärft: Das japanische Modell von «Just in Time» ist inzwischen komplett überholt. Heute verlangen die Unternehmen Lieferketten, die auch in Krisenzeiten funktionieren.

Hat sich die Situation nicht wieder verändert: Der Chipmangel wurde durch einen Chipüberfluss abgelöst und viele Firmen sitzen auf vollen Lagern, die sie bei der nächsten konjunkturellen Abkühlung wieder abbauen dürften.

Alles kommt in Zyklen, und die Wirtschaft hat die Tendenz, jeweils zu überschiessen. Jetzt ist Resilienz Trumpf. Doch irgendwann wird jemand damit anfangen, wieder schlanker und kostengünstiger zu wirtschaften und wird damit und mit dem Druck der Investoren einen nächsten Zyklus einleiten. Dieses Muster sehen wir überall in der Wirtschaftswelt – sogar bei der Bürogestaltung.

Inwiefern?

Wir sind vermutlich jetzt am Ende des Trends zum Grossraumbüro, bald werden wieder Einzel- oder Doppelbüros gefragt. Die amerikanischen Mikro-Kuben werden wohl kaum zurückkommen, aber das Bedürfnis nach Ruhe am Büro-Arbeitsplatz steigt.

Was ist mit der Abhängigkeit von China? Wird die verkleinert, um resilienter zu werden, sollte der Handel mit China plötzlich eingestellt werden müssen, wie im vergangenen Frühjahr mit Russland?

China hat im Unterschied zu Russland keine Gebiete eines anderen Staates annektiert ....

... aber Hongkongs Eigenständigkeit niedergeschlagen.

Ja, das ist besorgniserregend. Ich habe fünf Jahre in Hongkong gelebt, heute möchte ich dort nicht mehr leben. Dennoch: Der Grundtenor am WEF und grundsätzlich ist: China is back. Xi Jinping hat in jüngster Zeit ein paar spektakuläre Kehrtwenden hingelegt: Er hat die Null-Covid-Politik beendet und die Pandemie als beendet erklärt, er hat die Eingriffe in die staatlich kontrollierten Unternehmen zurückgefahren – und auch Lockerungen für Investoren vorgenommen. Es hat eine gewisse Liberalisierung stattgefunden, die im Westen im Allgemeinen wohlwollend aufgenommen wird. Letztlich ist es im Interesse aller, dass die geopolitischen Spannungen zwischen China und dem Westen, insbesondere den USA, abnehmen.

Klar: China ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt.

Ja, China war das grosse Versprechen, der grosse Wachstumsmarkt. Kurzfristig wird es nicht mehr so sein, dass alle alles auf die Karte China setzen. Man lässt sich jetzt wieder auf Geschäfte mit China ein, aber man bleibt dabei wachsam. Keine Firma will ihre Niederlassung in China schliessen, wie wir unsere Niederlassung in Russland schliessen mussten im vergangenen März. Das war ein schwieriges Unterfangen.

Wie gross war denn Oliver Wyman in Russland?

Wir hatten ein Büro mit rund 45 russischen Mitarbeitenden. Einige wollten bei Oliver Wyman bleiben, wir haben ihnen dann eine Stelle bei uns in einem anderen Land ermöglicht. Ein solches Szenario will niemand für China durchspielen.

Welche Alternativen stehen denn im Vordergrund?

Indien zum Beispiel. Das sieht man auch an der Promenade in Davos: Einst waren es die amerikanischen Banken, welche die Häuser in Beschlag nahmen, dann die chinesische Delegation, dann kamen die Krypto-Vertreter und heuer sind es Indien und der Mittlere Osten.

Und was ist der dritte Punkt, den Sie zuvor angesprochen haben?

Dass die Zinsen wohl kaum so schnell sinken werden, wie jetzt viele Firmen glauben. Die grossen Notenbanken dürften zurückkehren zu einer Vor-Alan-Greenspan-Geldpolitik, also zu einer Geldpolitik, die nicht jedes Problem an den Aktien- und sonstigen Märkten mit tiefen Zinsen und einer Geldschwemme lösen will. Zu lange haben sich Firmen und Privatpersonen darauf verlassen, dass Geld gratis ist. Viele haben noch nicht realisiert, dass sich die Zeiten geändert haben. Firmen werden mit höheren Kosten konfrontiert werden, etliche Privatpersonen werden Probleme haben, ihre Hypotheken zu erneuern.

Wieso sollten die Zinsen nicht wieder sinken? Die Inflation sinkt, in etlichen Ländern droht eine Rezession, die mit tieferen Zinsen abgefedert werden könnte.

Die Rezessionen dürften kaum Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Natürlich, die Lebenshaltungskosten sind in etlichen Ländern massiv gestiegen, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird. Der strukturelle Fachkräftemangel ist einfach zu gross.

Christian Edelmann ZVG Der gebürtige Schweizer Christian Edelmann ist Europachef des Beratungsunternehmens Oliver Wyman, das 1984 in New York gegründet wurde und heute weltweit rund 6000 und in Europa 1800 Mitarbeitende zählt. Seit 2003 gehört Oliver Wyman zum weltweit tätigen Beratungsunternehmen Marsh McLennan. Edelmann lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in London.

