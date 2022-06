90. Jubiläum: Die Royals nerven, aber die Queen ist die Grösste

Kommentar Der royale Klimbim geht mir auf die Nerven, aber Queen Elizabeth ist und bleibt die Grösste Eigentlich hat unsere Autorin mit Monarchien nichts am Hut, aber die Monarchin mit dem Hut, hat es ihr angetan. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 02.06.2022, 17.00 Uhr

Ihr Hüte sind legendär: Hier trägt Königin Elisabeth einen grünen an ihrem 90. Geburtstag am 21. April 2016. John Stillwell/AP

Der royale Klimbim und das Getue um irgendwelche Herzöge und Gräfinnen in irgendwelchen Monarchien dieser Welt geht mir auf die Nerven. Warum soll jemand wichtig oder mächtig sein, nur weil es die Eltern oder die Urgrossmutter schon waren? So was geht nicht in meinen Schweizerinnenkopf.

Aber, es gibt eine Ausnahme: Queen Elizabeth II. Ihr sind mein Respekt und meine Bewunderung sicher. Dafür musste sie nicht 96 werden und nicht 70 Jahre amtieren, aber ihre Zähigkeit und ihre Konstanz tragen dazu bei. Auslöser für meine Sympathie waren ihre Auftritte: Nie wirkte sie protzig oder machthungrig. Im Gegenteil. Mich hätte gar interessiert, was sie über die Reden dachte, die sie jeweils zur Parlamentseröffnung ablesen musste. In die Geschichte eingehen wird ihre inoffizielle Uniform: Die gut knielangen Mäntel und Deckelhüte in allen Bonbonfarben. Das hat Stil. Ikonisch! Am liebsten mag ich sie in Gelb oder Hellgrün.

Als ich das Bild der einsamen alten Frau bei der Abdankung für Prinz Philipp sah, trauerte ich mit. Doch sie blieb tapfer. Spielt sie eigentlich die Rolle der Königin? Des Vorbildes, das sich stets im Griff hat? Irgendwie scheint sie ihrem Wesen zu entsprechen oder zu ihrem Naturell geworden zu sein. So sitzt Elizabeth als Instanz gar bei uns am Tisch. Wenn wir etwa ein Messer abschlecken, heisst es: «Was würde wohl Lisi dazu sagen?» Wer weiss, vielleicht erlaubt sie sich das auch, wenn sie privat isst – und lächelt souverän dazu.

Die Queen besuchte 2010 das Grand-Slam-Turnier in Wimbeldon. Hier schüttelt sie Roger Federer die Hand. AP Photo/Oli Scarff

