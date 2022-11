Konjunktur Schweizer Industrie-KMU: «Die Stimmung ist gekippt» – bricht den Firmen jetzt der Umsatz weg? Eine neue Umfrage unter kleinen und mittelgrossen Firmen zeichnet ein düsteres Bild. Sie rechnen mit weniger Umsatz und neuen Aufträgen. Ein Hoffnungsschimmer ist Deutschland: Der wichtige Markt kommt wohl um den grossen Einbruch herum. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.00 Uhr

Wie geht es weiter? Fabrik von MAN Diesel & Turbo in Zürich. Bild: Gaetan Bally/ KEYSTONE

Eine Mehrheit der kleineren und mittelgrossen Unternehmen (KMU) in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie rechnet bis zum Jahresende mit weniger Umsatz und einem sinkenden Auftragseingang. Das ist das Ergebnis einer vom Konjunkturprognoseinstitut BAK Economics im Auftrag des Branchenverbandes Swissmechanic durchgeführten Befragung von Mitgliedsfirmen.

Nur noch 42 Prozent der KMU bewerten das aktuelle Geschäftsklima als «eher günstig» oder «sehr günstig». Im Juli hatten sich noch 67 Prozent der Firmen optimistisch gezeigt. «Die Stimmung der KMU ist gekippt», schreibt Swissmechanic in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Rückgang des quartalsweise erhobenen Geschäftsklimaindex um 30 Prozentpunkte im Vergleich zum Sommerquartal stelle den grössten Einbruch seit Beginn der Pandemie dar.

Kommt die Wachstumsdelle?

Die unsichere Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise über die kommenden Wintermonate sowie die anhaltend grossen Nachschubprobleme in den Lieferketten seien erhebliche Unsicherheitsfaktoren, die sich negativ auf das Geschäftsklima auswirkten, sagte Swissmechanic-Direktor Jürg Marti auf Anfrage von CH Media.

Das auf die Industriekonjunktur spezialisierte Schweizer Prognoseinstitut hpo forecasting spricht im aktuellen Konjunkturkommentar zum 4. Quartal von einer unmittelbar bevorstehenden «Wachstumsdelle». Die Nachfrage in der Industrie sei zwischen Mitte 2020 bis Anfang 2022 durch die grossen Stimuluspakete diverser Regierungen befeuert worden. «Nun schwingt das Pendel zurück», heisst es in dem Kommentar.

Hilft der Energiepreisdeckel?

Derweil scheint sich die Stimmung in der deutschen Industrie gerade etwas aufzuhellen. Das zeigt der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts, der ebenfalls diese Woche veröffentlicht wurde. Mit den laufenden Geschäften seien die Firmen in Deutschland zwar weniger zufrieden, aber der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate habe «merklich» nachgelassen. «Die Rezession dürfte weniger tief ausfallen, als viele erwartet haben», schreibt das Ifo. Auch im verarbeitenden Gewerbe sei der Stimmungsindex merklich angestiegen.

Die Unternehmen blickten deutlich weniger pessimistisch auf die kommenden Monate. Sie bewerteten ihre aktuelle Lage hingegen schlechter. Erneut gingen weniger neue Aufträge ein. Die Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung nahm etwas ab, blieb aber auf hohem Niveau. Bei den energieintensiven Branchen hat sie allerdings nochmals zugenommen. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in Vaduz, glaubt, dass der Stimmungsaufheller in der deutschen Industrie in einem starken Zusammenhang mit von der Regierung geplanten Energiepreisdeckelung steht.

Für die Schweizer Industrie ist die steigende Zuversicht im wichtigsten Absatzmarkt ein Hoffnungsschimmer. Der günstigere Verlauf des Ifo-Geschäftsklimaindex lasse darauf schliessen, dass Deutschland um den von manchen Beobachtern vorausgesagten «wirtschaftlichen Totalschaden» herumkommen wird und bloss am Anfang einer «Delle» steht, meint Gitzel. Der Swissmechanic-Verband zählt 1250 Mitgliedsfirmen mit insgesamt 65'000 Angestellten. Die Firmen produzieren zum allergrössten Teil in der Schweiz.

