Sie kontrollieren eine Milliardenbranche: Die zwei vom Goldamt

Mini-Dotation Die zwei vom Goldamt: Ein Duo kontrolliert eine milliardenschwere Schweizer Branche – kann das gut gehen? Die Personaldecke bei der Edelmetallkontrolle ist dünn. Dabei beaufsichtigt die Behörde einen Sektor, in dem beträchtliche Reputationsrisiken drohen. Das schreckt die Politik auf. Pascal Michel Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist Gold einmal umgeschmolzen, kann seine Herkunft kaum mehr nachverfolgt werden. Keystone

Die Schweiz ist eine der bedeutendsten Golddrehscheiben der Welt. Pro Jahr importieren hiesige Raffinerien, Händler und Banken über 2000 Tonnen des Edelmetalls. Sie schmelzen es zu exportfähigen Barren um, lagern es als Bankedelmetall ein oder veredeln es in Form von Münzen oder Schmuck. Die Schwergewichte in diesem Markt tragen Namen, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Sie heissen Argor-Heraeus, MKS Pamp, Valcambi, Cendres + Métaux oder Metalor und schmelzen den Grossteil des zur Raffination bestimmten Importgoldes.

Das glänzende Geschäft dieser Firmen sorgt für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Mendrisio, Balerna, Marin-Epagnier oder in Castel del Pietro. Gleichzeitig birgt die starke Einbindung der Schweiz in den internationalen Goldhandel Risiken. Befindet sich Gold direkt aus Konfliktgebieten darunter? Ist es für einen sanktionierten russischen Oligarchen bestimmt? Ist es Gold, das gestohlen worden ist?

2021 kam Gold im Wert von 84 Milliarden Franken ins Land

Solche heiklen Punkte müssen die Raffinerien abklären, wenn sie das Gold annehmen – und bei Verdacht die Behörden informieren. Ihre Zulassung als sogenannte Schmelzer bindet sie an Sorgfaltspflichten. Diese Nachverfolgungen sind im Geschäft entscheidend. Denn bei Gold, das weiterverarbeitet wird, geht meist jeglicher Hinweis auf den Ursprung des Metalls verloren. Ist Konfliktgold einmal umgeschmolzen, ist seine «dreckige» Herkunft praktisch nicht mehr nachvollziehbar.

Für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sorgt die Edelmetallkontrolle (EMK) des Bundes. Deren personelle Mittel sind im Vergleich zum jährlichen Schweizer Goldimport im Wert von 84 Milliarden Franken eher bescheiden: Die Kontrolle der 23 hiesigen Edelmetallfirmen obliegt einem einzigen Goldspezialisten in einem 100-Prozent-Pensum.

Da das Amt ab nächstem Jahr die Aufsicht über das revidierte Geldwäschereigesetz übernimmt, konnte es nochmals eine Stelle für die neuen Aufgaben schaffen. Wie die EMK bestätigt, wurde diese bereits besetzt. Doch auch dieser Kontrolleur dürfte im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gut ausgelastet sein. Er muss künftig 11 Firmen aus der Edelmetallbranche, die unter das Gesetz fallen, auf Geldwäscherei abtasten. Bisher mussten sich die Unternehmen einer Selbstregulierungsorganisation unter Aufsicht der Finma anschliessen.

Swissaid will Aufsicht stärken

Für Marc Ummel, Goldexperte bei der Nichtregierungsorganisation Swissaid, sind die Mittel des Bundes viel zu knapp bemessen. «So wird man kaum je Probleme feststellen, weil nur oberflächliche Prüfungen möglich sind.» Bei den russischen Goldimporten im Mai habe sich etwa gezeigt, dass der Bund erst genauer hinschaute, nachdem die Lieferungen international für Schlagzeilen gesorgt hatten. «Wir brauchen keine solche hinterherhinkende Prüfung, sondern Spezialisten, die eigenständig Missstände aufdecken können.» Er zweifelt daran, dass dies mit zwei Angestellten, die einer Milliardenindustrie gegenüberstehen, möglich ist.

Als Nationalrat will Swissaid-Präsident Fabian Molina (SP) in der anstehenden Revision des Zollgesetzes dafür sorgen, dass die Aufsichtsbehörde gestärkt wird. Mit mehr Personal und Kompetenzen sollen die Lieferungen bis an den Ursprung zurückverfolgt werden können.

Bisher nimmt die Edelmetallkontrolle «risikobasierte» Prüfungen vor. In der Regel heisst das, dass die Raffinerien einmal pro Jahr Einsicht in ihre Bücher gewähren müssen. «Der nationale und internationale Goldhandel wird aufmerksam beobachtet und analysiert. Daraus erfolgen gegebenenfalls zusätzliche spezifische Prüfungen», schreibt das Amt auf Anfrage. Für die zusätzliche Aufsicht des Geldwäschereigesetzes sieht sich die Behörde gerüstet: «Nach einem Initialaufwand für die Schaffung der Grundlagen, für den natürlich mehr Ressourcen eingesetzt wurden, ist eine risikogerechte und zweckmässige Aufsicht mit einer zusätzlichen Stelle möglich.»

Die einst verschwiegene Branche fürchtet um ihre Reputation

Diese Meinung teilt die Schweizerische Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler (ASFCMP). Es sei ein guter und wichtiger Schritt, das Wissen und die Aufsicht bei der Edelmetallkontrolle zu bündeln. «Statt bereits mehr Personal zu fordern, sollten wir dem Amt jetzt erst einmal Zeit geben, die Arbeit aufzunehmen», sagt Verbandspräsident Christoph Wild. Danach könne man darüber diskutieren, ob es mehr Stellen brauche.

Wild spricht sich für «glaubwürdige Kontrollen und griffige Sanktionen» aus. In der vormals verschwiegenen Branche ist in den vergangenen Jahren die Einsicht gereift, dass die Reputationsrisiken des Schweizer Goldgeschäfts erheblich sind. So machte der Verband nach der russischen Invasion in der Ukraine unmissverständlich klar, dass russisches Gold oder Gold aus dubioser Quelle in der Schweiz keinen Platz habe. Und seit zweifelhafte Importe über Dubai Schlagzeilen machen, rät der Verband: Wer die genaue Herkunft nicht zurückverfolgen könne, müsse auf solches Gold verzichten.

Hinter solchen Verlautbarungen stehen geschäftliche Interessen. Denn die Schweizer Akteure sehen sich zunehmend harter internationaler Konkurrenz ausgesetzt. Wer in diesem Umfeld mit «Blutgold» in Verbindung gebracht wird, beschädigt nicht nur den Ruf der ganzen Branche – ihm droht auch rasch der finanzielle Ruin. Dies musste vor fünf Jahren Republic Metals erfahren, damals einer der grössten nordamerikanischen Raffinerien. Die Firma kaufte Gold von einem Händler, der in den lateinamerikanischen Drogenhandel verstrickt war. Republic Metals geriet ins Fadenkreuz der Behörden und musste im Zuge der Ermittlungen Konkurs anmelden.

«Der Markt bestraft rasch und gnadenlos», sagt Wild. Dennoch brauche es in der Schweiz glaubwürdigere Sanktionen. Verletzte eine Raffinerie bisher die Sorgfaltspflicht, drohte lediglich eine Ordnungsbusse in der Höhe bis 2000 Franken – ein Betrag, der in einer Milliardenbranche kaum Eindruck macht.

Neu soll es Bussen bis zu 250 000 Franken geben

Eine Möglichkeit, dies zu ändern, bietet wiederum die Revision des Zollgesetzes. Diese könnte demnächst ins Parlament kommen. In der Botschaft sieht der Bundesrat vor, die Strafen stark anzuheben, «um zu zeigen, dass bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten ein Umdenken stattgefunden hat und dies heute als sehr wichtig erachtet wird». Neu sollen fehlbare Raffinerien bei Vorsatz eine Busse von 250'000 Franken und bei Fahrlässigkeit 50'000 Franken zahlen.

Die härtere Gangart unterstützen nicht nur Nichtregierungsorganisationen wie Swissaid. Auch die Branche steht dahinter, wie Verbandspräsident Christoph Wild sagt. «Genauso wichtig ist es, ein Fehlverhalten auch zu kommunizieren und daraus zu lernen.» Die Einmütigkeit bei der Bemessung der Strafen zeigt, wie sich die klaren Grenzen im Kampf gegen «dreckiges Gold» – hier die aktivistischen NGO, da die uneinsichtigen Raffinerien – zunehmend auflösen. Die Branche bemüht sich um den Ruf des Rohstoffstandorts Schweiz. Schliesslich geht es um den eigenen Anteil an einem umkämpften Milliardengeschäft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen