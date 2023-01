KPT gewinnt massiv Neukunden und steht vor der Prämienerhöhung

Krankenkassenwechsel Erfolgreich wider Willen: Der massive Kundenansturm bringt die Krankenkasse KPT in Nöte – und dürfte die Prämien in die Höhe treiben Die Krankenkasse KPT hat nach dem Prämienschock rund 150'000 Grundversicherte hinzugewonnen – und steht jetzt vor grösseren personellen und finanziellen Herausforderungen. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Die KPT ist neu die Krankenkasse von über 500'000 Grundversicherten in der Schweiz. Bild: Christian Beutler / Keystone

Der Prämienschock hat zwischen den Kassen für reichlich Bewegung gesorgt: Mehr als jede vierte erwachsene Person hat auf das neue Jahr hin die Krankenversicherung gewechselt, wie eine repräsentative Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis zeigt. Als besonders wechselfreudig zeigten sich demnach die Jungen, die Männer und die Romands. Sie zogen weiter zu günstigeren Kassen – und mit Vorliebe zur KPT.

In der Tat lockte die Krankenkasse mit Sitz in Bern mit vergleichsweise attraktiven Prämien und bot in nicht weniger als 13 der insgesamt 42 Schweizer Prämienregionen die günstigsten Policen an – so etwa auch in den Städten Zürich, Bern und Lausanne.

Die Folge: Der Kundenstamm der «Preisbrecher-Kasse», wie die KPT nun auch bezeichnet wird, ist explodiert: von 357'000 auf über 500'000 Grundversicherte. Das entspricht einem Zustrom von rund 150'000 Neukundinnen und Neukunden oder einem Plus von gut 40 Prozent.

Auf Personalsuche

Darauf war die KPT nicht vorbereitet: «Wir wollten als Genossenschaft unseren Kundinnen und Kunden tiefe Prämien bieten, insbesondere in diesen von Inflation geprägten Zeiten», sagt Sprecher Beni Meier auf Anfrage. Und natürlich wollte die Kasse auch wachsen und neue Grundversicherte hinzugewinnen, «aber nicht ganz so viele», wie Meier ergänzt.

Das Ziel sei ein nachhaltiges, stetiges Wachstum, bei dem die KPT die hinzugewonnenen Kundinnen und Kunden auch halten könne. «Wir haben die Situation etwas unterschätzt.»

Denn zu viel des Guten ist auch nicht gut. Nun steht die KPT vor einigen Herausforderungen – personeller und finanzieller Natur. Immerhin: Die Erfassung aller rund 150'000 Neukunden sei abgeschlossen, betont Meier. «Weil alle mitgeholfen haben, wirklich alle» – auch Mitarbeitende aus dem Marketing, den Finanzen, der IT und sogar der Geschäftsleitung.

Aber jetzt braucht die KPT Verstärkung: Die Versicherung, die heute rund 550 Angestellte zählt, sucht händeringend nach mehr Personal. Zwischen 40 bis 50 Stellen will sie zusätzlich besetzen – mehrheitlich in Bern, aber auch vereinzelt im freiburgischen Givisiez, wo sie ebenfalls eine kleine Niederlassung hat. Und auch in Zürich, wo die KPT im Frühjahr einen neuen Standort eröffnen will, um das aufgrund des Fachkräftemangels eng gewordene Rekrutierungsbecken zu erweitern.

Mehr Reserven

Mehr Versicherte bedeutet nicht nur mehr Aufwand und folglich mehr Kosten, sondern hat trotz deutlich mehr Prämieneinnahmen auch negative finanzielle Auswirkungen. Erstens dürften die Einnahmen der KPT aus dem sogenannten Risikoausgleich sinken, also aus dem Topf, in welchen die Kassen mit günstiger Klientel, also mit vielen Jungen und Gesunden, einzahlen und jene mit älteren und kranken Kunden Geld erhalten.

Die KPT hat im vergangenen Jahr ein Ergebnis von rund 6 Millionen Franken erzielt und 287 Millionen Franken aus dem Risikoausgleich erhalten. Sinkt der Zuschuss aus dem Ausgleichstopf auch nur ein wenig, dann könnte das Ergebnis der Kasse in die roten Zahlen kippen.

Gleichzeitig muss die KPT ihre Kapitalreserven aufstocken. Die von den Aufsichtsbehörden gemessene Solvenzquote, die das Verhältnis zwischen den vorhandenen Reserven und der Mindesthöhe der Reserven misst, lag bei der KPT vor dem Ansturm bei rund 150 Prozent und hat sich nun unter anderem aufgrund der vielen Neukunden deutlich verschlechtert. Ob sie noch über der kritischen 100-Prozent-Marke liegt, kann Unternehmenssprecher Meier derzeit noch nicht sagen.

Klar ist aber: Die KPT wird mit grosser Wahrscheinlichkeit 2024 ihre Prämien erhöhen müssen, um das Reservepolster zu vergrössern – und dadurch wieder viele ihrer Neukunden verlieren. «Wenn die KPT die Hälfte halten kann, dann ist das schon sehr gut», sagt Marcel Thom, Krankenversicherungsspezialist bei der Beratungsfirma Accenture.

Unter anderem, da die KPT kein klassisches Agenturnetz habe und damit nur schwer einen physischen Bezug zu ihrer Kundschaft aufbauen könne. Zudem werde sie die versprochene und bis anhin gebotene «Servicequalität» bei diesem grossen Kundenzuwachs kaum halten können.

Amtlich abgesegnet

So droht die Gewinnerin des Prämienherbstes 2022 zur Verliererin des Prämienherbstes 2023 zu werden. Für die KPT und die Versicherten heisst das im besten Fall: Ausser Spesen nichts gewesen. «So sind nun mal die Regeln im Schweizer Gesundheitsversicherungssystem», sagt Thom. «Es funktioniert eigentlich ganz gut, aber kann, wie das KPT-Beispiel zeigt, auch zu skurrilen Situationen führen.» Amtlich beglaubigte Auswüchse – müsste man anfügen. Denn das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Prämien der KPT abgesegnet.

Die Berner Kasse hat bei ihren Prämienberechnungen wohl etwas optimistischere Annahmen getroffen als die Konkurrenz und obendrauf zur Prämiendämpfung Reservegelder eingesetzt. Branchenkenner Thom bezeichnet das als «sehr ambitioniert» und «sportlich», aber: «Die KPT hat keinen formalen Fehler gemacht, das BAG hätte aber sinnvollerweise stärker warnend eingreifen sollen.»

Schliesslich haben die Prämiengutheisser als Einzige die Übersicht. Sie hätten sehen können, dass die KPT sowie ein paar kleine, nur regional tätige Kassen mit ihren Prämienangeboten alle anderen unterbieten – und sich selbst damit grössere Herausforderungen einhandeln würden.

Das Amt wiederum hält sich mit Verweis aufs Krankenversicherungsaufsichtsgesetz nicht für befugt, hier einzugreifen. «Eine Warnung des BAG an die Versicherer mit den günstigsten Prämieneingaben würde die Prämien in einer Spirale nach oben treiben», wie Sprecher Jonas Montani festhält. Würde eine Kasse aufgrund eines Hinweises des BAG die Prämie anheben, dann wäre eine andere günstiger, die dann wiederum vom BAG gewarnt werden müsste. «Ein solches Verfahren wäre offensichtlich weder sachgerecht noch praktikabel.»

Und so dürften auf viele Wechsel per 2024 wieder viele Wechsel folgen. Im ungünstigsten Fall zwingt das BAG die KPT gar zu einer unterjährlichen Prämienerhöhung. Ein Szenario, das wohl alle vermeiden möchten.

