Kürzere Arbeitszeit gefordert - doch wir arbeiten sowieso weniger

Jobmarkt Gewerkschaften fordern kürzere Arbeitszeiten, obschon wir sowieso immer weniger arbeiten – was steckt da dahinter? Die Gewerkschaften teilen gegen die Arbeitgeber aus und nennen deren politische Vorstösse unter anderem «schädlich», «nicht zeitgemäss» und «ziemlich weltfremd». Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.01.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

70-Stunden-Woche: So ist laut Gewerkschaften der Alltag mit Kindern. Yacobchuk/iStockphoto

Es brauche bei den Arbeitszeiten eine Wende, fordert diese Woche der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Chefökonom Daniel Lampart kritisiert, die Arbeitgeber hätten zuletzt die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten angegriffen – dies sei «schädlich und nicht zeitgemäss».

Die Arbeitgeber würden verlangen, dass die Arbeitnehmenden möglichst immer verfügbar sind. So hätten sie im Parlament einige Vorstösse lanciert, um im Arbeitsgesetz die Erholungs- und Ruhezeiten kürzen zu lassen. Sie würden die Nacht- und Sonntagsarbeit ausweiten wollen. Und sie hätten versucht, kantonale Mindestlöhne zu unterlaufen.

Dahinter stehe die Vorstellung, sagt Lampart, längere und flexiblere Arbeitszeiten würden es erleichtern, Beruf und Familie zu vereinbaren. Eltern könnten zum Beispiel nach einem langen Tag, wenn die Kinder endlich im Bett sind, noch am Computer arbeiten.

«Ziemlich weltfremd» sei dies – wo doch Eltern mit Kindern von null bis 14 Jahren regelmässig 70 Stunden pro Woche arbeiten würden.

Arbeit als Gesundheitsrisiko

Dabei sei der Stress am Arbeitsplatz heute schon zu gross – auch ohne Kinder. Das hätten auch viele Arbeitgebende erkannt und würden es in Umfragen zugeben. 30 Prozent der befragten Firmen würden angeben, die eigenen langen und irregulären Arbeitszeiten seien ein Gesundheitsrisiko. Rund 60 Prozent würden sich Sorgen machen über den Zeitdruck bei ihren Mitarbeitenden.

Gemäss dem Gewerkschaftsbund ist Stress am Arbeitsplatz mittlerweile sehr weit verbreitet – fast jede dritte berufstätige Person sei «ziemlich» oder gar «sehr» erschöpft.

Die Folge seien enorme Gesundheitskosten, so der SGB. Schätzungen würden von stress- und arbeitsbedingten Gesundheitskosten ausgehen, die sich auf mehrere Milliarden Franken belaufen würden.

Arbeitnehmende weichen aus

Um sich dem grossen Druck am Arbeitsplatz zu entziehen, würden viele Arbeitnehmende mehr Teilzeit arbeiten – sofern sie es sich leisten können.

Andere arbeiten mehr Teilzeit, weil sie zu wenig verdienen, um die Kindertagesstätte zu bezahlen. Oder die volle Arbeitszeit ist zu lang – es bleiben zu wenige Stunden, um daneben das Kind selbst zu betreuen.

All das habe zu einem enormen Anstieg der Teilzeitarbeit geführt. Der durchschnittliche Anteil der Teilzeitarbeitenden sei 1991 noch bei 25 Prozent gelegen. 2020 waren es schon 37 Prozent. Bei den Männern habe es gar eine Verdoppelung gegeben.

«Arbeitgeber haben sich verabschiedet»

In der Darstellung von Lampart tragen die Arbeitnehmenden die Last für die beiden Trends zu mehr Teilzeit und zu mehr Stress am Arbeitsplatz.

Dagegen würden sich die Arbeitgebenden nicht an den stressbedingten Gesundheitskosten beteiligen, sie würden ja keinen Beitrag an die Krankenversicherung leisten. Und sie würden nicht für den Trend zu geringeren Arbeitszeiten zahlen. «Die Arbeitgeber haben sich davon verabschiedet.»

So sei es nicht immer gewesen.

Vor dem Jahr 1990 wurde noch alle zehn Jahre die betriebsübliche Arbeitszeit um ein bis zwei Stunden reduziert – bei gleichem Lohn. Das heisst: Die Sozialpartner handelten damals tiefere Arbeitszeiten aus. Danach waren es eher die einzelnen Arbeitnehmer, die mit ihrem Unternehmen kürzere Teilzeitpensen vereinbarten.

«Die Arbeitgeber sollen sich wieder an der Arbeitszeitreduktion beteiligen», fordert der SGB. So lasse sich der Gesundheitsschutz verbessern sowie das Familienleben der Arbeitnehmenden.

Arbeitgeberverband reagiert ablehnend

«Gleicher Lohn und weniger arbeiten – das ist kein gangbarer Weg», heisst es vom Arbeitgeberverband. Chefökonom Simon Wey sagt, viele Betriebe hätten sich bei den Lohnverhandlungen bereits zur Decke gestreckt. Wey weiter: Wenn man die Arbeitszeiten verkürze, dann nur bei tieferem Lohn.

Die Reduktion von Arbeitszeiten sei heute bereits möglich, und dies werde in hohem Ausmasse gemacht. So sind die Arbeitszeiten schon lange rückläufig. 1991 hätten Arbeitnehmende jährlich gut 1700 Stunden gearbeitet. 2021 seien es noch 1500 Stunden gewesen.

Möglich ist dies dank des Produktivitätsfortschritts: In der gleichen Zeit kann mehr Arbeit erledigt werden oder in weniger Zeit die gleiche Arbeit.

Der Trend zur Teilzeitarbeit sowie zu zusätzlichen Ferien sei ein wesentlicher Treiber dafür, dass der Mangel an Arbeitskräften stark zugenommen habe, sagt Wey. Auch darum reagieren die Arbeitgeber ablehnend auf Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten.

Gewerkschaften haben gerade gute Karten

Die Gewerkschaften dürften sich nicht abbringen lassen. In ihren Augen ist die Möglichkeit zur individuellen Arbeitszeitverkürzung oft nur ein «Privileg für Besserverdienende», wie es an der Medienkonferenz heisst.

Sie werden fordern, dass in den Lohnrunden auch über kürzere Arbeitszeiten verhandelt wird, also zwischen den Sozialpartnern, nicht mehr allein zwischen Arbeitnehmenden und Unternehmen. So wollen sie für weniger gut Verdienende deutliche Verbesserungen herauszuholen.

Den Gewerkschaften spielt in die Hände, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften gerade sehr gross ist. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft meldete, lag im Dezember die saisonbereinigte Arbeitslosenquote nur bei 1,9 Prozent – das ist der tiefste Wert seit November 2001, also seit über zwei Jahrzehnten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen