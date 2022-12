Konsum Einkaufstourismus: Lohnt es sich dank starkem Franken nun besonders oder frisst die Inflation den Vorteil auf? Der Franken ist stark wie nie, doch die Inflation ist in Deutschland gewaltig: Das sind die Folgen fürs Shoppen ennet der Grenze. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Shoppen in Deutschland: Alles wird teurer mit der hohen Inflation. Manuel Geisser / Imago

Es ist nicht allzu lange her, da galt die Parität des Frankens zum Euro noch als Besonderheit, als magische Grenze. Doch ist sie längst Normalität geworden, der Euro kostet seit längerem weniger als 1 Franken. Diese Woche waren es rund 98,5 Rappen. Es ist eine massive Abschwächung des Euros, ein Jahr zuvor war er noch gut 6 Prozent mehr wert.

Das sollten eigentlich gute Neuigkeiten sein für alle, die ihren Lohn in Schweizer Franken ausbezahlt erhalten und in Deutschland shoppen können. Ihr Lohn ist in Deutschland nun 5,5 Prozent mehr wert beziehungsweise für sie ist alles um 5,5 Prozent billiger geworden. Indem sie etwa in Konstanz einkaufen, können sie die Kaufkraft ihres Lohnes deutlich aufbessern. Doch Vorsicht.

Einkaufstouristen dürfen nicht mehr allein auf den Euro schauen. Seitdem die Inflation zurückgekehrt ist, müssen sie auch diese beachten. In Deutschland sind die Preise regelrecht in die Höhe geschossen. Deutschland erlebt gerade die höchste Inflation seit ungefähr 70 Jahren.

Alles ist also teurer geworden in Deutschland. Diese Inflation trifft auch die Einkaufstouristen. Sie müssen nun zwei Trends miteinander verrechnen: Der starke Franken hilft, die hohe Inflation in Deutschland schadet. Was bleibt unter dem Strich übrig?

Entscheidend ist die Inflationsdifferenz

Der starke Franken kommt gegen die hohe deutsche Inflation an. Zu diesem Schluss kommt man, nimmt man die gesamtdeutsche Inflation des Novembers als grobe Schätzung für die Preise, die Einkaufstouristen ennet der Grenze antreffen. Das durchschnittliche Preisniveau lag im November um 10 Prozent höher als im Vorjahr. Es wird darum alles – starker Franken hin oder her – um gut 3,9 Prozent teurer.

Konstanz: Einkaufstourismus ist Alltag geworden, zuletzt aber teurer. Michel Canonica

Doch Einkaufstouristen haben an dieser Stelle noch nicht fertig gerechnet. Ob sie die Fahrt nach Konstanz antreten, hängt schliesslich auch von den Preisen in der Schweiz ab. Womöglich sind die Preise in der Schweiz noch stärker gestiegen als die Preise, die sie mit ihrem starken Franken in Deutschland zahlen. Wäre dem so, wäre die Fahrt nach Deutschland doch noch lohnender geworden, als sie es vor einem Jahr war. Konstanz wäre der Zufluchtsort vor der Schweizer Inflation.

Doch auch diese Hoffnung zerschlägt sich. Die Preise in der Schweiz sind ungefähr gleich stark gestiegen wie die Preise in Deutschland, nachdem sie in Franken umgerechnet sind. Das lässt sich am Landesindex für Konsumentenpreise ablesen. Wie diese Woche bekannt geworden ist, lag er im Vorjahresvergleich im November um 3 Prozent höher. Die hiesigen Preise sind also gar ein bisschen weniger stark gestiegen als die in Franken umgerechneten Preise in Deutschland.

Der Blick auf einzelne Waren

Es gibt für Einkaufstouristen also kein Entrinnen vor der Schweizer Inflation. Das ist die schlechte Nachricht. Andererseits ist der Einkaufstourismus im Vergleich zum Shoppen hierzulande auch nicht weniger attraktiv geworden – trotz rekordhoher Inflation in Deutschland.

Unter dem Strich gleicht sich alles ungefähr aus, fasst Alexander Rathke zusammen, Inflationsexperte bei der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Die Inflation sei in Deutschland zwar höher als in der Schweiz, doch diese Inflationsdifferenz werde durch die Aufwertung des Frankens aufgehoben. Doch sehe es anders aus, wenn man auf einzelne Waren schaue – dort könne es Ausnahmen geben, wo die Inflationsraten weiter auseinandergehen.

Genau hinschauen: Wie die Schweizer Grenzwächter müssen es auch Konsumenten und Konsumentinnen tun Martin Toengi / DIV

Eine wichtige Ausnahme sind Lebensmittel. Hier liegen die deutschen Statistiken für den November zwar noch nicht vor, aber im Oktober waren Lebensmittel beim nördlichen Nachbarn um 20 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Brot kostet zum Beispiel rund 20 Prozent mehr, Milch und Eier fast 30 Prozent, bei manchen Speiseölen sind es teils 50 Prozent mehr.

Gegen solche historischen Preisschübe kommt der starke Franken nicht mehr an. Und auch wenn man berücksichtigt, dass Nahrungsmittel in der Schweiz ebenfalls schon 4 Prozent teurer sind, bleibt es dabei: Der Einkaufstourismus für Lebensmittel lohnt sich deutlich weniger.

Noch nicht wieder im alten Umfang

Und dann wäre da noch der Faktor Benzin. Bei den Treibstoffen ist der Preisschock zwar ausgestanden, den Russlands Angriff auf die Ukraine zunächst auslöste. Die Preise sind seither deutlich gesunken. Aber im längerfristigen Vergleich bleiben sie recht hoch.

Immerhin gibt es andere Waren und Services, die im Vergleich zur Schweiz zumindest nicht teurer geworden sind. Hier hat der starke Franken sozusagen Schlimmeres verhindert. So sind etwa Restaurants in Deutschland prozentual um gleich viel teurer geworden wie hier. Und immerhin ist eine Ware günstiger geworden, auf die es besonders vor Weihnachten ankommt: Spielwaren (siehe Grafik).

Natürlich können solche Statistiken nur eine ungefähre Ahnung davon geben, ob sich die Fahrt nach Deutschland lohnt. Das hängt noch immer ab vom Einzelfall, ob man beispielsweise sowieso mal wieder in Konstanz durch die Strassen bummeln wollte. Doch alles in allem scheinen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten ein ähnliches Bild gemacht zu haben, wie es die Statistikzahlen zeichnen.

So hat der Einkaufstourismus in Deutschland noch nicht wieder jene Umsätze erreicht, die er vor Ausbruch der Coronakrise hatte. Das zeigen Schätzungen der Credit Suisse, die sich auf Zahlungsdaten von Debitkarten stützt. CS-Ökonomin Meret Mügeli sagt: «Die Einkäufe vor Ort sind in Deutschland nicht in die Höhe geschnellt – trotz der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens.»

Vielleicht nicht gerade diese Lego-Steine, aber Spielwaren insgesamt sind für Einkaufstouristen billiger geworden Karl-Josef Hildenbrand / DPA

