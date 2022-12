Möbelhändler Conforama steht vor Gericht

Konsumentenschutz Mit «irreführenden» Aktionen getrickst? Möbelhändler Conforama steht am Montag vor Gericht Conforama Schweiz soll laut der Waadtländer Staatsanwaltschaft gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb verstossen haben. Das Unternehmen bestreitet dies. Nun kommt's zum Prozess. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

22 Conforama-Filialen gibt es in allen Landesteilen der Schweiz. Bild: Severin Bigler (Spreitenbach, 29. November 2019)

Mit insgesamt 22 Filialen ist das Einrichtungshaus Conforama in der ganzen Schweiz vertreten. Im Kanton Waadt, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, droht dem Möbelhändler nun jedoch Ungemach: Conforama muss sich am Montag vor dem Strafgericht des Bezirks Lausanne verantworten. Was Sie zum Prozess wissen müssen.

Laut der Anklageschrift des zuständigen Waadtländer Staatsanwalts soll Conforama in seinen Läden und im Internet eine «bewusst irreführende Preisauszeichnungspolitik für alle oder fast alle seiner Aktionen» betrieben haben. Dies schon seit mehreren Jahren, mindestens aber ab Juni 2018.

Konkret geht es um Aktionsangebote, bei denen zusätzlich zum tatsächlichen Verkaufspreis ein deutlich höherer durchgestrichener Preis aufgeführt wird. Meist habe Conforama angegeben, dass es sich um einen Vergleich mit dem vor der Aktion praktizierten Preis handle. In Wahrheit sei der durchgestrichene Preis zuvor aber gar nicht angeboten worden, hält der Staatsanwalt fest.

Das wäre verboten: Die bundesrätliche Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen schreibt vor, dass der durchgestrichene Preis mindestens doppelt so lange gegolten haben muss wie der herabgesetzte Preis. Zudem darf er während maximal zweier Monate angegeben werden.

Als Beleg für die Vorwürfe werden in der Anklageschrift 88 Beispiele aufgeführt, unter anderem jenes eines Staubsaugers. Er soll zwischen Juli 2018 und Juni 2019 – also knapp ein Jahr lang – für 199 Franken anstelle der durchgestrichenen 369 Franken angeboten worden sein.

Drei zusätzliche Beispiele betreffen Fälle, bei denen Conforama auf Preise von Mitbewerbern verwies. Diese seien von einem «überwiegenden Teil der Konkurrenz» aber gar nicht praktiziert worden, heisst es in der Anklageschrift.

Die geltend gemachten Vorwürfe fallen unter das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Schuldig ist demnach, wer unrichtige oder irreführende Angaben über seine Waren und deren Preise macht und sich dadurch im Wettbewerb begünstigt. Für Firmen können Geldstrafen von bis zu fünf Millionen Franken ausgesprochen werden.

Den Ball ins Rollen gebracht hat der Westschweizer Konsumentenschutz FRC. Von Juni 2018 bis Mitte 2019 nahm er die Preispolitik verschiedener Händler unter die Lupe. Gegen Conforama reichte die Organisation in der Folge eine Klage ein – mit jenen Beispielen, die sich nun in der Anklageschrift des Staatsanwalts wiederfinden.

Vom anstehenden Prozess erhofft sich der Konsumentenschutz eine Signalwirkung. «Der Fall Conforama muss dazu führen, dass die Einzelhändler ihre Verantwortung für eine korrekte Angabe von Preisen und Rabatten wahrnehmen», sagt FRC-Vertreter Jean Tschopp. Nur so werde den Konsumierenden ein informierter Kaufentscheid ermöglicht.

Das Unternehmen weist die Vorwürfe von sich. «Conforama bestreitet das Vorliegen jeglichen unlauteren Wettbewerbs und jegliche Absicht, den Konsumenten zu täuschen», heisst es in einer Stellungnahme. Man sei zuversichtlich, dass die Behörden, die über den Fall zu entscheiden haben, dies bestätigen werden.

Laut dem Einrichtungshaus gilt es zudem die Relationen der Anschuldigungen zu wahren. Im Rahmen der Untersuchung durch den Westschweizer Konsumentenschutz seien 91 Produkte «auf der Basis umstrittener Schlussfolgerungen» beanstandet worden. Im gleichen Zeitraum habe Conforama Schweiz insgesamt über 75’000 verschiedene Artikel verkauft.

An der Verhandlung am Montag geht es einzig um Conforama. Der Westschweizer Konsumentenschutz nahm zwar nach seiner Untersuchung noch zwei weitere Händler wegen irreführender Aktionen ins Visier – die Coop-Elektronikkette Fust und die Migros-Tochter M-Electronics. Gegen die beiden Firmen reichte die Organisation indes keine Klage, sondern nur eine Anzeige ein. Die Staatsanwaltschaft hielt die Ermittlung der strafbaren Personen in der Folge aufgrund der Höhe der erwarteten Strafe für unverhältnismässig und verhängte gegen beide Unternehmen tiefe Geldstrafen von 3000 respektive 4000 Franken.

